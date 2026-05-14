Vitamin C protiv hiperpigmentacije: Kako ublažava tamne mrlje i ujednačava ten
Vitamin C je popularan u svetu nege kože. To je moćan antioksidans koji posvetljuje kožu, smanjuje tamne mrlje i štiti je od oštećenja i zagađenja izazvanih UV zračenjem. Pogodan je za sve tipove kože i najbolje ga je koristiti kao serum.
Za portal OnlyMyHelth govorio je dr Sunil Kumar Prabu, konsultant dermatolog i estetski lekar, bolnica Aster RV, Bangalor.
Može li vitamin C lečiti hiperpigmentaciju?
Dr Prabu navodi da redovna upotreba vitamina C u nezi kože može doneti dve ključne koristi kod hiperpigmentacije – smanjenje tamnih mrlja i ujednačavanje tena, kao i efekat posvetljivanja kože.
- Hiperpigmentacija nastaje kada koža proizvodi višak melanina, što dovodi do tamnih mrlja nakon akni, izlaganja suncu, hormonskih promena i upalnih procesa - objašnjava doktor.
Antioksidativna svojstva vitamina C omogućavaju mu da smanji proizvodnju melanina. Takođe štiti kožu od štetnih uticaja okoline i omogućava sintezu kolagena, što rezultira mlađom kožom.
Saveti za dodavanje vitamina C u vašu rutinu nege kože
Dr Prabu deli nekoliko saveta za dodavanje vitamina C u rutinu nege kože:
- Počnite sa blagim serumom vitamina C koji sadrži L-askorbinsku kiselinu i natrijum askorbil fosfat ili magnezijum askorbil fosfat kao aktivne sastojke.
- Početnici mogu da izaberu nižu koncentraciju (oko 10%) kako bi izbegli iritaciju i postepeno je povećavaju ako je potrebno.
- Nakon što očistite kožu, proizvod treba naneti ujutru pre hidratantne kreme.
- Za optimalne efekte, vitamin C zahteva upotrebu kreme za sunčanje, jer se njegova efikasnost povećava uz zaštitu od sunca.
- Nedostatak zaštite od sunca može dovesti do povratka ili pogoršanja pigmentacije jer UV zračenje utiče na kožu.
- Kombinacija vitamina C sa niacinamidom ili hijaluronskom kiselinom stvara efekat posvetljivanja kože i poboljšava hidrataciju.
- Osetljiva koža treba da izbegava istovremenu upotrebu jakih proizvoda sa vitaminom C, agresivnih pilinga i retinola, jer to može izazvati crvenilo i iritaciju.
- Vidljiva poboljšanja kože se primećuju nakon kontinuirane upotrebe vitamina C tokom šest do dvanaest nedelja. Kombinacija pravilne hidratacije, antioksidansa i zdrave rutine nege kože pomaže u postizanju čiste i zdrave kože - zaključuje dr Prabu.
Izvor: OnlyMyHelth.com/Zdravlje.Kurir.rs