Prema nekim istraživanjima, danas samo šest od 10 ljudi povremeno pravi kupke, a broj onih koji to rade svaki dan je još manji. Međutim, stručnjaci ističu da bismo mogli imati zdravstvene koristi od češćih kupki i da bi one mogle imati dugoročne koristi za naše srce, mišiće i mentalno zdravlje.

Pionirske studije poslednjih godina pokazale su da topla kupka može sniziti krvni pritisak i nivo šećera u krvi, ublažiti bolove u mišićima, pa čak i pomoći u ublažavanju stresa. U stvari, neki stručnjaci sada veruju da topla kupka može biti čak i bolja za srce od vežbanja.

Otkrijte četiri glavne prednosti kupanja u toploj vodi, možda će vas to navesti da se češće prepuštate ovom zadovoljstvu.

Poboljšava zdravlje srca

Pravljenje tople kupke pet ili više puta nedeljno može uticati na smanjenje rizika od srčanog i moždanog udara, prema studiji japanskih naučnika. Oni su otkrili da je redovno kupanje u toploj vodi (41°C) dobro za srce i smanjuje verovatnoću otvrdnjavanja i začepljenja arterija.

Smatra se da uranjanje u vodu pomaže u preusmeravanju krvi iz nogu i abdomena ka srcu, dok visoka temperatura može sniziti krvni pritisak. Studija sprovedena na Univerzitetu u Bristolu otkrila je da toplota od redovnih poseta sauni može smanjiti rizik od moždanog udara.

Kupke pomažu u preusmeravanju krvi iz nogu i abdomena ka srcu, dok visoka temperatura može sniziti krvni pritisa Foto: Shutterstock

Autori su otkrili da su ljudi koji su išli u saunu četiri do sedam puta nedeljno imali skoro dve trećine manje šanse da dožive moždani udar od onih koji su išli u saunu samo jednom nedeljno.

- Tople kupke mogu povećati broj otkucaja srca za 20 do 40 otkucaja u minuti. Kupka širi krvne sudove, što može aktivirati sistem „bori se ili beži“ u telu, što ima isti efekat kao umereno vežbanje. Pokazalo se da kupanje oko četiri do pet puta nedeljno trajno smanjuje broj otkucaja srca u mirovanju i poboljšava vaskularnu funkciju. Redovno kupanje u toploj vodi je takođe povezano sa nižim krvnim pritiskom i smanjenom krutošću arterija, prednosti koje su ključne za osobe srednje i starije životne dobi - objašnjava dr Masarat Džilani, lekar opšte medicine.

Ko bi trebalo da izbegava tople kupke? Međutim, doktorka dodaje da tople kupke mogu predstavljati rizik za neke ljude, posebno za one sa nestabilnom srčanom bolešću, one koji su nedavno pretrpeli srčani udar i one sa nestabilnom anginom ili dekompenzovanom srčanom insuficijencijom. Ljudi sa ovim stanjima trebalo bi da se konsultuju sa kardiologom pre nego što uskoče u toplu kupku, upozorava ona.

Snižava krvni pritisak i šećer u krvi

Novo istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Portsmutu i ​​objavljeno prošle godine sugeriše da tople kupke mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska i poboljšanju osetljivosti na insulin.

Autori su potopili 14 ispitanika sa dijabetesom tipa 2 u vodu temperature 40°C na jedan sat, osam do deset puta tokom perioda od dve nedelje. Svi ispitanici su imali poboljšanu osetljivost na insulin, što znači da je insulin u njihovom telu bio bolje u stanju da reguliše šećer u krvi, i smanjenje krvnog pritiska.

- To je zato što boravak u toploj vodi pokreće oslobađanje proteina toplotnog šoka (HSP), koji pomažu u prirodnom snižavanju šećera u krvi. Za ljude sa dijabetesom, terapija toplom vodom može delovati kao relativno mala količina vežbe. Pošto vam je vruće, vaše telo pokušava da se reši toplote potiskujući krv na periferiju tela, zbog čega ponekad pocrvenite u kadi - objasnio je autor studije dr Ant Šeferd.

