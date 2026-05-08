Bejbi botoks je preventivni estetski tretman sa manjim dozama botoksa koji može usporiti nastanak bora, ali zahteva stručnu primenu i nije pogodan za svakoga zbog mogućih rizika

Slušaj vest

Sa mladalačkim sjajem i bez ijedne bore na vidiku, dvadesettrogodišnja Alegra Fips verovatno nije tip osobe koju biste zamislili da bi primila botoks. Ali ona ne traži tretman za rešavanje postojećih znakova starenja, kaže u Instagram videu. Umesto toga, zainteresovana je za sprečavanje stvaranja neželjenih linija, postupak poznat kao „bejbi botoks“.

Takođe poznat kao preventivni botoks ili „mikro-toks“, bejbi botoks je sve popularniji trend među mladima, posebno među onima koji ga prvi put koriste i profesionalcima koji žele osvežen, ali prirodan izgled. Kao i klasičan botoks, pomaže u zaglađivanju finih linija i bora, ali se koristi u manjim, precizno usmerenim dozama kako bi se postigao suptilniji efekat.

Naravno, kao i svaka medicinska procedura, preventivni botoks nosi određene rizike, pa je odlazak kod licenciranog lekara od ključne važnosti.

Šta je tačno preventivni botoks ili „bejbi botoks“?

Botoks je brend botulinum toksina tipa A koji je odobrila Američka agencija za hranu i lekove (FDA). Ovi injekcioni neurotoksini privremeno blokiraju nervne signale ka mišićima i sprečavaju njihovo kontrahovanje. Iako se botoks koristi i u terapiji migrena i pojačanog znojenja, u estetske svrhe primenjuje se više od dve decenije.

- Ne postoji zvanična definicija „bejbi botoksa - kaže Noel Šerber, dermatolog, i dodaje da se u praksi odnosi na primenu manjih, precizno usmerenih doza u poređenju sa klasičnim tretmanom.

- Botoks i bejbi botoks su u suštini isti, ali se razlikuju po doziranju i cilju - navodi dr Gita Jadav.

Dok klasičan botoks najčešće tretira izraženije bore, preventivni je namenjen osobama koje tek primećuju prve linije.

- Ako pacijenti koji koriste preventivni botoks imaju bore, to su dinamičke bore koje se javljaju pri pokretima lica, a ne statičke koje su prisutne i u mirovanju - objašnjava dr Jadav.

Razlika je i u dozama – umesto šire primene, koristi se manja količina i ciljano delovanje. Dok se za standardni tretman koristi oko 40 jedinica za čelo i područje oko očiju, „bejbi botoks“ često podrazumeva oko 10 jedinica ukupno.

Primeri doziranja: čelo: 10 do 30 jedinica

10 do 30 jedinica usne: 2 do 4 jedinice

2 do 4 jedinice oko usana: 3 do 6 jedinica

3 do 6 jedinica obrve: 2 do 5 jedinica

- Preventivni tretmani se obično ponavljaju na tri do četiri meseca, ali učestalost zavisi od mišićne aktivnosti i ciljeva pacijenta - navodi dr Robin Gmirik.

Potencijalne koristi preventivnog botoksa

Ideja preventivnog botoksa je da se smanji aktivnost mišića koji vremenom stvaraju bore. Ponovljeni pokreti lica, zajedno sa starenjem i spoljnim faktorima, dovode do toga da se linije vremenom „urezuju“ u kožu.

Stručnjaci objašnjavaju da botoks ne sprečava u potpunosti nastanak bora, ali može usporiti njihov razvoj i smanjiti njihovu dubinu.

Neka istraživanja pokazuju da preventivni botoks može pomoći u očuvanju elastičnosti kože i odlaganju vidljivih znakova starenja, ali se naglašava da su potrebne dugoročnije i kvalitetnije studije kako bi se ovi efekti u potpunosti potvrdili.

Rizici preventivnog botoksa

Botoks se generalno smatra bezbednim za većinu zdravih osoba, ali kao i svaka procedura, može izazvati neželjene efekte.

