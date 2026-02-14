Slušaj vest

Koža vremenom prirodno gubi elastičnost i čvrstinu. Najpre dolazi do opuštanja kože donje polovine lica i vrata, stvaranja masnih jastučića i gubitka oštrih kontura lica. Pojavljuju se bore, spušteni kapci i opuštena koža vrata - promene koje mogu učiniti da izgledamo umornije i starije nego što se osećamo ili što jesmo. Po prvi put osećamo da dosadašnja nega jednostavno više ne deluje i da nam je potrebno drugačije rešenje za ozbiljan pad tonusa lica i podmlađivanje kože.

Danas je moguće delovati na duboke slojeve tkiva, koji su nekada bili dostupni isključivo hirurškom skalpelu, ali bez ijednog reza. O tome kako funkcioniše moderna arhitektura lica razgovaramo sa stručnjakom u ovoj oblasti, dr Vesnom Ognjenović, sertifikovanim doktorom estetske medicine.

- Gubitak tonusa lica je proces koji se dešava duboko ispod površine. Iako su kvalitetne kreme dragocene za hidrataciju i zaštitu epidermisa, one imaju svoje biološko ograničenje. Molekuli aktivnih supstanci u kremama su preveliki da bi prodrli do dermisa, a naročito do SMAS sloja (Superficial Muscular Aponeurotic System) - objašnjava naša sagvornica.

Šta je univerzalno privlačno? Svako lice je drugačije, a njegova privlačnost uveliko zavisi i od ličnog poimanja estetike. Ipak, neke karakteristike lica se smatraju univerzalno privlačnim. - Istaknute jagodice, naglašena linija vilice, uža brada i skladan prelaz između glave i vrata - definišu tzv. trougao lepote, kao univerzalni princip skladnih proporcija lica koje naše oko percipira kao lepo i privlačno - navodi naša sagovornica.

SMAS je zapravo fibromišićna mreža koja poput skele drži čitavo lice, dodaje.

Vremenom ne pomažu kreme koje jesu korisne, ali imaju biološko ograničenje, kao ni masaža Foto: Shutterstock

- S godinama, kolagena vlakna u ovoj "skeli" slabe i rastežu se pod uticajem gravitacije. Kada ta unutrašnja potpora popusti, koža lica počinje da se "spušta", stvarajući umoran izgled i gubitak oštrih kontura vilice. Krema ne može da podigne tonus, ali savremena tehnologija to može - ističe doktorka.

Moć ultrazvuka koja menja pravila igre

Jedna od najznačajnijih inovacija u nehirurškom podmlađivanju je HIFU tehnologija (High Intensity Focused Ultrasound). Reč je o fokusiranom ultrazvuku visokog intenziteta koji prolazi kroz površinu kože bez ikakvog oštećenja i fokusira energiju na preciznu dubinu - upravo na pomenuti SMAS sloj.

- Na toj dubini, ultrazvučni talasi izazivaju tačkasto zagrevanje tkiva, što dovodi do trenutnog skupljanja starih kolagenih vlakana, ali i pokretanja snažnog procesa neokolageneze. Organizam prirodno počinje da proizvodi novi, mladi kolagen koji tokom naredna dva do tri meseca postepeno zateže i podiže lice. Rezultat je prirodan lifting efekt koji lice vraća na poziciju u kojoj je bilo godinama ranije, uz zadržavanje autentičnog izgleda - sugeriše dr Ognjenović.

Lasersko zatezanje bez rezova i ožiljaka

- Dok ultrazvuk drži duboku strukturu, za precizno definisanje donje trećine lica i rešavanje problema podbratka koristi se subdermalno lasersko zatezanje. Ova metoda koristi mikro-optička vlakna, tanka poput vlasi kose, koja se uvode direktno ispod kože.

Ultrazvuk deluje kao unutrašnja potpora koja podiže celo lice, dok laser finišira proces Foto: Shutterstock

- Ova tehnologija ima dvostruki učinak. Prvo, energija lasera "topi" višak masnih naslaga na podbradku ili duž linije vilice. Drugo, laser zagreva unutrašnjost dermisa, uzrokujući snažno zatezanje kože iznutra. Ovakav pristup omogućava nam da doslovno "izvajamo" donji deo lica, rešavajući problem opuštene kože koji je pacijentima često najveći estetski izazov - otkriva doktorka.

Kombinovani pristup je zlatni standard

Iskustvo je pokazalo da najbolji rezultati dolaze iz kombinovanog pristupa, a udruživanje ultrazvučne tehnologije i laserskih vlakana danas se smatra "zlatnim standardom". Ultrazvuk deluje kao unutrašnja potpora koja podiže celo lice, dok laser finišira proces zatezanjem same kože i uklanjanjem lokalizovanih masnoća. Ovom sinergijom postiže se trodimenzionalni efekat podmlađivanja koji je do skoro bio nezamisliv bez hirurgije, naglašava naša sagovornica.

Ključ dostojanstvenog starenja Suština nehirurškog liftinga nije u tome da se osoba promeni, već da se očuva njena lepota i odloži proces starenja. - Pravovremena reakcija, kada primetite prve znake opuštanja tonusa, omogućava nam da preventivno ojačamo strukturu lica. Cilj je da u svakom životnom dobu vaša lepota pronalazi savršen sklad, da izgledate odmorno, negovano i jedro, bez straha od drastičnih i neprirodnih promena - sugeriše doktorka.

- Ono što savremene žene najviše cene je činjenica da ovi tretmani ne zahtevaju oporavak. Kod hirurškog liftinga oporavak traje nedeljama, uz neizbežne ožiljke ispred i iza uha. Kod primene HIFU tehnologije i laserskih vlakana nema rezova, nema opšte anestezije, a pacijent se obično može vratiti svojim obavezama gotovo odmah. Ovo je medicina prilagođena tempu života moderne žene koja želi da izgleda sveže, ali nema vremena za dug oporavak - poručuje dr Vesna Ognjenović.