Ako ste se nekada zapitali zašto koža u jednom periodu blista, a već u sledećem deluje umorno i beživotno, odgovor često nije samo u nezi, već mnogo dublje – u hormonima. Oni ne utiču samo na zdravlje, već i na ono što svakodnevno vidite u ogledalu: tonus kože, kvalitet kose, raspodelu masnoća, pa čak i izraz lica. Kako na Instagramu objašnjava dr Dejan Antonić, specijalista estetske medicine, tri hormona maju ključnu ulogu u tome kako izgledamo i kako se osećamo u sopstvenoj koži, a kada su u disbalansu, promene postaju vidljivije nego što bismo očekivali.

Estogen

Estrogen je hormon ženstvenosti, zdrave kože i kose. Odgovoran je za gustinu i hidrataciju kože, rast i sjaj kose, mekane ženstvene obline, osećaj "ja sam žena".

Kako izgleda manjak estrogena? Karakteriše ga osećaj praznine, opadanje kose, suva koža, sivkast beživotan ten, nizak libido.

Estrogen nije samo reproduktivni hormon – utiče na više telesnih sistema, posebno na regulaciju telesne temperature i kvalitet sna

Šta jesti? Važno je znati da se estrogen ne sintetiše bez masti. Dakle, na meniju bi trebalo da se nađu jaja, masna riba (haringa, sardina, skuša, losos), avokado, maslinovo ulje i masline, lanene, čija i bundevine semenke, brazilski orah i bademi. Zapamtite da se bez masti ženstvenost jednostavno ne "uključuje".

Kortizol

Ako je kortizol stalno povišen, telo bira preživljavanje, a ne lepotu. Zadužen je za odgovor na stres, nivo energije tokom dana, krvni pritisak i šećer u krvi, brzinu oporavka, sposobnost opuštanja i kvalitet sna.

Kako izgleda visok kortizol? Napeto lice, otoci, loš san, nedostatak želje, masne naslage na stomaku.

Kako sniziti kortizol? Imajte na umu da se kortizol ne smanjuje silom, već osećajem sigurnosti u telu. Ono što zaista pomaže su redovni obroci, magnezijum uveče, vežbe disanja, izbegavanje kafe na prazan stomak. Namirnice koje pomažu su heljda, banana, bundevine semenke, tamna čokolada, badem i ovsene pahuljice, ćuretina.

Oksitocin

Oksitocin je hormon zbog kojeg je žena privlačna čak i kada "ne radi ništa". Odgovoran je za nežnost lica, telo koje nije nervozno, sjaj kože, senzualnost, poverenje, osećaj "dobro mi je sa samom sobom".

Kako izgleda manjak oksitocina? Prepoznaje se kao napeto lice, ukočeno telo, nedostatak zadovoljstva, "lepa sam, ali to ne osećam".

Kako uključiti oksitocin? Povećava se kada se telo opušta, kada postoji osećaj sigurnosti, kontakt sa telom, kada dišemo svesno. Kada postoji dodir i zadovoljstvo bez cilja. Nutrijenti bez kojih oksitocin ne funkcioniše su najpre magnezijum, jer ako ga nema dovoljno, telo se ne opušta. Nervni sistem je u stalnoj tenziji, a oksitocin blokiran. Potom omega-3 masne kiseline, jer je oksitocin neurohormon i potrebne su mu zdrave neuronske membrane. Na kraju su neophodni proteini - ositocin je peptidni hormon i bez aminokiselina nema sinteze.