Neželjeni efekti botoksa Najčešći su bol, otok ili modrice na mestu uboda, privremeni spušteni kapci, asimetrija obrva ili osmeha, glavobolja i suvoća očiju.

U retkim slučajevima mogu se javiti ozbiljnije komplikacije, posebno ako se koriste neregistrovani preparati ili ako postupak izvodi nestručno lice.

Dugotrajna i prečesta primena može dovesti do slabljenja mišića lica, što može promeniti prirodnu mimiku i raspored napetosti na licu.

Ko ne bi trebalo da prima preventivni botoks

Preventivni botoks se ne preporučuje trudnicama i dojiljama, kao ni osobama sa neurološkim bolestima poput mijastenije gravis, slabosti mišića lica, infekcijama na koži ili poremećajima imunog sistema.

Takođe, osobe koje koriste određene lekove, poput mišićnih relaksanata ili nekih antibiotika, treba da budu posebno oprezne jer mogu pojačati efekat botoksa.

Kako izgleda tretman

Procedura počinje konsultacijom, gde se procenjuju želje i stanje kože. Pre tretmana savetuje se izbegavanje alkohola, aspirina, ibuprofena i određenih suplemenata kako bi se smanjio rizik od modrica.

Sam tretman traje oko 15 minuta. Lekar ubrizgava male količine botoksa u ciljane mišiće tankom iglom.

Nakon tretmana preporučuje se da se nekoliko sati ostane u uspravnom položaju, da se ne dodiruje tretirano područje i da se izbegava fizički napor. Efekti postaju vidljivi nakon nekoliko dana, a puni rezultat se vidi u roku od nedelju dana.

Ботокс је бренд ботулинум токсина типа А који је одобрила Америчка агенција за храну и лекове (FDA). Други брендови укључују Daxxify , Dysport , Jeuveau, Letybo и Xeomin. [ 2 ] Ови ињекциони неуротоксини привремено блокирају нервне сигнале до мишића како би спречили њихово контраховање. [ 3 ] Иако ботокс може помоћи и у лечењу здравствених стања попут мигрене и прекомерног знојења, лекари га користе у козметичке сврхе више од две деценије. [ 4 ] Не постоји утврђена дефиниција за беби ботокс, каже сертификована дерматологкиња Ноел Шербер, др мед. , клиничка ванредна професорка дерматологије на Медицинском факултету Универзитета Џорџ Вашингтон и суоснивачица дерматолошке и пластичне хируршке ординације Шербер+Рад, обе у Вашингтону. Али ботокс и беби ботокс су у суштини исти, са неколико кључних разлика. [ 1 ] Прво, већина људи који траже ботокс из козметичких разлога већ имају умерене до тешке фине линије или боре, каже др Гита Јадав , сертификовани дерматолог и оснивач Фасет Дерматологије у Торонту. [ 1 ] С друге стране, превентивни ботокс је најбољи за оне који тек примећују да се почињу формирати линије и боре, каже др Јадав. [ 1 ] „Ако пацијенти који су превентивно примали ботокс уопште имају боре, то су динамичке боре (боре које се појављују при прављењу израза лица), а не статичке боре (боре које се појављују чак и када је лице у мировању)“, каже Јадав. Друга разлика између традиционалног и беби ботокса је у томе што потоњи подразумева примену много нижих доза на одређени мишић, а не на опште подручје лица. [ 1 ] Ботокс се мери у јединицама, што је специфична мера јачине. Док се за обичну ињекцију ботокса користи око 40 јединица за боре на челу и око очију, просечан третман ботоксом за бебе користи само око 10 јединица путем хиперлокализованих микроињекција. [ 1 ] Следе неки примери типичних места за превентивну убризгавање ботокса и просечан број коришћених јединица: [ 1 ] Линије на челу: 10 до 30 јединица

Усне: 2 до 4 јединице

Око усана: 3 до 6 јединица

Површина обрва: 2 до 5 јединица „Узимајући то у обзир, појединци реагују различито, тако да некоме може бити потребно више или мање јединица“, каже др Шербер.