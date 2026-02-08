Tekstura kože, a ne same bore, su glavni faktor zbog kojeg lice izgleda starije ili umornije

Priželjkujete blistavu i negovanu kožu za Dan zaljubljenih? Možda ste u gužvi zaboravili na sebe i ostalo vam je svega nekoliko dana do romantičnog izlaska? Srećom, moderna estetska medicina nudi rešenja koja daju dramatične, ali prirodne rezultate, bez dugog perioda oporavka. Na tu temu razgovarali smo sa dr Sandrom Čađenović, specijalistom dermatovenerologije koja se upravo vratila sa IMCAS kongresa u Parizu, odakle donosi najnovije protokole za postizanje instant sjaja kože, ali i diskretno osvežavanje usana za savršen, romantičan osmeh.

Pariz kao centar estetskih inovacija IMCAS je skraćenica od International Master Course on Aging Science. To je jedan od najvećih svetskih kongresa iz oblasti estetske medicine, dermatologije i anti-ejdžing nauke, koji svake godine okuplja dermatologe, plastične hirurge i stručnjake iz oblasti estetike iz celog sveta. Najpoznatiji je po predstavljanju novih tretmana, tehnika i naučnih studija vezanih za podmlađivanje kože i nehirurške estetske procedure.

Za početak pitamo našu sagovornicu koji su to vodeći trendovi koje je primetila na IMCAS-u, a koji naše dame mogu primeniti odmah.

- Pariz je ove godine potvrdio dominaciju "biostimulacije" i onoga što zovemo "parisian chic glow" ili "baby glow". Suština nije u izmeni ličnog opisa, već u kvalitetu kože. Koža često izgleda hrapavo i umorno zbog nedostatka ceramida, dehidratacije i sporije mikrocirkulacije. Naučna istraživanja predstavljena na kongresu pokazuju da je tekstura kože, a ne same bore, glavni faktor zbog kojeg lice izgleda starije ili umornije. Cilj najnovijih protokola je da svetlost ponovo "klizi" po koži i pravilno se reflektuje, umesto da se rasipa u sivilu umora.

Dr Sandra Čađenović na IMCAS kongresu u Parizu Foto: Privatna arhiva

Kao apsolutni novitet pomenuli ste baby glow tehniku. O čemu je reč i zašto je ona postala hit u svetu dermatologije?

- Baby glow je fascinantan, jer nije reč o novom proizvodu, već o tehnici koja je evidencijski utemeljena i fokusirana isključivo na poboljšanje kvaliteta kože. U Parizu je akcenat stavljen na anatomiju lica i dinamiku tkiva. Ova tehnika koristi osam pažljivo definisanih, strateških tačaka na licu kako bi se postigla predvidiva i potpuno homogena distribucija preparata.

- Ovakvim preciznim pristupom optimizujemo širenje aktivnih supstanci, izbegavamo rizične zone i, što je najvažnije, maksimizujemo refleksiju svetlosti na površini kože. To dovodi do onog zdravog, jedrog izgleda koji povezujemo sa mladalačkom kožom, uz minimalnu invazivnost i veoma brz oporavak, što je idealno za pripreme u poslednji čas.

Četiri tretmana za svež i odmoran izgled

Dan zaljubljenih je blizu, a mnoge dame žele brze rezultate bez rizika od otoka. Šta je danas zlatni standard takve estetike?

- Estetika danas nudi tzv. "lunch-time" procedure. Kada govorimo o pripremi za romantičan sastanak, fokus nam je na tretmanima koji pružaju maksimalan efekat uz minimalan oporavak. Četiri tretmana se izdvajaju: specifični protokoli blagih hemijskih pilinga, skinboosteri, botoks i diskretno osvežavanje usana.

Hajde da krenemo od tena. Zašto su blagi hemijski pilinzi i dalje neprikosnoveni?

- Zamislite to kao "veliko spremanje" kože. Tokom zime, na njenoj površini se nakuplja sloj mrtvih ćelija koji je bukvalno "guši". Zbog toga se javlja neujednačen ten i umoran izgled. Blagi pilinzi na bazi bademove ili mlečne kiseline deluju samo površinski, skidajući taj sivi veo bez ljuštenja ili crvenila. Rezultat je manja vidljivost pora i neverovatno glatka koža koja savršeno reflektuje svetlost. To je onaj "staklasti", gotovo prozračan ten koji svaka žena priželjkuje. Idealno ga je uraditi jedan do tri dana pre povoda.

Bez namrštenog čela, svetlost pada lepše na celo lice, a botoks je i dalje zlatni standard odmornog izgleda Foto: Shutterstock

Danas svi pričaju o "skinboosterima". Kako oni postižu taj osveženi izgled tako brzo?

- Dehidrirana, suva koža koja vapi za hidratacijom često nas sreće u ogledalu tokom zime. Skinboosteri su postali sinonim za "filovanje" kože vlagom, bez dodavanja neprirodnog volumena. To je esencija blistavosti koja se ne može postići samo kremom za lice. U pitanju su kokteli hijalurona, vitamina i antioksidansa koji se mikro-injekcijama aplikuju u dublje slojeve kože lica, vrata i dekoltea. Na kongresu u Parizu je naglašeno da je ovo najprirodniji način za dubinsku ishranu kože. Koža trenutno postaje elastičnija i zategnutija. Ipak, preporučujem ih barem pet do sedam dana pre važnog datuma, kako bi se sastojci potpuno integrisali.

Borice oko očiju i na čelu često odaju utisak napetosti i umora. Kako rešavamo ovaj problem?

- Lice bez bora je ono što vam daje opušten, mladalački izgled. Bez namrštenog čela, svetlost pada lepše na celo lice. Botulinum toksin je i dalje "zlatni standard" odmornog izgleda. On ne menja ten, već opušta mišiće koji čine da izgledamo ljuto ili umorno. Idealan tajming za puni efekat je 10 do 14 dana pre događaja, ali ako ste zakasnili, čak i sedam dana ranije će biti dovoljno da izgledate relaksiranije.

Usne spremne za poljupce

Kada govorimo o izgledu, lepe usne su neizostavne za romantičan sastanak. Kako postići taj nežan, a sočan izgled?

- Trend prenaglašenih usana je definitivno prošlost, što je potvrdila i pariska scena. Sada želimo osvežene, hidrirane i meke usne. Uz minimalne količine visokokvalitetnih, mekanih hijaluronskih filera postižemo hidrataciju i nežno isticanje kontura. Cilj su senzualne usne, prirodnog izgleda, spremne za poljupce i crveni ruž. Pošto su usne osetljiva zona, savetujem da se ovaj tretman uradi 7 do 10 dana pre proslave kako bi eventualni diskretni otok potpuno spao.

Trend prenaglašenih usana je definitivno prošlost, što je potvrdila i pariska scena Foto: Shutterstock

Za kraj, koja je vaša poruka damama koje žele da zablistaju za Dan zaljubljenih?

- Najvažnije je da tretmane radite kod licenciranih stručnjaka, naročito kada je u pitanju kratak rok. Uvek naglasite doktoru tačan datum proslave, kako bi prilagodio tehniku rada. Takođe, ne zaboravite na kućnu negu: pred izlazak stavite hidratantnu masku, pijte dosta vode i izbegavajte nove, agresivne sastojke. Uđite u sezonu ljubavi sa samopouzdanjem i kožom koja zrači, jer lepota dolazi iz osećaja da ste negovani i svoji - poručuje dr Sandra Čađenović.