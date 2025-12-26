Da li su kreme protiv starenja zaista efikasne? Dermatolog otkriva od čega to najviše zavisi
Među prvim znacima starenja kože su fine linije, tupi ton i gubitak elastičnosti, što mnoge ljude tera da posegnu za kremama protiv starenja. U današnje vreme, tržište lepote je puno proizvoda koji obećavaju mladalačku, blistavu kožu bez bora. Ali koliko su ove formulacije efikasne i da li zaista mogu da preokrenu starenje?
Prema rečima stručnjaka, dr Rashmi Sriram, dermatologa iz bolnice Fortis, Rajaji Nagar, Bengaluru, nauka koja stoji iza ovih krema i sastojci su ključni i upravo to određuje da li je krema protiv starenja zaista efikasna.
Šta kreme protiv starenja mogu, a šta ne mogu da urade
Kreme protiv starenja su dizajnirane da poboljšaju izgled kože koja stari, ali njihova efikasnost zavisi od formule i koncentracije aktivnih sastojaka, kao i dosledne upotrebe. Prema rečima dr Srirama, one mogu poboljšati teksturu kože, povećati hidrataciju i smanjiti prisustvo finih linija, „ali ne mogu trajno izbrisati bore ili zaustaviti prirodni proces starenja“.
Na starenje utiče kombinacija faktora kao što su genetika, izlaganje suncu, zagađenje, životne navike i prirodan pad kolagena i elastina u telu tokom vremena. - Dobra krema protiv starenja podržava strukturu i funkciju kože, ali očekivati dramatične rezultate preko noći je nerealno.
Sastojci u kremama protiv starenja koji zaista deluju
Retinoidi (retinol, retinaldehid, tretinoin)
Retinoidi su zlatni standard, istakao je dr Sriram. Oni stimulišu proizvodnju kolagena, povećavaju obnavljanje ćelija i pomažu u smanjenju finih linija i pigmentacije. Mogu biti iritantni na početku, pa početnici treba da počnu sa nižim koncentracijama.
Vitamin C
Vitamin C je snažan antioksidans koji se bori protiv slobodnih radikala i posvetljuje ten. Takođe podržava sintezu kolagena, čineći kožu čvršćom i sjajnijom tokom vremena.
Hijaluronska kiselina
Hijaluronska kiselina pomaže koži da zadrži vlagu i učvrsti je. - Daje trenutni podsticaj hidrataciji, čineći fine bore manje vidljivim - objašnjava dr Sriram.
Peptidi
Peptidi stimulišu kožu da proizvodi više kolagena. Vremenom doprinose čvrstini i glatkoći kože.
AHA i BHA kiseline
Kiseline poput glikolne i salicilne eksfoliraju mrtve ćelije kože, poboljšavaju teksturu i povećavaju apsorpciju drugih sastojaka.
Koliko je vremena potrebno da deluju?
- Kreme protiv starenja zahtevaju strpljenje. Većini sastojaka je potrebno najmanje osam do dvanaest nedelja da se pojave vidljive promene - kaže dr Sriram. Retinoidima ponekad treba i do šest meseci. Dosledna i pravilna upotreba su ključne, dok preterana upotreba može iritirati kožu i poništiti efekte.
Ko bi trebalo da počne da koristi kreme protiv starenja?
Stručnjaci savetuju prevenciju. - Ne morate čekati bore. Blaže sastojke protiv starenja možete koristiti već sredinom dvadesetih kako biste usporili rane znakove starenja - kaže dr Sriram. Jače formule poput retinoida treba uvoditi pažljivo, posebno ako imate osetljivu ili kožu sklonu aknama.
Kako odabrati pravu kremu protiv starenja
Prilikom izbora obratite pažnju na:
- kraći, efikasni sastav
- kliničke studije ili preporuke dermatologa
- stabilno pakovanje (hermetički zatvoreno, neprovidno)
- izbor prema vašem tipu kože
- Izbegavajte kreme koje obećavaju čuda ili rezultate preko noći
