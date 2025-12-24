Domaća maska za lice koje sija u novogodišnjoj noći: Samo 3 sastojka, a efekat botoksa
Maske za lice su kozmetički proizvodi koji se koriste za negu i poboljšanje zdravlja kože lica. One su odlično sredstvo za osvežavanje, hidrataciju, čišćenje i obnavljanje kože.
Maske za lice se koriste za pružanje specifičnih koristi koži, kao i za rešavanje različitih problema sa kožom. Bez obzira na vaš tip kože – suvu, masnu, kombinovanu ili osetljivu – postoji maska koja je dizajnirana baš za vas.
Maske za lice, kao dodatak vašoj redovnoj rutini nege kože, svojim aktivnim sastojcima doprinose rešavanju problema sa kožom i čine je zdravijom i blistavijom.
Maska za negu suve kože lica
Recept za prirodnu masku za lice od meda za hidrataciju suve kože:
Potrebno je:
- 2 kašike meda (sirov med za najbolje rezultate)
- 1/2 zrelog avokada
- 1 kašičica maslinovog ulja
Priprema
U činiji izgnječite pola zrelog avokada dok ne dobijete glatku pastu, a zatim dodajte 2 kašike meda i 1 kašičicu maslinovog ulja. Sve dobro izmešajte dok smesa ne postane homogena. Masku ravnomerno nanesite na čisto lice, pazeći da ne dođe do područja oko očiju, i ostavite da deluje 15–20 minuta. Nakon toga, isperite toplom vodom i nežno osušite lice tapkanjem peškirom, a zatim nanesite hidratantnu kremu namenjenu suvoj koži.
Zdravstvene koristi sastojaka
- Med: prirodni hidratant koji privlači vlagu u kožu i pomaže u njenoj hidrataciji, sa antioksidativnim svojstvima.
- Avokado: bogat zdravim mastima i vitaminima E i C, pruža dubinsku hidrataciju.
- Maslinovo ulje: pomaže u zadržavanju vlage u koži, štiti od slobodnih radikala i ima umirujuće dejstvo.
Preporučuje se upotreba ove maske jednom do dva puta nedeljno ili po potrebi kao intenzivan hidratantni tretman.
Izvor: poliklinika-magazin.hr/Zdravlje.Kurir.rs
Da li je botoks privremeno rešenje ili dugoročni izbor? Sve što bi trebalo da znate o ovom estetskom tretmanu