KORISNO JE DA ZNATE

Pravilna nega kože odmah nakon tuširanja održava hidrataciju, sprečava iritacije i čuva mladalački izgled kože

Nega kože nakon tuširanja nije luksuz, već osnovna potreba za zdrav i negovan izgled. Redovna upotreba odgovarajućeg losiona, pravilno doziranje i umerena učestalost tuširanja mogu značajno poboljšati stanje vaše kože.

Nega je ključni korak koji mnogi ljudi zanemaruju, iako je upravo nakon tuširanja koža najbolje upija hranljive materije. Pravilna rutina može sprečiti suvoću, iritaciju i prerano starenje kože.

Koliko često koristiti losion i kako odabrati pravi proizvod

Prilikom tuširanja, posebno toplom vodom, prirodna zaštitna barijera kože se delimično uklanja. To može dovesti do suve kože, osećaja zategnutosti, ljuštenja i svraba, kao i do ubrzanog starenja kože.

Nanošenjem losiona odmah nakon tuširanja, pomažete koži da zadrži vlagu i obnovi zaštitni sloj.

Kada je najbolje vreme za nanošenje losiona?

Najbolje vreme za nanošenje losiona je 3–5 minuta nakon tuširanja, dok je koža još uvek blago vlažna. Tada su pore otvorene i proizvod se lakše apsorbuje.

Učestalost zavisi od tipa kože: Suva koža – svaki put posle tuširanja (idealno svakodnevno)

– svaki put posle tuširanja (idealno svakodnevno) Normalna koža – jednom dnevno ili svaki drugi dan

– jednom dnevno ili svaki drugi dan Masna koža – 2 do 3 puta nedeljno ili po potrebi

– 2 do 3 puta nedeljno ili po potrebi Osetljiva koža – svakodnevno sa blagim, hipoalergenskim proizvodima

Ako primetite zategnutost ili svrab, to je znak da koži treba češća hidratacija.

Kako odabrati pravi losion za telo?

Kada tražimo idealan proizvod posle tuširanja, prva stvar za kojom posežemo je miris. Pored toga što želimo da uživamo u tom mirisu na sebi, moramo pažljivo odabrati losion ili proizvod koji nam odgovara, ali prema tipu kože i sastojcima.

Izbor proizvoda treba prilagoditi vašem tipu kože: Suva koža zahteva proizvode koji sadrže hijaluronsku kiselinu, glicerin, ši puter i ceramide.

Masna koža traži lagane formule, gel losione, proizvode bez ulja i brzo upijajuće teksture.

Osetljiva koža ne voli parfeme, alkohol i agresivne sastojke. Birajte proizvode sa oznakom „za osetljivu kožu“.

Koliko često treba da se tuširate?

Optimalna učestalost tuširanja zavisi od vašeg načina života. Svakodnevno tuširanje se preporučuje ljudima koji se znoje ili su fizički aktivni. Svaki drugi dan je dovoljan za većinu ljudi jer prečesto tuširanje (nekoliko puta dnevno) može dodatno isušiti kožu.

Bolje je koristiti mlaku vodu i blage gelove za tuširanje kako biste sačuvali prirodnu ravnotežu kože. Koristite piling 1 do 2 puta nedeljno, a negu prilagodite godišnjem dobu – bogatije losione zimi, blaže leti.