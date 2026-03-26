Prolećni gubitak kose je česta sezonska pojava koju pravilna nega kože glave i prirodni serumi mogu ublažiti i podstaći rast gušće, sjajnije kose

Proleće je vreme novih početaka, ali mnoge žene upravo tada primećuju neprijatan problem sa lepotom – povećano opadanje kose. Posle zime, kada su koža glave i kosa mesecima izloženi hladnom, suvom vazduhu i grejanju, koren dlake često oslabi. Zato nije neuobičajeno da se tokom ovog perioda primeti više dlaka na četki ili jastuku.

Iako može delovati zabrinjavajuće, prolećni gubitak kose je veoma česta sezonska pojava. Dobra vest je da kosa ima izuzetnu sposobnost da se regeneriše uz pravilnu negu.

Stručnjaci sve više ističu da je zdrava koža glave ključ jake i lepe kose, a upravo prirodni sastojci mogu pomoći u njenoj obnovi i ponovnom uspostavljanju ravnoteže. Jedan od najjednostavnijih načina da se to uradi jeste pomoću prirodnih seruma koji neguju kožu glave, jačaju koren i stimulišu rast novih dlaka.

Štaviše, mnoge od ovih kombinacija mogu se napraviti kod kuće brzo, lako i sa sastojcima koji su veoma pristupačni.

Serum od ricinusovog ulja i ruzmarina

Ruzmarin je poslednjih godina postao jedan od najpopularnijih prirodnih sastojaka za rast kose. Poznato je da poboljšava cirkulaciju u koži glave, dok ricinusovo ulje jača kosu i pomaže u smanjenju lomljenja.

Ruzmarin i ricinusovo ulje jačaju kosu, poboljšavaju cirkulaciju kože glave i podstiču rast novih dlaka Foto: Shutterstock

Potrebno je: 2 kašike ricinusovog ulja

5–6 kapi eteričnog ulja ruzmarina

1 kašika maslinovog ulja

Sjedinite sve sastojke i sipajte u bočicu, zatim nežno masirajte smešu u kožu glave nekoliko minuta i ostavite da deluje najmanje 30 minuta pre pranja kose.

Zašto kosa opada u proleće? Kada dođe proleće, deo kose prirodno ulazi u fazu opadanja dok novi ciklus rasta tek počinje. Upravo zato je ovo idealan trenutak da se posvetite nezi kože glave. Kada su folikuli dobro nahranjeni i stimulisani, kosa brže raste, postaje jača i izgleda gušće.