Suv vazduh, disanje na usta i nedostatak hranljivih materija česti su uzroci hronično ispucalih usana. Zimi balzami često ne pomažu jer, pored hladnoće, problem pogoršavaju dehidratacija, promenjena ishrana, stres i loše navike, kao i proizvodi za negu koje koristimo.

Zašto koža na usnama lako puca?

Takozvani vermilion, ili rub usne, koji predstavlja prelaznu zonu između kože i sluzokože usana, je tanak epitel, gotovo potpuno lišen lojnih i znojnih žlezda. Dok na ostatku kože lica hidrolipidni film, sastavljen od vode, sebuma i epidermalnih lipida, sprečava transepidermalni gubitak vode i štiti kožu od spoljašnjih agenasa, ovaj zaštitni film na usnama je nepotpun i nestabilan.

Zbog toga usne gube vodu mnogo brže od drugih delova kože, posebno u prisustvu hladnog vazduha, vetra, suvog vazduha i sunčeve svetlosti.

Gubitak vode kroz kožu

Naučne studije pokazuju da je vrednost transepidermalnog gubitka vode, ili gubitka vode kroz epiderm usana znatno veća nego kod kože lica. Zimi, kada se vlažnost okoline smanji i vazduh postane suvlji, ovaj mehanizam se dodatno pojačava.

Hladan spoljašnji vazduh, u kombinaciji sa zagrejanim unutrašnjim okruženjem niske vlažnosti, stvara idealne uslove za progresivnu dehidrataciju sluzokože usana. Kada sadržaj vode padne ispod određenog praga, koža gubi elastičnost, formiraju se mikropukotine i kožna barijera slabi.

U tom trenutku, svaki dalji stres, od vetra do kontakta sa pljuvačkom, može pretvoriti jednostavnu suvoću u pukotine, ponekad čak i bolne.

Veza sa suvim vazduhom

Mnogi ljudi koji žive u velikim gradovima takođe imaju suve usne, dakle, ne samo oni koji žive na visokim nadmorskim visinama i u izuzetno hladnim i vetrovitim uslovima. To se dešava zato što problem nije samo temperatura, već pre svega vlažnost. Grejanje domova i kancelarija drastično smanjuje vlažnost vazduha, podstičući isparavanje vode sa površine kože.

Štaviše, stalne promene temperature, poput prelaska iz hladne spoljašnje sredine u toplu, suvu sredinu nekoliko puta dnevno, opterećuju već krhku barijeru usana. Ovaj stalni stres remeti normalne procese obnavljanja kože, čineći usne progresivno ranjivijim. Zato mnogi ljudi, čak i povremenim nanošenjem balzama, ne mogu da reše ovaj problem osim ako ne promene okruženje u kojem žive i svoje svakodnevne navike.

Spavanje sa otvorenim ustima

Jedan od manje poznatih, ali klinički značajnih uzroka suvih i ispucalih usana je disanje na usta tokom spavanja. Kada spavate otvorenih usta, vazduh stalno prelazi preko vaših usana, što uzrokuje brzo isparavanje vlage. Ova pojava je posebno primetna nakon buđenja, kada su vam usne zategnute, suve, a ponekad i ispucale. U tim slučajevima, upotreba noćnih balzama može pružiti privremeno olakšanje, ali problem će se ponovo pojaviti ako se osnovni uzrok ne reši.

Uloga pljuvačke

Suprotno uvreženom mišljenju, pljuvačka ne hidrira usne. Umesto toga, sadrži digestivne enzime koji, kada su više puta u kontaktu sa sluzokožom usana, dodatno oštećuju kožnu barijeru. Lizanje usana kao reakcija na suvoću se apsolutno ne preporučuje jer povećava gubitak vode i podstiče upalu.

Klinički, ovo takođe može dovesti do razvoja hroničnog iritativnog dermatitisa, koji je češći zimi. Usne su tada crvene, ljuskave i osetljive, a jednostavna upotreba balzama ili sjajeva i hidratantnih karmina može samo pogoršati situaciju umesto da je poboljša.

Nedostatak hranljivih materija

Kada su usne stalno ispucale, posebno u uglovima usana, moraju se uzeti u obzir i sistemski faktori. Nedostatak gvožđa, vitamina B i cinka povezan je sa smanjenim kapacitetom regeneracije kože i povećanom krhkošću sluzokože. U ovim slučajevima, problem se ne može rešiti samo lokalnom primenom proizvoda za negu, već je potrebna stručna procena nutritivnog statusa.

Kada su lekovi krivi?

Neki lekovi, posebno oralni retinoidi koji se koriste za akne, takođe uzrokuju značajno smanjenje proizvodnje lipida u koži, što dovodi do upale u uglovima usana (heilitis). Kod ovih pacijenata, suve usne nisu manji neželjeni efekat, već direktna posledica mehanizma delovanja leka, i bilo bi preporučljivo da o tome razgovarate sa svojim lekarom.

Kako lečiti ispucale usne?

S obzirom na multifaktorialnu prirodu stanja, lečenje ispucalih usana bi trebalo da se fokusira ne samo na hidrataciju, već pre svega na obnavljanje kožne barijere. Najefikasniji proizvodi kombinuju emolijentne i okluzivne sastojke, koji mogu smanjiti gubitak vode i zaštititi sluzokožu od spoljašnjih agresija.

Pored nanošenja balzama, podjednako je važno održavati dobar nivo vlažnosti u domu i promeniti svoje svakodnevne navike, izbegavajući vlaženje usana pljuvačkom i obezbeđujući adekvatnu unutrašnju hidrataciju. Kada je suvoća uporna ili bolna, važno je da se ne ograničavate na samolečenje, već bi bilo dobro konsultovati lekara radi stručne procene kako bi se identifikovali svi osnovni uzroci i osmislila odgovarajuća strategija lečenja.