Boravak u toploj vodi pokreće oslobađanje proteina toplotnog šoka (HSP), koji pomažu u prirodnom snižavanju šećera u krvi Foto: Shutterstock

U pokušaju da snizi telesnu temperaturu u mirovanju, vaše telo smanjuje količinu energije koju koristi u mirovanju. Koristeći manje energije, srce takođe mora da isporuči manje kiseonika telu, što smanjuje pritisak unutar krvnih sudova.

Na duži rok, ovo kratkoročno povećanje cirkulacije tokom kupanja može dovesti do toga da telo stvori više kapilara, krvnih sudova odgovornih za transport hranljivih materija i kiseonika do ćelija, što na kraju može sniziti krvni pritisak.

Problem, kaže dr Šeferd, jeste što ljudi imaju tendenciju da veoma brzo izađu iz kade, iako većina istraživanja sugeriše da bi trebalo da ostanete u toploj vodi duže.

- Ako ste dugo u kadi, možete se dovoljno zagrejati, ali ipak ne preporučujemo da ljudi provode previše vremena u kadi ili da ulaze u kadu koja je previše vruća jer postoji rizik od nesvestice. Najbezbednija opcija je da se okupate u spa centru, gde ste pod nadzorom i možete ostati u vodi dovoljno dugo da biste dobili maksimalne koristi - kaže dr Šeferd.

Vruća kupka može smanjiti stres i anksioznost direktnim smanjenjem nivoa kortizola i poboljšanjem raspoloženja Foto: Shutterstock

Ublažava stres

Vruća kupka može biti bolji način za odbranu od depresije nego vežbanje, prema studiji istraživača sa Univerziteta u Frajburgu koji su analizirali efekte termalnih kupatila na 45 osoba sa depresijom.

Ispitanici su nasumično raspoređeni ili u grupu za spavanje dva puta nedeljno ili u grupu sa dve sesije umerenog vežbanja nedeljno, a zatim je njihov status depresije testiran nakon dve nedelje. Ljudi u grupi koja se kupala postigli su u proseku oko šest poena niže rezultate na skali za procenu depresije, dok su oni koji su vežbali postigli samo tri poena niže rezultate.

Redovne kupke brže deluju i lakše su od vežbanja, a studija je pokazala da je veća verovatnoća da će ljudi nastaviti sa praktikovanjem kupki na duži rok nego sa vežbanjem, rekli su autori studije.

- Vruća kupka može smanjiti stres i anksioznost direktnim smanjenjem nivoa kortizola i poboljšanjem raspoloženja. Pored toga, česte kupke poboljšavaju kvalitet sna i pomažu vam da brže zaspite ako se uzimaju jedan do dva sata pre spavanja. Takođe, dugoročno uživanje u kupkama može doneti trajne koristi u smislu smanjenja stresa – kaže dr Džilani.

U telu zadržavamo i fizički i emocionalni stres, a topla kupka u kojoj smo obavijeni vodom pomaže nam da se opustimo.

- Ako tome dodate umirujući miris i prigušeno svetlo, signaliziraćete telu da je bezbedno. Topla kupka će tako smanjiti nivo hormona stresa kortizola i istovremeno povećati proizvodnju endorfina, hormona koji ublažavaju bol i poboljšavaju raspoloženje – kaže psihoterapeutkinja Suzi Masterton.

Najbolji "lek" za bolne mišiće dugo namakanje u vodi sa epsom solima Foto: Shutterstock

Umiruje bolne mišiće

Odavno je poznato da je najbolji "lek" za bolne mišiće dugo namakanje u vodi sa epsom solima. Međutim, neki stručnjaci sada kažu da sama topla voda može pomoći u ublažavanju grčeva i bolova u mišićima.

- Toplota može pomoći u opuštanju napetih mišića i povećanju protoka krvi u udovima, što može ublažiti bol. Kada je u pitanju oporavak mišića, namakanje u vrućoj vodi može smanjiti bol i pomoći oporavku, a topla kupka nakon treninga i vežbanja može smanjiti umor - kaže Džilani.

Pritisak vode takođe može pomoći u smanjenju naprezanja mišića i zglobova i ublažiti bol, posebno kod ljudi sa stanjima poput artritisa.

- Tople kupke najbolje deluju na bolne mišiće kod starijih osoba. Postoje neki dokazi da tople kupke mogu poboljšati atrofiju mišića i povećati funkciju mišića. To može biti zato što povećana cirkulacija pomaže oporavku mišića, što je pokazano studijama, kaže dr Šeferd.