Policistični jajnici često izazivaju hormonski disbalans koji može dovesti do tvrdokornih akni, posebno na vilici i bradi

Da li se borite sa bubuljicama koje ne nestaju, posebno duž vilice ili brade? Mnoge žene sa sindromom policističnih jajnika (PCOS) imaju problema sa aknama kao rezultat hormonskog poremećaja.

Kako je PCOS povezan sa aknama?

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) uzrokuje hormonski disbalans koji se može manifestovati na različite načine, kao što su neredovne menstruacije, promene težine i problemi sa kožom.

- Dok tipične tinejdžerske akne često potiču od površinskih problema, akne povezane sa PCOS-om su uzrokovane hormonskim promenama. Ova vrsta akni je obično tvrdokornija i češće se pojavljuje na donjem delu lica, posebno oko vilice i brade - kaže dr Sunita Naik, dermatolog i medicinski savetnik.

Da li PCOS može učiniti vašu kožu masnom?

Hormonske promene usled PCOS-a mogu izazvati povećanu proizvodnju sebuma, što može dovesti do začepljenih pora i akni. Mnoge žene smatraju da je teško kontrolisati ove bubuljice, a tipični tretmani koji se izdaju bez recepta možda neće pomoći. Pa kako žene mogu efikasno lečiti ovu vrstu akni?

Kako se nositi sa aknama povezanim sa PCOS-om? Počnite sa blagim sredstvom za čišćenje

Dr Naik ističe važnost korišćenja nežnog sredstva za čišćenje. Ovo ne samo da uklanja prljavštinu već pomaže i u sprečavanju iritacije kože. Potražite sredstva za čišćenje sa umirujućim sastojcima poput kamilice ili nevena kako biste smanjili upalu i kontrolisali višak masnoće.

Hormonske promene usled PCOS-a mogu izazvati povećanu proizvodnju sebuma, što može dovesti do začepljenih pora i akni Foto: Shutterstock

Perite lice dva puta dnevno kako biste uklonili nečistoće i održali uravnotežen nivo masnoće, što dovodi do zdravije kože.

Hranite svoje telo iznutra

Lokalni tretmani su važni, ali vaše unutrašnje zdravlje takođe utiče na vašu kožu.Zdrava ishrana sa integralnim namirnicama je ključna, kako savetuje dr Naik.

Uključite povrće, nemasne proteine i zdrave masti, posebno omega-3, kako biste uravnotežili ishranu. Ono što jedete može uticati na upalu. Mnoge žene primećuju čistiju kožu kada smanje unos rafinisanih šećera i prerađene hrane.

Recite ne rafinisanoj hrani

Zdrava ishrana može pomoći osobama sa PCOS-om. Važno je izbegavati rafinisanu hranu. Hrana sa visokim glikemijskim indeksom, poput belog hleba, peciva i slatkiša, može podići nivo šećera u krvi i povećati upalu, što može pogoršati akne.

Umesto toga, birajte domaće obroke koji sadrže složene ugljene hidrate, nemasne proteine i zdrave masti. Dodajte kinoju, slatki krompir i raznovrsno šareno voće i povrće kako biste dobili hranljive materije potrebne za zdravu kožu.

Važno je izbegavati rafinisanu hranu, jer povećava šećer u krvi, upalu i može pogoršati akne Foto: Shutterstock

Uspostavite redovnu rutinu vežbanja

Vežbanje može poboljšati opšte zdravlje i pomoći u upravljanju simptomima PCOS-a, uključujući akne. Redovno vežbanje može uravnotežiti šećer u krvi i hormone.

Jednostavne aktivnosti poput brzog hodanja, joge ili plesa mogu smanjiti stres, koji takođe može izazvati pojavu akni. Pokušajte da vežbate najmanje 30 minuta većinu dana u nedelji. Ovo može pomoći vašoj koži da izgleda bolje, čak i sa tvrdokornim mrljama.

Vežbajte pažljivu negu kože

Ne dodirujte i ne čeprkajte akne. To može pogoršati upalu i dovesti do ožiljaka. Umesto toga, stvorite jednostavnu rutinu nege kože. Redovno čistite lice, ali nemojte preterano koristiti piling. Redovno pranje lica pomaže u uklanjanju viška ulja i bakterija, što može smanjiti rizik od pojave akni.

Da biste sprečili akne, izbegavajte dodirivanje lica. Takođe je dobra ideja pridržavati se rutine nege kože sa proizvodima koji pomažu u borbi protiv akni, kao što su salicilna kiselina ili niacinamid.

Budite strpljivi; može biti potrebno vreme da pronađete prave proizvode za vašu kožu. Ne zaboravite da upravljate stresom. Stres može pogoršati probleme sa kožom. Pokušajte da uključite prakse pažnje poput meditacije ili vođenja dnevnika.