Slušaj vest

Praznična trpeza, alkohol, manjak sna i stres ostavljaju tragove koji se na licu vide skoro trenutno, ali pravi problemi, poput oštećenja kolagena i sivog tena, nastaju danima kasnije. Da li je popularni "detoks" samo marketinški trik ili stvarna potreba naše kože? Dr Nenad Stanković, specijalista kozmetologije i doktorand na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, za naš portal objašnjava kako da obrišemo posledice hedonizma, zašto kućna nega često nije dovoljna i koje greške u kupatilu čine da lice izgleda starije.

- Tragovi "burne" praznične noći se na licu vide skoro trenutno, ali pravi problem nastaje danima kasnije. Kombinacija alkohola, koji dehidrira ćelije i prekomernog unosa šećera, koji kroz proces glikacije direktno oštećuje kolagen, ostavlja ozbiljne posledice. Kada na to dodate zimski vetar i suv vazduh u zagrejanim prostorijama, dobijate ten koji je siv, umoran i beživotan. Koža gubi svoju prirodnu barijeru, postaje gruba na dodir, a čitav izraz lica dobija onaj specifičan, "iznuren" izgled koji ni najbolji puder ne može sasvim da sakrije - sugeriše dr Stanković.

Čak i jedan kratak loš period može da ubrza starenje, dodaje doktor, jer praznično prejedanje ne utiče samo na kilažu. Visok nivo šećera u krvi dovodi do opadanja nivoa elastina i kolagena, što znači da koža gubi čvrstinu.

Prvi znaci su tamni kolutovi oko očiju i upali podočnjaci, ali i pogoršanje postojećih problema Foto: Shutterstock

- Prvi znaci su tamni kolutovi oko očiju i upali podočnjaci, ali i pogoršanje postojećih problema poput akni ili rozacee. Loše navike tokom samo mesec dana mogu delovati kao katalizator starenja - bore postaju izraženije, a lice gubi volumen. Zato je period posle praznika ključan za detoks, ne samo organizma, već i same kože, kako bismo zaustavili te negativne procese - savetuje naš sagovornik.

Piling kao prvi korak regeneracije

Na pitanje da li je koži zaista potreban detoks ili je to marketinški trik, dr Stanković navodi da koža ima svoje mehanizme regeneracije, ali oni su u zimskom periodu često prespori da bi sami pobedili sve negativne uticaje.

- Detoks u estetskoj medicini nije trik, već ciljano uklanjanje barijera koje sprečavaju kožu da diše. Prvi korak je uvek hemijski piling. On uklanja sloj mrtvih ćelija koje su se nagomilale na površini, omogućavajući koži da "progleda" i aktivira sopstvene resurse. Na taj način rešavamo neujednačen ten i uklanjamo fleke i hiperpigmentacije sa kože - objašnjava doktor.

Tek kada kožu tako pripremimo, dodaje, ona može efikasno da apsorbuje jače preparate, serume i maske. Bez pilinga, većina onoga što nanesete kod kuće ostaje samo na površini, bez pravog efekta.

Kada primetite da vam je koža i dalje "žedna" bez obzira na kreme, vreme je za stručnu pomoć Foto: Shutterstock

- Kućna nega deluje isključivo na epiderm, površinski sloj kože. Onog trenutka kada primetite da vam je koža i dalje "žedna" bez obzira na kreme ili da su se pojavile dublje bore i gubitak tonusa, vreme je za stručnu pomoć. Za potpuni "reset", najefikasnije su kombinovane metode - ističe naš sagovornik i dodaje:

- Dok piling sređuje teksturu, biorevitalizacija dubinski hrani dermis i vraća jedrinu lica. Zahvaljujući visokoj koncentraciji hijaluronske kiseline, peptida, aminokiselina i drugih aktivnih supstanci ovaj tretman garantuje blistavost i sjaj kože uz poboljšanje elastičnosti, tonusa i volumena, vraćajući licu mladolik izgled i svežinu. Za one koji žele prirodnu regeneraciju sopstvenim resursima, PRP (tretman krvnom plazmom) je neprikosnoven, jer faktorima rasta bukvalno "budi" kožu iznutra - objašnjava.

Suština je u adekvatnom rasporedu, kada se ovi tretmani urade stručno, posledice prazničnog hedonizma bivaju potpuno izbrisane.

Inovacije u službi podmlađivanja

Minimum koji sami možemo da uradimo kod kuće jesu adekvatna hidratacija i nežna eksfolijacija (piling). Ipak, za dugoročne rezultate neophodan je stručan pristup.

Najveća greška koju pravimo Najveća greška u vezi sa negom koju naš sagovornik viđa kod klijenata je rad "na svoju ruku". - Često viđam iritacije izazvane neadekvatnim micelarnim vodama koje se ne ispiraju ili preterano korišćenje vlažnih maramica za skidanje šminke koje dodatno isušuju kožu. Takođe, odlazak na spavanje sa šminkom je "greh" koji koža skupo plaća. Moj savet je da se uvek konsultujete sa lekarom pre nego što krenete u drastične korake kod kuće, jer pogrešan proizvod na već iziritiranu kožu može doneti više štete nego koristi - opominje.

- Pored pomenutih injekcionih metoda, danas koristimo fantastične inovacije poput kolagen stimulatora (na bazi mlečne kiseline ili kalcijum-hidroksiapatita) koji direktno podstiču fibroblaste na rad, dajući koži dugotrajnu čvrstinu - otkriva doktor.

Budućnost estetike i prirodnog izgleda je u regenerativnoj medicini Foto: Shutterstock

Takođe, 4D laserski lifting je idealan za očuvanje kvaliteta kože u izazovnim vremenskim uslovima, jer značajno unapređuje njenu glatkoću i zategnutost.

- Kako ove procedure zahtevaju period oporavka bez izlaganja suncu, sada je idealan trenutak za njihovu primenu. Važno je naglasiti da je nakon tretmana koža fotosenzitivna, pa je svakodnevna upotreba SPF 50 faktora obavezna kao završni korak nege. Zapravo, kreme sa zaštitnom faktoromsavetujem tokom cele godine kako bi se preveniralo fotostarenje, pojava fleka i hiperpigmentacija - poručuje dr Nenad Stanković.