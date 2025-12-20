Ako se promene jave pre četrdesete godine, smatraju se prevremenim

Starenje kože je prirodan i postepen proces, ali tempo nije isti kod svih. Iako genetika ima veliku ulogu, način života često određuje kada će se prvi znaci pojaviti. Dermatološkinja dr Dženifer Gordon objašnjava da je prevremeno starenje relativno, što znači da koža stari brže ili ranije nego što vi želite.

- Na ubrzano starenje utiču preterano izlaganje suncu, solarijumi, pušenje, loša ishrana i zagađenje vazduha. Upravo zbog toga se kod nekih ljudi promene vide znatno ranije nego što je uobičajeno - navodi.

Sunčane pege koje se javljaju prerano

Jedan od prvih znakova su sunčane pege, odnosno tamnije fleke na koži izloženoj UV zračenju. Dermatološkinja dr Purviša Patel ističe da se mogu pojaviti već u dvadesetim godinama, jer sunce podstiče prekomerno stvaranje melanina.

Pege vremenom postaju veće i brojnije Foto: Shutterstock

- U početku liče na pege, ali vremenom postaju veće i brojnije. Iako nisu opasne, bez nege i terapije obično ne nestaju, a vremenom mogu da učine ten neujednačenim i starijim nego što jeste - kaže ona.

Sitne linije i bore koje ostaju trajno

Sitne linije i bore često se najpre vide samo tokom mimike, ali s vremenom ostaju trajno urezane u koži. Dr Patel objašnjava da se fine linije javljaju kada koža počne da gubi vlagu i elastičnost, najčešće oko očiju i usana. Ako se ove promene pojave rano, smatraju se znakom ubrzanog starenja, naročito kod osoba koje se često izlažu suncu bez zaštite.

Iznenadna suvoća i zategnutost

Suvoća kože je čest znak hormonskih promena. Perimenopauza snažno utiče na kožu, jer pad estrogena smanjuje proizvodnju kolagena i sposobnost zadržavanja vlage, ističe dr Gordon.

- Zbog toga koža postaje zategnuta, gruba i sklona perutanju, a osećaj nelagodnosti često traje tokom celog dana - dodaje.

Suvoća kože je čest znak hormonskih promena Foto: Shutterstock

Opuštena i 'naborana' tekstura

Opuštena, "naborana" koža nastaje usled gubitka kolagena, elastina i potkožnog masnog tkiva. Dr Patel navodi da se tada primećuje i gubitak volumena na licu, naročito oko očiju, slepoočnica i obraza.

- Ako se ove promene jave pre četrdesete godine, smatraju se prevremenim i često su povezane sa naglim mršavljenjem ili hroničnim izlaganjem suncu - naglašava.

Koža koja lako dobija modrice

Još jedan, često zanemaren znak, jeste lako stvaranje modrica. Verovatno se radi o kombinaciji tanje kože, sunčanih oštećenja i slabijih krvnih sudova, kaže dr Gordon. U tom slučaju koža sporije zarasta, lakše se oštećuje i zahteva nežniju negu.