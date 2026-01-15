Pirinčana voda je prirodni preparat dobijen potapanjem ili kuvanjem pirinča, koji se tradicionalno koristi za negu kose zbog bogatstva hranljivih materija

Pirinčana voda je voda u kojoj je pirinač kuvan ili natopljen. Sadrži mnogo skroba, kao i drugih hranljivih materija. Pirinčana voda je bogat izvor:

inozitol

vitamin E

vitamin B

magnezijum

vlakna

cink

mangan

Neki od vitamina i hranljivih materija u pirinčanoj vodi igraju važnu ulogu u promociji zdrave kose, uključujući:

Vitamin E

Vitamin E je bogat vrstom antioksidansa koji se zove tokotrienol. Pokazalo se da podstiče rast kose kod ljudi koji imaju alopeciju, bolest koja uzrokuje gubitak kose.

Magnezijum

Magnezijum je glavni mineral ključan za mnoge funkcije vašeg tela. Studije žena sa proređenom kosom pokazale su da je dopuna magnezijumom za oralnu upotrebu povećala rast njihove kose nakon 90 do 180 dana.

Magnezijum je važan mineral koji doprinosi rastu kose jer učestvuje u mnogim procesima u telu Foto: Shutterstock

Vitamin B

Biotin je jedan od vitamina B koji je najviše povezan sa rastom kose. Nedostatak biotina povezan je sa gubitkom kose, jer je biotin važna komponenta za proizvodnju keratina, što je važno za rast zdrave kose i noktiju.

Cink

Gubitak kose može biti sporedni efekat nedostatka cinka. On je neophodan za rast i obnavljanje tkiva kose. Suplementacija cinkom je efikasna u smanjenju gubitka kose kod ljudi sa nedostatkom cinka.

Kako pripremiti pirinčanu vodu za kosu

Kada su u pitanju tretmani lepote, nema mnogo jeftinih i jednostavnih tretmana kao što je pirinčana voda. Postoji nekoliko popularnih metoda za pravljenje pirinčane vode, uključujući:

Kratko namakanje - Isperite jednu šolju pirinča. Dodajte dve do tri šolje vode i ostavite pirinač da se namače 30 minuta do dva sata.

- Isperite jednu šolju pirinča. Dodajte dve do tri šolje vode i ostavite pirinač da se namače 30 minuta do dva sata. Metod kuvanja - Skuvajte pirinač kao i obično, ali dodajte više vode nego obično. Kada se pirinač skuva, procedite ga i sačuvajte vodu za upotrebu na kosi.

- Skuvajte pirinač kao i obično, ali dodajte više vode nego obično. Kada se pirinač skuva, procedite ga i sačuvajte vodu za upotrebu na kosi. Fermentisana metoda - Neki ljubitelji pirinčane vode veruju da fermentacija natopljene pirinčane vode dva do tri dana povećava antioksidanse, vitamine i minerale.

Ako želite da koristite pirinčanu vodu, kratko namakanje je najbolja opcija jer čuva vitamine, za razliku od kuvanja ili fermentacije Foto: Shutterstock

Najbolja opcija Ako želite da pokušate da koristite pirinčanu vodu, opcija kratkog namakanja je najbolja jer kuvanje vode može ubiti neke od vitamina, dok fermentacija može uneti bakterije.

Da biste koristili vodu od pirinča, operite kosu šamponom i isperite je kao i obično. Zatim, prelijte vodu od pirinča preko kose. Ostavite da deluje 20 minuta, a zatim temeljno isperite toplom vodom.

Da li je pirinčana voda dobra za kosu?

Postoji mnogo anegdotskih dokaza da pirinčana voda može pomoći u rastu kose. Ljudi iz Huanglua u Kini je koriste kao deo svog režima nege kose, a takođe su osvojili titulu Ginisove knjige rekorda „Selo sa najdužom kosom na svetu“. Međutim, ne postoje naučni dokazi koji podržavaju upotrebu pirinčane vode za rast kose.

Iako sadrži mnogo vitamina i minerala povezanih sa zdravom kosom, većina studija o tim vitaminima i mineralima rađena je na ljudima kojima je nedostajalo isto, a ne na onima sa normalnim nivoima. Pored toga, većina studija je ispitivala rezultate uzimanja vitamina i minerala oralno, a ne nanošenja na kosu.

Neželjeni efekti pirinčane vode na kosu

Pirinčana voda ne nosi nikakve značajne rizike povezane sa upotrebom, tako da bi trebalo da bude bezbedno probati je. Međutim, neki ljudi bi trebalo da razgovaraju sa svojim lekarom pre nego što je isprobaju, uključujući ljude sa:

Ekcemom - Ljudi sa ekcemom ili atopijskim dermatitisom imaju upalu i svrab jer njihova koža ne može da održi adekvatnu barijeru vlage. Iako možda nećete imati problema sa korišćenjem pirinčane vode ako imate ekcem, najbolje je prvo testirati na malom području ili razgovarati sa svojim dermatologom.

- Ljudi sa ekcemom ili atopijskim dermatitisom imaju upalu i svrab jer njihova koža ne može da održi adekvatnu barijeru vlage. Iako možda nećete imati problema sa korišćenjem pirinčane vode ako imate ekcem, najbolje je prvo testirati na malom području ili razgovarati sa svojim dermatologom. Gubitkom kose - Ako imate gubitak kose, ne bi trebalo da koristite pirinčanu vodu kao prvi tretman. Prvo razgovarajte sa svojim lekarom jer mnogi uzroci gubitka kose imaju odobrene tretmane koji su efikasni.

Ako imate ekcem, preporučuje se da prvo uradite test na malom delu kože ili se posavetujete sa dermatologom Foto: Shutterstock

Dokazani načini za brži rast kose

Ako želite da podstaknete brži rast kose, razmotrite ove proverene metode, kao alternativu ili dodatak upotrebi pirinčane vode:

Proverite da li postoji nedostatak hranljivih materija

Jedite uravnoteženu ishranu

Konkretno, uverite se da u ishrani unosite dovoljno vitamina B i D, gvožđa, cinka i omega-3 masnih kiselina

Probajte suplemente biotina i kolagena

Izbegavajte termičke tretmane koliko god je to moguće

Minimizirajte hemijske tretmane

Izbegavajte četkanje mokre kose

Redovno se šišajte