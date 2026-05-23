Šta posle 3 neuspeha vantelesne oplodnje? Prof. dr Ljubić otkriva kada je vreme za promenu strategije
Lečenje neplodnosti često je put pun nade, ali i teških odluka. Kada trudnoća izostane uprkos mesecima ili godinama pokušaja, uključujući i vantelesnu oplodnju, mnogi parovi se suočavaju sa pitanjem koje nema jednostavan odgovor: da li nastaviti istim putem ili zastati i preispitati šta zapravo koči uspeh. Prema rečima prof. dr Aleksandra Ljubića, upravo je sposobnost da se u određenom trenutku promeni pristup često važnija od samog ponavljanja istih procedura.
- Ono što dobro znamo i što potvrđuju sve svetske statistike jeste da, ukoliko tri puta ista tehnologija nije dovela do trudnoće, šanse da će uspeti nakon brojnih narednih pokušaja postaju veoma male ili zanemarljive. Zato je moj prvi savet svima koji ulaze u lečenje steriliteta da, ukoliko posle tri pokušaja, bilo da je reč o inseminacijama, operacijama ili vantelesnoj oplodnji, nema trudnoće, zastanu i zajedno sa svojim lekarima razmisle zbog čega nije došlo do uspeha. Ključno pitanje nije da li će se promeniti neki lek u stimulaciji, već da li postoji suštinski drugačiji pristup koji može da donese bolje rezultate - kaže prof. dr Aleksandar Ljubić.
Embrion, endometrijum i ljubav
I dok lekari govore o faktorima koji mogu da povećaju šanse za uspeh, oni koji godinama pružaju podršku parovima suočenim sa neplodnošću podsećaju da vantelesna oplodnja nije proces u kojem se ishod može unapred izračunati. Sandra Jovanović iz IVF Centra kaže da stručnjaci najčešće kao ključne uslove navode kvalitet embriona i stanje endometrijuma, ali da iskustvo pokazuje kako ni najbolji nalazi ne garantuju trudnoću.
- Ukoliko pravite put do uspeha vantelesne oplodnje, stručnjaci će vam reći da je najvažnija stvar kvalitet embriona. Međutim, svedoci smo toga da i embrioni koji nisu ocenjeni najboljim ocenama ipak dovedu do trudnoće i rođenja bebe. Druga važna stvar je endometrijum. Volim da kažem da je to kućica za buduću bebu, mesto gde embrion treba da se poveže sa matericom kako bi nastao novi život. Ali rekla bih da je možda najvažnija i sreća. Ukoliko imate sreće tog dana, vantelesna će uspeti. Ako nije baš naklonjena, bez obzira na kvalitet embriona i endometrijuma, postupak nažalost neće uspeti. Ako treba da napravimo neku gradaciju, rekla bih prvo sreća, zatim embrion, pa endometrijum, a iznad svega toga prvenstveno ljubav - kaže Sandra Jovanović.
Izvor: Instagram dashinasuperhrana/ivf.centar/Zdravlje.kurir.rs
Da li se jajnici mogu podmladiti? Prof. dr Aleksandar Ljubić otkriva šta je realno, a šta još u fazi ispitivanja