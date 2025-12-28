Slušaj vest

Svedoci smo vremena u kojem su procedure ulepšavanja postale dostupnije nego ikada. Međutim, sa tom dostupnošću stigla je i velika opasnost, jer je sve veći broj onih koji, bez adekvatnog medicinskog obrazovanja, nude usluge koje mogu trajno da naruše zdravlje i izgled osobe. O tome gde povući liniju između kozmetičkog tretmana i medicinske procedure, razgovaramo sa dr Sandrom Čađenović, specijalistom dermatovenerologije.

- Granica je vrlo jasna, iako se u praksi često svesno zamagljuje. Kozmetičar je zadužen za negu zdravog epitela, dakle, površinskog sloja kože. To su higijenski tretmani, blage masaže, hidratacija i neinvazivna nega. Onog trenutka kada procedura podrazumeva narušavanje integriteta kože, ubrizgavanje stranih tela (filera), upotrebu lasera visokog intenziteta ili lekova poput botulinskog toksina, mi izlazimo iz domena kozmetike i ulazimo u medicinu. Te procedure nisu "tretmani lepote", već medicinske intervencije koje zahtevaju poznavanje anatomije, fiziologije i histologije kože - objašnjava naša sagovornica.

Dr Sandra Čađenović, specijalista dermatovenerologije Foto: Privatna arhiva

Postoji "crna lista" procedura koje su isključivo lekarske i nikako ne bi smele da rade u kozmetičkim salonima. To su, pre svega, hijaluronski fileri i botoks, a zatim duboki hemijski pilinzi, mezoterapija, PRP tretman (tretman sopstvenom krvnom plazmom) i rad sa medicinskim laserima.

- Problem je što se ove procedure često predstavljaju kao "rutinske". Međutim, lice je premreženo krvnim sudovima i nervima. Samo lekar specijalista zna tačnu dubinu i ugao pod kojim se igla uvodi kako bi se izbegla fatalna greška - naglašava doktorka.

Često se može čuti da i stomatolozi ili lekari opšte prakse rade ove procedure. Ipak, koža je najveći organ našeg tela i ona je primarni domen dermatovenerologa, navodi naša sagovornica.

Koža je najveći organ našeg tela i ona je primarni domen dermatovenerologa Foto: Shutterstock

- Mi se godinama školujemo da prepoznamo ne samo estetski problem, već i patološko stanje kože. Dermatolog posmatra lice kao celinu, poznaje procese starenja svih slojeva tkiva i, što je najvažnije, zna kako koža reaguje na sistemskom nivou. Estetska medicina nije samo "popunjavanje bora", već očuvanje zdravlja kože - ističe.

Najveći rizici nestručnih procedura

Rizici kada proceduru izvodi nestručno lice su ozbiljni i, nažalost, dermatolozi ih sve češće viđaju u ordinacijama kao posledicu nestručnog rada.

- Najteža komplikacija kod filera je vaskularna kompromitacija - kada filer uđe u krvni sud i začepi ga. Ako se odmah ne reaguje specifičnim antidotom (koji samo lekar sme da poseduje i aplikuje), dolazi do nekroze, odnosno odumiranja tkiva. Rezultat su trajni ožiljci i unakaženost. Kod nestručnog korišćenja lasera javljaju se opekotine trećeg stepena, dok botoks u pogrešnim rukama može dovesti do ptoze (pada) kapaka ili asimetrije koja traje mesecima - upozorava dr Čađenović.

Govoreći o tome kako pacijenti mogu da provere kome poveravaju svoje lice, sagovornica naglašava da svako ima puno pravo, pa i obavezu, da traži na uvid diplome i sertifikate.

Svaki legalan filer ima svoju nalepnicu sa serijskim brojem koju lekar treba da zalepi u vaš karton Foto: Shutterstock

- Ne ustručavajte se da pitate: "Da li ste vi lekar specijalista?" i "Koji preparat koristite?". Svaki legalan filer ima svoju nalepnicu sa serijskim brojem koju lekar treba da zalepi u vaš karton. Ako se procedura radi u stanu, podrumu ili iza paravana kozmetičkog salona, po ceni koja je drastično niža od tržišne, budite sigurni da rizikujete svoje zdravlje - opominje doktorka.

Laseri i pilinzi, ali umereno

Kada je reč o lepoti, zima je idealna za lasere i pilinge jer nema jakog sunca, ali doktorka apeluje na umerenost i stručnost.

Zaštita od sunca nije samo pitanje estetike Zaštita od sunca nije samo pitanje estetike, nego i dugoročnog zdravlja. - Krema sa zaštitnim faktorom (SPF) je prva linija odbrane koja štiti kožu od trajnih oštećenja i preuranjenog starenja. Moj savet je da nanošenje SPF kreme bude svakodnevna rutina tokom cele godine, bez obzira na godišnje doba. Preporučuju se proizvodi sa širokim spektrom zaštite (UVA i UVB) i SPF-om od najmanje 30 - savetuje doktorka.

- Laserski tretmani su sada nezamenljivi ako su indikacije uklanjanje upornih hiperpigmentacija i fleka nastalih tokom leta, tretiranje ožiljaka od akni, sužavanje proširenih pora, ali i rešavanje vaskularnih problema poput vidljivih kapilara i crvenila lica. S druge strane, hemijski pilinzi su rešenje za pacijente sa problematičnom kožom sklonom aknama, kao i za one sa beživotnim, "umornim" tenom kojima je potrebna regeneracija, ublažavanje finih linija i vraćanje glatke teksture - savetuje dr Čađenović i opominje:

SPF je obavezan tokom cele godine, jer štiti kožu od trajnih oštećenja i preuranjenog starenja Foto: Shutterstock

- Međutim, moram da naglasim da je koža nakon ovih tretmana privremeno osetljivija i obavezna je UV zaštita. Iako nema "jakog" sunca, UV zraci su prisutni i mogu da izazovu kontraefekat u vidu novih fleka ako koža nije zaštićena.

Najvažnije je da se ovi tretmani rade planirano. Lepota ne sme da dođe po cenu zdravlja. Vaša koža pamti sve, a popravljanje tuđih grešaka je uvek teže, skuplje i bolnije nego kada se od starta obratite stručnjaku, poručuje naša sagovornica.

