Redovne aerobne vežbe pomažu u sagorevanju masti, sprečavaju njihovo nakupljanje u jetri i poboljšavaju kontrolu šećera i metabolizam

Pravilna i uravnotežena ishrana je osnovni korak u lečenju masne jetre, ističe Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista. Kako navodi, važno je jesti u isto vreme svakog dana, birati raznovrsne namirnice i voditi računa o količini. Ishranu treba uskladiti sa dnevnim aktivnostima, uz smanjenje unosa ugljenih hidrata i zasićenih masti.

- Ono što želim da naglasim jeste značaj fizičke aktivnosti u borbi protiv bolesti masne jetre. Kao i kod mršavljenja, i ovde je važno uvesti redovno vežbanje kako bi se sagorevale kalorije koje bi se inače skladištile kao mast.

Mišići pomažu da se reguliše mast i šećer

Povećanje telesne težine je glavni uzrok masne jetre. Manje od 5 odsto osoba koje imaju masnu jetru ne zna za nju, delom zato što simptomi često ostaju skriveni, a takođe i zato što mnogi lekari imaju tendenciju da potcene njenu rasprostranjenost.

Masna jetra se razvija sporo. Dugi periodi viška hranljivih materija poput masti i glukoze u krvi; bilo da je u pitanju ishrana, neaktivnost, stres, infekcija ili drugi uzroci – mogu preopteretiti vašu jetru. Ove dodatne hranljive materije se skladište kao mast u jetri.

Vežbanje može pomoći u obnavljanju ravnoteže, počevši od mišića. Mišići su najveći potrošač glukoze u telu, glavnog šećera u krvi, a fizička aktivnost čini da jetra sagoreva više masti i pretvara ih u gorivo za mišiće. Vežbanje takođe povećava metabolizam i kardiovaskularno zdravlje, što olakšava sagorevanje goriva aerobnim vežbama.

To pomaže u sprečavanju nakupljanja masti u jetri. Takođe pomaže u kontroli šećera u krvi (glukoze).

Smanjenje unosa šećera može preokrenuti nakupljanje masnoće u jetri i značajno poboljšati vaše zdravlje Foto: Shutterstock

Insulinska rezistencija

Ako se preteruje u ishrani i to u dužem vremenskom periodu, moguće je da se razvije insulinska rezistencija, u kojem telo prestaje da skladišti višak glukoze, umesto toga ostavljajući opasno visoke nivoe šećera u krvi. Visok nivo šećera u krvi povezan je sa brojnim ozbiljnim medicinskim stanjima, uključujući oštećenje nerava, dijabetes i bolesti jetre.

Nema sumnje da loša osetljivost na insulin, ili ono što nazivamo insulinskom rezistencijom, zaista pokreće skladištenje masti u jetri. Ako osobi sa insulinskom rezistancijom sugerišete da vežba svaki dan, za tri do sedam dana može očekivati prve znake poboljšanja.

Efekat fizičke aktivnosti u borbi protiv bolesti jetre

Efekat vežbanja može biti merljiv, čak i ako ne radite ništa drugo da pomognete da jetra bolje radi. Većina pacijenata, ako bi išla u teretane 6-7 dana u nedelji, verovatno ne bi obilazili lekarske ordinacije.

- Mnogi nutricionisti, pa i ja, naglašavaju da je ishrana važna barem koliko i vežbanje. Visoko prerađena hrana je puna kalorija koje uzrokuju nakupljanje masti u jetri, belo brašno, šećer, slatkiši, sokovi i masna brza hrana.

Potrebno je nekoliko minuta da se pojede mafin od 500 kalorija. Toliko kalorija je dovoljno za 40 minuta trčanja, ali nakon toga ćete biti gladni.

- Svaka fizička aktivnost je korisna, važno je samo da se krećete. Različite vrste vežbanja imaju različite efekte: aerobne vežbe, poput džogiranja, pomažu u sagorevanju masti i sprečavaju njihovo nakupljanje u jetri, dok anaerobne vežbe, poput dizanja tegova, povećavaju mišićnu masu i pozitivno utiču na metabolizam.

Aerobne vežbe pomažu jetri da sagoreva višak masti i poboljšavaju metaboličku ravnotežu organizma Foto: Shutterstock

Ali manje je važno kako vežbate nego koliko često.

Većina istraživanja je pokazala da programi od 30 do 60 minuta dnevno, tri puta nedeljno tokom 12 nedelja, smanjuju masnoću u jetri. Najvažniji cilj je izbegavanje sedenja. I intenzitet može biti manje važan od doslednosti.

Osobe koje su dodale malo džogiranja brzom hodanju nisu izgubili više masti u jetri od onih koji su samo brzo hodali, prema istraživanju Američkog udruženja kliničke endokrinologije.

Koji je cilj?

Gubitak težine nije glavni cilj vežbanja, iako pomaže u sprečavanju povećanja telesne težine. Vežbanje može pomoći u poboljšanju masne jetre čak i ako ne vidite pomak na vagi, povećanjem mišića, sagorevanjem više glukoze i poboljšanjem insulinske rezistencije.

- Vežbajte sa prijateljima, tako ćete se bolje motivisati da uspete u svome poduhvatu. Misao da vas ekipa čeka pre nego što počnete sa trčanjem ili vožnjom bicikla može imati psihološki podsticaj koji vam je potreban da se pokrenete - savetuje nutricionista.