Težnja ka održavanju vitalnosti i zdravog izgleda kože je uvek prisutna, a estetska medicina nam danas nudi širok spektar naučno utemeljenih metoda za ostvarenje tog cilja. Međutim, za postizanje optimalnih i dugoročnih rezultata, izbor pravog vremena za tretman je ključan. Specijalista dermatovenerologije dr Sandra Čađenović za naš portal naglašava da su jesen i zima idealan period za specifične procedure i otkriva zbog čega upravo tada donose najbolje rezultate.

Obračun sa hiperpigmentacijama

Hiperpigmentacije, odnosno tamne ili smeđe mrlje (fleke), nastaju kao rezultat prekomerne sinteze i depozicije melanina u koži. Iako su brojne etiologije, ultraljubičasto (UV) zračenje je najčešći pokretač ovog procesa. Zašto započeti tretman sada?

- Terapije namenjene uklanjanju hiperpigmentacija, poput laserskih tretmana (resurfacing), zahtevaju strogo izbegavanje direktnog izlaganja suncu tokom trajanja terapije i u post-tretmanskom periodu oporavka. Zbog smanjenog sunčevog zračenja i nošenja odeće, zima je idealna, jer minimalizuje rizik od ponovnog nastanka fleka - objašnjava dr Čađenović.

Hiperpigmentacija označava svaku oblast kože koja je tamnija od vaše prirodne boje tena zbog pojačane proizvodnje smeđeg pigmenta melanina Foto: Shutterstock

Precizno usmeren laserski zrak deluje tako što cilja melanin, razbijajući pigmentne naslage, dok istovremeno indukuje proces neokolageneze - stimulišući sintezu novog kolagena i elastina, dodaje doktorka. Ovo rezultira ne samo ujednačavanjem tena, već i poboljšanjem teksture i smanjenjem vidljivosti ožiljaka od akni.

Fleke, ožiljci od akni i podmlađivanje

Savremeni laserski tretmani spadaju u najefikasnije metode fotorejuvenacije (podmlađivanje kože svetlosnim zracima). Oni deluju u dubljim slojevima dermisa, ciljajući pigmentne promene, bez termičkog oštećenja okolnog tkiva. Za izrazite fleke i ožiljke, laserski resurfacing (obnavljanje kože) je najbolje rešenje.

Dr Sandra Čađenović Foto: Privatna arhiva

- Ova tehnika cilja hiperpigmentacije preciznim laserskim zrakom, uklanjajući tamne mrlje i ožiljke od akni, čineći kožu blistavom i ujednačenom. Osim korekcije hiperpigmentacija, laser stimuliše proizvodnju kolagena i elastina što dovodi do ujednačenog tena i poboljšane teksture kože, boljeg tonusa i elastičnosti kože i vidno osveženog i revitalizovanog izgleda - otkriva dermatovenerolog.

Nakon tretmana, očekuje se blago crvenilo koje nestaje za nekoliko dana.

Uklanjanje tetovaža

Uklanjanje tetovaža koje vam se više ne sviđaju je takođe procedura koja zahteva minimalno izlaganje suncu. Danas se u tu svrhu koriste laseri koji emituju izuzetno kratke i snažne pulseve (pikosekundna tehnologija).

Uklanjanje tetovaža je procedura koja zahteva minimalno izlaganje suncu Foto: Shutterstock

- Svaka talasna dužina zraka uništava pigment određene boje, pretvarajući ga u sitne čestice koje telo zatim prirodno eliminiše. Trebalo bi znati da višebojne tetovaže zahtevaju veći broj tretmana - naglašava naša sagovornica.

Izbor aparata i stručnost sertifikovanog lica koje sprovodi proceduru su podjednako važni za postizanje optimalnih rezultata bez oštećenja okolnog tkiva, dodaje.

Kolagen, protein mladosti

S godinama, sinteza kolagena se usporava, a njegova vlakna postaju ređa i mlohavija. Gubitak kolagena i elastina direktno utiče na pad tonusa i elastičnosti kože, što dovodi do nastanka bora i gubitka mladalačkog izgleda i volumena lica.

Prevencija je ključ Zaštita kože od sunca je neophodna tokom cele godine! Iako tretmane radimo zimi, svakodnevno nanošenje kreme sa širokim spektrom zaštite (UVA i UVB) i SPF-om od najmanje 30 ostaje prva linija odbrane protiv hiperpigmentacija i prevremenog starenja, bez obzira na godišnje doba.

- Hijaluronska kiselina se prirodno nalazi u koži i starenjem se takođe gubi. Hijaluronski fileri nadoknađuju izgubljenu hijaluronsku kiselinu, daju volumen i intenzivnu hidrataciju. Ipak, treba naglasiti da hijaluronski fileri primarno popunjavaju, dok su za direktnu stimulaciju sinteze sopstvenog kolagena zaduženi biostimulatori - ističe dr Čađenović.

Biostimulatori aktiviraju fibroblaste u koži da ponovo sintetišu kolagen i elastin Foto: Shutterstock

Biostimulatori (npr. na bazi hidroksiapatita kalcijuma) nakon aplikacije aktiviraju fibroblaste u koži da ponovo sintetišu kolagen i elastin. Ovo je idealan pristup za zrelu kožu jer vraća konture lica (npr. donjeg dela) uz zadržavanje prirodnog izgleda, bez dodavanja volumena, poboljšava tonus i elastičnost kože, a njihovo dejstvo se nastavlja tokom vremena, pa su rezultati sve bolji.

- Nema univerzalnog rešenja. Moj cilj kao dermatologa je da integrišem najsavremenije, naučno dokazane metode sa individualnim pristupom. Zdrava koža je osnova lepote, a postizanje prirodnog, negovanog izgleda i samopouzdanja rezultat je precizne dijagnostike, stručnosti i iskrene brige za svakog pacijenta - zaključuje dr Čađenović.