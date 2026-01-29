Slušaj vest

Pojava prve sede vlasi ume da iznenadi i uznemiri, zbog čega mnogi počinju da tragaju za šamponima, biljnim uljima i kućnim receptima koji obećavaju povratak prirodne boje kose. Ipak, ono što se reklamira na internetu često se ne poklapa sa onim što kaže nauka, objašnjava dermatolog dr Vina Pravin.

Zašto kosa sedi?

Prirodna boja kose potiče od melanina, pigmenta koji proizvode specijalizovane ćelije u folikulu dlake. Sa godinama, ove ćelije počinju da slabe ili potpuno prestaju sa radom, što dovodi do pojave sede ili bele kose.

- Kada proizvodnja melanina opadne ili se u potpunosti zaustavi, kosa gubi pigment i raste kao seda ili bela. Kod većine ljudi ovaj proces je povezan sa godinama i genetikom, zbog čega je uglavnom nepovratan. Kada se „genetski sat“ folikla isprazni, gubitak pigmenta najčešće postaje trajan - objašnjava doktorka Pravin.

U kojim slučajevima seda kosa može ponovo da potamni?

Iako je starenje najčešći uzrok, ne dolazi svaka seda vlas nužno zbog trajnog oštećenja pigmentnih ćelija. U pojedinim slučajevima uzrok mogu da budu prolazni faktori.

Nedostatak hranljivih materija igra važnu ulogu u pojavi sedih pre vremena Foto: Shutterstock

Doktorka Pravin ističe da nedostatak hranljivih materija igra važnu ulogu u prevremenom sedenju. Nizak nivo vitamina B12, gvožđa, bakra ili folata(vitamina B9) povezuje se sa gubitkom boje kose.

- Kada se ovi deficiti koriguju pravilnom ishranom ili suplementima, nova kosa koja raste iz korena ponekad može da povrati deo svoje prirodne boje. Važno je, međutim, naglasiti da se to odnosi na novu vlas, a ne na kosu koja je već izrasla i izgubila pigment – navodi ona.

Šta dermatolozi kažu o kućnim preparatima za sedu kosu?

Reklame za „čudotvorne“ šampone, ulja i prirodne preparate obećavaju brz povratak tamne boje, ali stručnjaci upozoravaju na oprez.

- Nauka ne podržava tvrdnje da šamponi, ulja ili kućni preparati mogu pouzdano da vrate pigment sede kose. Iako pravilna nega i uravnotežena ishrana povoljno utiču na zdravlje kose, one ne mogu da ožive pigmentne ćelije koje su trajno prestale da funkcionišu. Kada su one izgubljene zbog prirodnog procesa starenja, folikul više ne može da proizvodi melanin - objašnjava doktorka Pravin.

Može li kosa osedela zbog stresa da povrati boju?

Veza između stresa i sede kose dugo se smatra mitom, ali novija istraživanja ukazuju na to da intenzivan psihološki stres može da utiče na proces pigmentacije.

Pojava sede kose može da bude i pokazatelj da se naše telo prirodno štiti od raka, ukazuju istraživanja Foto: Shutterstock

- Zanimljivo je da su kod nekih osoba, nakon smanjenja nivoa stresa, primećeni znaci delimičnog povratka boje kose. To navodi naučnike na zaključak da pojava sedih vlasi izazvana stresom u određenim slučajevima može da bude reverzibilna, ali takva promena nije česta niti predvidiva - ističe doktorka.