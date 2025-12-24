Slušaj vest

Maske za lice su kozmetički proizvodi koji se koriste za negu i poboljšanje zdravlja kože lica. One su odlično sredstvo za osvežavanje, hidrataciju, čišćenje i obnavljanje kože.

Maske za lice se koriste za pružanje specifičnih koristi koži, kao i za rešavanje različitih problema sa kožom. Bez obzira na vaš tip kože – suvu, masnu, kombinovanu ili osetljivu – postoji maska koja je dizajnirana baš za vas.

Maske za lice, kao dodatak vašoj redovnoj rutini nege kože, svojim aktivnim sastojcima doprinose rešavanju problema sa kožom i čine je zdravijom i blistavijom. 

Maska za negu suve kože lica

Recept za prirodnu masku za lice od meda za hidrataciju suve kože:

Potrebno je:

Priprema

U činiji izgnječite pola zrelog avokada dok ne dobijete glatku pastu, a zatim dodajte 2 kašike meda i 1 kašičicu maslinovog ulja. Sve dobro izmešajte dok smesa ne postane homogena. Masku ravnomerno nanesite na čisto lice, pazeći da ne dođe do područja oko očiju, i ostavite da deluje 15–20 minuta. Nakon toga, isperite toplom vodom i nežno osušite lice tapkanjem peškirom, a zatim nanesite hidratantnu kremu namenjenu suvoj koži.

Kako da napravite hidrirajuću masku za lice?
Maske za lice, kao dodatak vašoj redovnoj rutini nege kože, svojim aktivnim sastojcima doprinose rešavanju problema suve kože Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi sastojaka

  • Med: prirodni hidratant koji privlači vlagu u kožu i pomaže u njenoj hidrataciji, sa antioksidativnim svojstvima.
  • Avokado: bogat zdravim mastima i vitaminima E i C, pruža dubinsku hidrataciju.
  • Maslinovo ulje: pomaže u zadržavanju vlage u koži, štiti od slobodnih radikala i ima umirujuće dejstvo.

Preporučuje se upotreba ove maske jednom do dva puta nedeljno ili po potrebi kao intenzivan hidratantni tretman.

Izvor: poliklinika-magazin.hr/Zdravlje.Kurir.rs

