KORISNO JE DA ZNATE

Kreme protiv starenja mogu poboljšati hidrataciju i teksturu kože, ali ne mogu trajno ukloniti bore ili zaustaviti prirodni proces starenja

Među prvim znacima starenja kože su fine linije, tupi ton i gubitak elastičnosti, što mnoge ljude tera da posegnu za kremama protiv starenja. U današnje vreme, tržište lepote je puno proizvoda koji obećavaju mladalačku, blistavu kožu bez bora. Ali koliko su ove formulacije efikasne i da li zaista mogu da preokrenu starenje?

Prema rečima stručnjaka, dr Rashmi Sriram, dermatologa iz bolnice Fortis, Rajaji Nagar, Bengaluru, nauka koja stoji iza ovih krema i sastojci su ključni i upravo to određuje da li je krema protiv starenja zaista efikasna.

Šta kreme protiv starenja mogu, a šta ne mogu da urade

Kreme protiv starenja su dizajnirane da poboljšaju izgled kože koja stari, ali njihova efikasnost zavisi od formule i koncentracije aktivnih sastojaka, kao i dosledne upotrebe. Prema rečima dr Srirama, one mogu poboljšati teksturu kože, povećati hidrataciju i smanjiti prisustvo finih linija, „ali ne mogu trajno izbrisati bore ili zaustaviti prirodni proces starenja“.

Na starenje utiče kombinacija faktora kao što su genetika, izlaganje suncu, zagađenje, životne navike i prirodan pad kolagena i elastina u telu tokom vremena. - Dobra krema protiv starenja podržava strukturu i funkciju kože, ali očekivati dramatične rezultate preko noći je nerealno.

Sastojci u kremama protiv starenja koji zaista deluju Retinoidi (retinol, retinaldehid, tretinoin)

Retinoidi su zlatni standard, istakao je dr Sriram. Oni stimulišu proizvodnju kolagena, povećavaju obnavljanje ćelija i pomažu u smanjenju finih linija i pigmentacije. Mogu biti iritantni na početku, pa početnici treba da počnu sa nižim koncentracijama.

Kreme protiv starenja su dizajnirane da poboljšaju izgled kože koja stari Foto: Shutterstock

Vitamin C

Vitamin C je snažan antioksidans koji se bori protiv slobodnih radikala i posvetljuje ten. Takođe podržava sintezu kolagena, čineći kožu čvršćom i sjajnijom tokom vremena.

Hijaluronska kiselina

Hijaluronska kiselina pomaže koži da zadrži vlagu i učvrsti je. - Daje trenutni podsticaj hidrataciji, čineći fine bore manje vidljivim - objašnjava dr Sriram.

Peptidi

Peptidi stimulišu kožu da proizvodi više kolagena. Vremenom doprinose čvrstini i glatkoći kože.

AHA i BHA kiseline

Kiseline poput glikolne i salicilne eksfoliraju mrtve ćelije kože, poboljšavaju teksturu i povećavaju apsorpciju drugih sastojaka.

Koliko je vremena potrebno da deluju?

- Kreme protiv starenja zahtevaju strpljenje. Većini sastojaka je potrebno najmanje osam do dvanaest nedelja da se pojave vidljive promene - kaže dr Sriram. Retinoidima ponekad treba i do šest meseci. Dosledna i pravilna upotreba su ključne, dok preterana upotreba može iritirati kožu i poništiti efekte.

Kiseline poput glikolne i salicilne eksfoliraju mrtve ćelije kože, poboljšavaju teksturu i povećavaju apsorpciju drugih sastojaka Foto: Shutterstock

Ko bi trebalo da počne da koristi kreme protiv starenja?

Stručnjaci savetuju prevenciju. - Ne morate čekati bore. Blaže sastojke protiv starenja možete koristiti već sredinom dvadesetih kako biste usporili rane znakove starenja - kaže dr Sriram. Jače formule poput retinoida treba uvoditi pažljivo, posebno ako imate osetljivu ili kožu sklonu aknama.

Kako odabrati pravu kremu protiv starenja

Prilikom izbora obratite pažnju na:

kraći, efikasni sastav

kliničke studije ili preporuke dermatologa

stabilno pakovanje (hermetički zatvoreno, neprovidno)

izbor prema vašem tipu kože

Izbegavajte kreme koje obećavaju čuda ili rezultate preko noći