Vitamin C je moćan antioksidans koji, prema stručnjacima, može pomoći u smanjenju hiperpigmentacije, ujednačavanju tena i zaštiti kože od UV oštećenja

Vitamin C je popularan u svetu nege kože. To je moćan antioksidans koji posvetljuje kožu, smanjuje tamne mrlje i štiti je od oštećenja i zagađenja izazvanih UV zračenjem. Pogodan je za sve tipove kože i najbolje ga je koristiti kao serum.

Za portal OnlyMyHelth govorio je dr Sunil Kumar Prabu, konsultant dermatolog i estetski lekar, bolnica Aster RV, Bangalor.

Može li vitamin C lečiti hiperpigmentaciju?

Dr Prabu navodi da redovna upotreba vitamina C u nezi kože može doneti dve ključne koristi kod hiperpigmentacije – smanjenje tamnih mrlja i ujednačavanje tena, kao i efekat posvetljivanja kože.

- Hiperpigmentacija nastaje kada koža proizvodi višak melanina, što dovodi do tamnih mrlja nakon akni, izlaganja suncu, hormonskih promena i upalnih procesa - objašnjava doktor.

Antioksidativna svojstva vitamina C omogućavaju mu da smanji proizvodnju melanina. Takođe štiti kožu od štetnih uticaja okoline i omogućava sintezu kolagena, što rezultira mlađom kožom.

Vitamin C je popularan sastojak u nezi kože i snažan antioksidans koji posvetljuje ten, smanjuje tamne mrlje i štiti kožu od UV oštećenja Foto: Shutterstock

Saveti za dodavanje vitamina C u vašu rutinu nege kože

Dr Prabu deli nekoliko saveta za dodavanje vitamina C u rutinu nege kože:

Počnite sa blagim serumom vitamina C koji sadrži L-askorbinsku kiselinu i natrijum askorbil fosfat ili magnezijum askorbil fosfat kao aktivne sastojke.

Početnici mogu da izaberu nižu koncentraciju (oko 10%) kako bi izbegli iritaciju i postepeno je povećavaju ako je potrebno.

Nakon što očistite kožu, proizvod treba naneti ujutru pre hidratantne kreme.

Za optimalne efekte, vitamin C zahteva upotrebu kreme za sunčanje, jer se njegova efikasnost povećava uz zaštitu od sunca.

Nedostatak zaštite od sunca može dovesti do povratka ili pogoršanja pigmentacije jer UV zračenje utiče na kožu.

Kombinacija vitamina C sa niacinamidom ili hijaluronskom kiselinom stvara efekat posvetljivanja kože i poboljšava hidrataciju.

Osetljiva koža treba da izbegava istovremenu upotrebu jakih proizvoda sa vitaminom C, agresivnih pilinga i retinola, jer to može izazvati crvenilo i iritaciju.