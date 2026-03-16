Kako da se rešite bora na vratu bez igle? Jednostavni prirodni trikovi koji stvarno pomažu
Bore na vratu su jedan od najčešćih estetskih izazova koji dolaze sa starenjem, ali i sa modernim načinom života. Dugotrajno sedenje, gledanje u mobilni telefon, nagle promene težine i nedovoljna nega kože su samo neki od razloga zašto se linije na vratu mogu pojaviti ranije nego što bismo želeli.
Dobra vest je da postoje prirodni tretmani koji mogu ublažiti njihov izgled, naravno, uz zdrave životne navike i redovnu hidrataciju kože.
Na pojavu bora utiču brojni faktori, prema Klivlendskoj klinici:
- starost
- gojaznost
- sedentarni način života
- loša ishrana
- pušenje
- nedovoljna nega kože
- oštećenja od sunca
- nagli dobitak na težini ili gubitak težine
Svi ovi faktori postepeno tanje dermis, čineći ga suvlijim, manje elastičnim i sklonijim borama. Pored toga, svakodnevni pokreti poput mrštenja, smejanja ili žmirkanja mogu dovesti do pojave linija na koži.
Prirodni tretmani koji mogu smanjiti bore na vratu
Važno je znati da nijedan prirodni trik neće delovati ako koža nije hidrirana iznutra i spolja. Zato, uz ove recepte, obavezno pijte dovoljno vode, jedite raznovrsnu i zdravu ishranu i svakodnevno se brinite o svojoj koži.
Maska od pivskog kvasca i jogurta
Potrebno je:
- 2 kašike prirodnog jogurta
- 1 kašika pivskog kvasca
- 3 kašičice ulja pšeničnih klica
Priprema
Pomešajte sastojke u glatku pastu i nanesite na vrat. Ostavite da deluje 15 minuta, a zatim isperite toplom vodom. Koristite 3 puta nedeljno.
Belance
Umutite belance i nanesite ga na kožu vrata. Ostavite da deluje 15 minuta, isperite i ponovite postupak 2 puta nedeljno.
Jabukovo sirće
Potrebno je:
- nekoliko kapi jabukovog sirćeta
- 1 žumance
- 1 kapsula vitamina E
Priprema
Pomešajte sastojke i nanesite smesu vatom, masirajući prema gore. Ostavite da deluje nekoliko minuta, a zatim isperite. Međutim, budite oprezni sa jabukovim sirćetom — agresivno je i može izazvati iritaciju. Obavezno ga razblažite i koristite minimalno.
Ulje avokada za dubinsku hidrataciju
Ulje avokada je bogato zdravim mastima koje neguju kožu. Svako veče utrljajte nekoliko kapi ulja u kožu vrata, ostavite da deluje 15 minuta i isperite.
Gel od aloe vere
Aloe vera je klasik u prirodnoj nezi kože. Izvadite gel iz lista aloe vere, dobro isperite žuti sloj i nanesite na vrat. Ostavite da deluje 30 minuta, a zatim isperite toplom vodom.
Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.Kurir.rs
