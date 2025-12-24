Maske za lice su jednostavan i efikasan način da se koža nahrani, osveži i poboljša njen izgled

Maske za lice su kozmetički proizvodi koji se koriste za negu i poboljšanje zdravlja kože lica. One su odlično sredstvo za osvežavanje, hidrataciju, čišćenje i obnavljanje kože.

Maske za lice se koriste za pružanje specifičnih koristi koži, kao i za rešavanje različitih problema sa kožom. Bez obzira na vaš tip kože – suvu, masnu, kombinovanu ili osetljivu – postoji maska koja je dizajnirana baš za vas.

Maske za lice, kao dodatak vašoj redovnoj rutini nege kože, svojim aktivnim sastojcima doprinose rešavanju problema sa kožom i čine je zdravijom i blistavijom.

Maska za negu suve kože lica

Recept za prirodnu masku za lice od meda za hidrataciju suve kože:

Potrebno je: 2 kašike meda (sirov med za najbolje rezultate)

1/2 zrelog avokada

1 kašičica maslinovog ulja Priprema

U činiji izgnječite pola zrelog avokada dok ne dobijete glatku pastu, a zatim dodajte 2 kašike meda i 1 kašičicu maslinovog ulja. Sve dobro izmešajte dok smesa ne postane homogena. Masku ravnomerno nanesite na čisto lice, pazeći da ne dođe do područja oko očiju, i ostavite da deluje 15–20 minuta. Nakon toga, isperite toplom vodom i nežno osušite lice tapkanjem peškirom, a zatim nanesite hidratantnu kremu namenjenu suvoj koži.

Maske za lice, kao dodatak vašoj redovnoj rutini nege kože, svojim aktivnim sastojcima doprinose rešavanju problema suve kože Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi sastojaka Med: prirodni hidratant koji privlači vlagu u kožu i pomaže u njenoj hidrataciji, sa antioksidativnim svojstvima.

prirodni hidratant koji privlači vlagu u kožu i pomaže u njenoj hidrataciji, sa antioksidativnim svojstvima. Avokado: bogat zdravim mastima i vitaminima E i C, pruža dubinsku hidrataciju.

bogat zdravim mastima i vitaminima E i C, pruža dubinsku hidrataciju. Maslinovo ulje: pomaže u zadržavanju vlage u koži, štiti od slobodnih radikala i ima umirujuće dejstvo.

Preporučuje se upotreba ove maske jednom do dva puta nedeljno ili po potrebi kao intenzivan hidratantni tretman.