Bore na vratu nastaju zbog starenja, svakodnevnih pokreta i nedovoljne nege kože, ali se njihov izgled može ublažiti pravilnom hidratacijom i prirodnim maskama

Slušaj vest

Bore na vratu su jedan od najčešćih estetskih izazova koji dolaze sa starenjem, ali i sa modernim načinom života. Dugotrajno sedenje, gledanje u mobilni telefon, nagle promene težine i nedovoljna nega kože su samo neki od razloga zašto se linije na vratu mogu pojaviti ranije nego što bismo želeli.

Dobra vest je da postoje prirodni tretmani koji mogu ublažiti njihov izgled, naravno, uz zdrave životne navike i redovnu hidrataciju kože.

Na pojavu bora utiču brojni faktori, prema Klivlendskoj klinici:

starost

gojaznost

sedentarni način života

loša ishrana

pušenje

nedovoljna nega kože

oštećenja od sunca

nagli dobitak na težini ili gubitak težine

Svi ovi faktori postepeno tanje dermis, čineći ga suvlijim, manje elastičnim i sklonijim borama. Pored toga, svakodnevni pokreti poput mrštenja, smejanja ili žmirkanja mogu dovesti do pojave linija na koži.

Bore na vratu često nastaju zbog starenja i modernih navika poput dugog sedenja i gledanja u telefon Foto: Shutterstock

Prirodni tretmani koji mogu smanjiti bore na vratu

Važno je znati da nijedan prirodni trik neće delovati ako koža nije hidrirana iznutra i spolja. Zato, uz ove recepte, obavezno pijte dovoljno vode, jedite raznovrsnu i zdravu ishranu i svakodnevno se brinite o svojoj koži.

Maska od pivskog kvasca i jogurta Potrebno je: 2 kašike prirodnog jogurta

1 kašika pivskog kvasca

3 kašičice ulja pšeničnih klica Priprema

Pomešajte sastojke u glatku pastu i nanesite na vrat. Ostavite da deluje 15 minuta, a zatim isperite toplom vodom. Koristite 3 puta nedeljno.

Belance

Umutite belance i nanesite ga na kožu vrata. Ostavite da deluje 15 minuta, isperite i ponovite postupak 2 puta nedeljno.

Jabukovo sirće Potrebno je: nekoliko kapi jabukovog sirćeta

1 žumance

1 kapsula vitamina E

Maska sa jabukovim sirćetom, žumancetom i vitaminom E hrani kožu vrata, ali sirće treba koristiti razblaženo da ne iritira Foto: Shutterstock

Priprema

Pomešajte sastojke i nanesite smesu vatom, masirajući prema gore. Ostavite da deluje nekoliko minuta, a zatim isperite. Međutim, budite oprezni sa jabukovim sirćetom — agresivno je i može izazvati iritaciju. Obavezno ga razblažite i koristite minimalno.

Ulje avokada za dubinsku hidrataciju

Ulje avokada je bogato zdravim mastima koje neguju kožu. Svako veče utrljajte nekoliko kapi ulja u kožu vrata, ostavite da deluje 15 minuta i isperite.

Gel od aloe vere

Aloe vera je klasik u prirodnoj nezi kože. Izvadite gel iz lista aloe vere, dobro isperite žuti sloj i nanesite na vrat. Ostavite da deluje 30 minuta, a zatim isperite toplom vodom.