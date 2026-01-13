Farbanje kose može nositi zdravstvene rizike zbog hemikalija koje se apsorbuju u organizam

Problem sa bojama za kosu nije šta rade vašoj kosi – već šta se dešava kada uđu u kožu oko nje. - Skalp je dobro prokrvljen - kaže dr Melanije Maklin, dermatolog specijalizovana za istraživanje i razvoj. Ove hemikalije se apsorbuju u skalp i ulaze u krvotok.

U stvari, korisnici farbi za kosu imaju značajno različite nivoe najmanje 11 metabolita koji cirkulišu u krvi u poređenju sa onima koji ih ne koriste, prema istraživanju objavljenom u časopisu Scientific Reports.

Šta ovo znači za vaše zdravlje?

Teško je sa sigurnošću reći jer ne postoje klinička ispitivanja koja dokazuju da jedan ili drugi proizvod povećava rizik. Međutim, kohortne i studije slučaj-kontrola pokazale su povezanost između upotrebe farbe za kosu i nekih negativnih zdravstvenih ishoda.

Nedavni pregled 96 članaka sugeriše da žene koje koriste trajnu ili polutrajnu farbu za kosu samo jednom ili dva puta imaju 7 odsto povećan rizik od raka dojke, dok one koje je koriste 35 do 89 puta imaju 31 odsto povećan rizik.

Trajna farba je takođe povezana sa 250 odsto povećanim rizikom od raka bešike kod ljudi sa određenim genetskim faktorima. - Upotreba ovih hemikalija može predstavljati zdravstveni rizik, posebno ako kontinuirano izlažete svoje telo ovim hemikalijama - kaže Maklin.

Foto: Shutterstock

Trajne boje prodiru u kosu do njenog srednjeg sloja – korteksa – kako bi uklonile postojeći pigment i ostavile novu boju. Polutrajne i privremene boje farbaju spoljašnje slojeve kose i vremenom se ispiraju. Istraživači ukazuju na aromatične amine u trajnim bojama za kosu, hemikalije koje pomažu da boja ostane na kosi, kao potencijalne krivce koji mogu povećati rizik od raka. Ove supstance se mogu vezati za DNK i dovesti do kancerogenih mutacija. Takođe mogu uticati na reproduktivno zdravlje oponašajući ili blokirajući polni hormon estrogen.

Nedavna kohortna studija je otkrila da žene koje koriste farbe za kosu mogu imati povećan rizik od fibroida materice, nekancerogenih izraslina koje mogu izazvati bol ili smanjiti plodnost.

- Fibroidi su obično veoma osetljivi na estrogen, tako da ako imate hemikaliju koja imitira estrogen u telu, to bi zauzvrat moglo uticati na način na koji fibroidi rastu i razvijaju se u telu - kaže vodeća autorka studije Samanta Šildrot, doktorski kandidat na Školi javnog zdravlja Univerziteta u Bostonu.

Šildrot takođe napominje da se privremene boje za kosu obično smatraju bezbednijim od trajnih boja jer sadrže manje aromatičnih amina. Međutim, rezultati njene studije dovode u pitanje njihovu bezbednost.

Da li su današnje boje za kosu bezbednije?

Neka istraživanja o bezbednosti boja za kosu datiraju decenijama unazad, pa biste mogli pretpostaviti da su zastarela. Ali glavni sastojci se nisu promenili. Međutim, postignut je izvestan napredak. Pre 1980. godine, boje su sadržale nekoliko kancerogenih aromatičnih amina koji su od tada postepeno ukinuti, ali neki, poput p-fenilendiamina (PPD), za koji se sumnja da je kancerogen, i dalje se nalaze u današnjim formulacijama.

Foto: Shutterstock

- Nažalost, ako imate jednu hemikaliju koju je industrija zabranila ili postepeno ukinula, ona se obično zamenjuje drugom hemikalijom koja bi mogla biti podjednako toksična, ako ne i toksičnija.

Koji je najbezbedniji način korišćenja boje za kosu?

Nije lako znati koje su boje za kosu bezbednije od drugih. - Ne možemo zaista reći da je određena vrsta boje zaista loša i da bi trebalo da je izbegavamo - kaže Šildrot. Studije se često zasnivaju na istraživanjima upotrebe boja za kosu i ne navode tačne marke ili formule koje se koriste.

Međutim, postoje koraci koje možete preduzeti da biste smanjili potencijalne zdravstvene rizike:

Pažljivo pročitajte deklaracije i izbegavajte proizvode koji sadrže PPD i druge aromatične amine, amonijak ili natrijum lauril sulfat.

Dajte prednost biljnim i prirodnijim bojama za kosu, koje obično sadrže manje potencijalno štetnih hemikalija.

Smanjite učestalost bojenja i produžite intervale između tretmana i izbegavajte česte promene boje.

Zaštitite kožu pre bojenja nanošenjem tankog sloja vazelina duž ivice glave i uvek koristite zaštitne rukavice.

Ne kombinujte više hemijskih tretmana istovremeno jer upotreba boje sa hemijskim ispravljanjem kose može dodatno povećati zdravstvene rizike.

Izbegavajte prerano farbanje kose – deca i tinejdžeri su osetljiviji na supstance koje mogu uticati na hormonski sistem.