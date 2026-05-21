Većina pacijenata čak i ne zna da ima osteoporozu dok ne dođe do teške povrede.

Slušaj vest

Osteoporoza je doživotna bolest usled koje kosti postaju porozne i slabije. U pitanju je lukava bolest koja dolazi bez simptoma. Moguće je da saznamo da imamo osteoporozu tek posle preloma kostii nakon neke lakše traume. Gubitak ravnoteže može da se završi teškom povredom kosti.

Osteoporoza kao krivac za prelom kosti

Česti su prelomi izazvani osteoporozom, kažu lekari.

- Jedna od dve žene u postmenopauzi i jedan od pet muškaraca starijih od 50 godina imaće prelom usled osteoporoze - navodi dr Kristina Balangue, internista, gerijatar i lekar palijativne medicine u Banner - University Medicine.

Doktorka navodi da ove povrede, posebno prelomi kuka, mogu da dovedu do dugotrajnog bola, gubitka pokretljivosti i čak da ugroze celokupno zdravlje. Mnoge starije osobe nikada se u potpunosti ne oporave posle preloma kuka.

Prelomi kuka mogu da dovedu do dugotrajnog bola, gubitka pokretljivosti i čak da ugroze celokupno zdravlje Foto: Shutterstock

Šta povećava rizik od osteoporoze?

Starenje je bitan faktor rizika, ali tu su i drugi činioci kao što su, na primer, porodična istorija osteoporoze, dijabetes, reumatoidni artritis, autoimune bolesti, poremećaji rada štitaste žlezde, celijakija, poremećaji ishrane i neke vrste raka.

Osteoporoza nekada može da bude neželjena reakcija na terapije za lečenje raka, posebno hormonske terapije. Lekovi poput glukokortikoida (steroida), antidepresiva i pojedinih medikamenata za hronični bol, epilepsiju, gorušicu i artritis mogu da povećaju mogućnost pojave osteoporoze.

Loše životne navike, sedenteran način života, nedovoljna fizička aktivnost i sitnija telesna građa takođe su faktori rizika. Osteoporoza nekada može da bude posledica niskog unosa kalcijuma, manjka vitamina D, niskog nivoa estrogena kod žena i testosterona kod muškaraca, pušenja ili prekomerne konzumacije alkohola.

Jedna od dve žene u postmenopauzi i jedan od pet muškaraca starijih od 50 godina imaće prelom usled osteoporoze Foto: Shutterstock

Kako da sprečimo osteoporozu?

Stručnjaci nas pozivaju da budemo fizički aktivni, da jačamo mišiće hodanjem i treningom sa opterećenjem. Savet je da vežbamo ravnotežu i fleksibilnost (tai či, joga) kako bismo smanjili rizik od pada. Od pomoći je i hrana bogata kalcijumom i vitaminom D.

Kako se otkriva osteoporoza?

Većina pacijenata čak i ne zna da ima osteoporozu dok ne dođe do teške povrede. Skrining je važan, posebno ako ste u grupi povećanog rizika.

DXA test gustine kostiju (poznat i kao DEXA ili dvoenergetska rendgenska apsorpciometrija) jednostavan je rendgenski pregled sa malom dozom zračenja koji meri čvrstinu kostiju — najčešće kuka, kičme ili ručnog zgloba.

DXA se savetuje:

* ženama starijim od 65 godina

* muškarcima starijim od 70 godina

* mlađim odraslim osobama sa visokim faktorima rizika ili istorijom preloma