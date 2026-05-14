Slušaj vest

Vitamin C je popularan u svetu nege kože. To je moćan antioksidans koji posvetljuje kožu, smanjuje tamne mrlje i štiti je od oštećenja i zagađenja izazvanih UV zračenjem. Pogodan je za sve tipove kože i najbolje ga je koristiti kao serum. 

Za portal OnlyMyHelth govorio je dr Sunil Kumar Prabu, konsultant dermatolog i estetski lekar, bolnica Aster RV, Bangalor.

Može li vitamin C lečiti hiperpigmentaciju?

Dr Prabu navodi da redovna upotreba vitamina C u nezi kože može doneti dve ključne koristi kod hiperpigmentacije – smanjenje tamnih mrlja i ujednačavanje tena, kao i efekat posvetljivanja kože.

- Hiperpigmentacija nastaje kada koža proizvodi višak melanina, što dovodi do tamnih mrlja nakon akni, izlaganja suncu, hormonskih promena i upalnih procesa - objašnjava doktor.

Antioksidativna svojstva vitamina C omogućavaju mu da smanji proizvodnju melanina. Takođe štiti kožu od štetnih uticaja okoline i omogućava sintezu kolagena, što rezultira mlađom kožom.

shutterstock_2280511065.jpg
Vitamin C je popularan sastojak u nezi kože i snažan antioksidans koji posvetljuje ten, smanjuje tamne mrlje i štiti kožu od UV oštećenja Foto: Shutterstock

Saveti za dodavanje vitamina C u vašu rutinu nege kože

Dr Prabu deli nekoliko saveta za dodavanje vitamina C u rutinu nege kože:

  • Počnite sa blagim serumom vitamina C koji sadrži L-askorbinsku kiselinu i natrijum askorbil fosfat ili magnezijum askorbil fosfat kao aktivne sastojke.
  • Početnici mogu da izaberu nižu koncentraciju (oko 10%) kako bi izbegli iritaciju i postepeno je povećavaju ako je potrebno.
  • Nakon što očistite kožu, proizvod treba naneti ujutru pre hidratantne kreme.
  • Za optimalne efekte, vitamin C zahteva upotrebu kreme za sunčanje, jer se njegova efikasnost povećava uz zaštitu od sunca.
  • Nedostatak zaštite od sunca može dovesti do povratka ili pogoršanja pigmentacije jer UV zračenje utiče na kožu.
  • Kombinacija vitamina C sa niacinamidom ili hijaluronskom kiselinom stvara efekat posvetljivanja kože i poboljšava hidrataciju.
  • Osetljiva koža treba da izbegava istovremenu upotrebu jakih proizvoda sa vitaminom C, agresivnih pilinga i retinola, jer to može izazvati crvenilo i iritaciju.

- Vidljiva poboljšanja kože se primećuju nakon kontinuirane upotrebe vitamina C tokom šest do dvanaest nedelja. Kombinacija pravilne hidratacije, antioksidansa i zdrave rutine nege kože pomaže u postizanju čiste i zdrave kože - zaključuje dr Prabu.

Izvor: OnlyMyHelth.com/Zdravlje.Kurir.rs

Sunce je tihi ubica lepote: Dermatolog otkriva najjeftiniji antiejdž tretman na svetu

Ne propustiteLepotaReset kože posle praznika: Doktor otkriva da li je detoks marketinški trik ili stvarna potreba
doktor.jpg
LepotaZašto je zima idealno vreme za potpuni reset kože? Dermatolog otkriva rešenja za fleke, ožiljke i gubitak tonusa
shutterstock_1883549809.jpg
LepotaZašto estetske procedure sme da radi samo lekar specijalista? Dermatolog opominje da lice nije poligon za vežbu
mlada žena na estetskom tretmanu popunjavanja usana filerima
LepotaDa li su kreme protiv starenja zaista efikasne? Dermatolog otkriva od čega to najviše zavisi
žena maže kremu na lice