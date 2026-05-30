Slušaj vest

Povodom Svetskog dana multiple skleroze, koji se obeležava 30. maja, stručnjaci podsećaju da je reč o hroničnoj bolesti centralnog nervnog sistema koja se ne ispoljava kod svih pacijenata na isti način. Upravo zbog raznovrsnih simptoma i nepredvidivog toka često se naziva i "bolešću sa hiljadu lica", a prvi znaci ponekad mogu da budu toliko različiti da se na dijagnozu čeka mesecima, pa i godinama. Neurolog dr Gorica Đokić na svom blogu objašnjava kako bolest nastaje, kojim simptomima može da počne, kako se postavlja dijagnoza i od čega zavisi njen tok.

Više od 9.000 obolelih u Srbiji Prema procenama stručnjaka, u Srbiji sa multiplom sklerozom živi više od 9.000 ljudi. Reč je o najčešćoj neurološkoj bolesti koja dovodi do invaliditeta kod mlađih odraslih osoba. Najčešće se dijagnostikuje između 20. i 40. godine života, a žene obolevaju dva do tri puta češće od muškaraca. U svetu više od 2,9 miliona ljudi živi sa multiplom sklerozom. Zahvaljujući savremenim dijagnostičkim metodama i dostupnosti novih terapija, bolest se danas otkriva ranije nego ranije, a mnogi pacijenti uz adekvatno lečenje godinama zadržavaju dobar kvalitet života.

- Multipla skleroza je imunološki posredovano autoimuno oboljenje koje zahvata mozak i kičmenu moždinu i u zavisnosti od regije u kojoj dolazi do stvaranja tzv. plaka, zavisi i simptomatologije. Kod velikog broja slučajeva bolest počinje gubitkom vida i naglo nastalom slabovidošću, ali i vrtoglavicom, slabošću nogu, glavoboljom, pa i poremećajima sa mokrenjem, ali retko kao izolovanim simptomom - navodi dr Đokić.

Od ostalih simptoma tu su tremor, osećaj strujanja duž kičme pri savijanju vrata unapred (Lermitov znak), nerazgovetan govor, problemi sa seksualnom funkcijom, poremećaji rada creva, dok se kod nekih pacijenata javlja i depresija, anksioznost, kao i drugi psihijatrijski simptomi.

Kod velikog broja slučajeva bolest počinje gubitkom vida i naglo nastalom slabovidošću, Foto: Shutterstock

- Većina ljudi sa MS ima relapsno-remitirajući tok bolesti. Oni doživljavaju periode pogoršanja bolesti (relapse), nakon čega se simptomi delimično ili u potpunosti povlače. Periodi remisije mogu da traju mesecima ili čak godinama.

Kako se postavlja dijagnoza

Raznovrsnost simptoma i različiti tokovi bolesti često otežavaju postavljanje dijagnoze, zbog čega je za potvrdu multiple skleroze potrebno više dijagnostičkih metoda.

- Snimak magnetnom rezonancom predstavlja neuroradiološku dijagnostičku metodu za potvrđivanje dijagnoze multiple skleroze, ali tek nakon detaljnog neurološkog pregleda. Postoje i druge pomoćne metode dijagnostike i utvrđivanja stepena aktivnosti ove bolesti, od kojih su najvažnije imunološke analize likvora (moždano-kičmene tečnosti) i tzv. evocirani potencijali (SEP, VEP, AEPMS) koji spadaju u neurofiziološke dijagnostičke metode - sugeriše dr Đokić.

Evocirani potencijali su testovi kojima se meri kako nervni sistem prenosi električne signale od očiju, ušiju ili kože do mozga. Oni mogu da pokažu oštećenja nervnih puteva čak i kada osoba nema izražene simptome.

Terapijske opcije

Multipla skleroza danas se leči različitim terapijskim pristupima, u zavisnosti od tipa bolesti i faze u kojoj se pacijent nalazi. Za kontrolu relapsa koriste se kortikosteroidi i terapijska izmena plazme, dok terapije koje modifikuju tok bolesti imaju za cilj da uspore napredovanje bolesti i smanje učestalost pogoršanja.

Multipla skleroza danas se leči različitim terapijskim pristupima, u zavisnosti od tipa bolesti i faze u kojoj se pacijent nalazi Foto: Shutterstock

- Danas pacijentima sa multiplom sklerozom stoje na raspolaganju brojne terapijske mogućnosti, od injekcionih beta interferona i glatiramer-acetata, preko intravenskih tretmana kao što su okrelizumab i natalizumab, do oralnih terapija poput dimetil fumarata, teriflunomida i siponimoda, što omogućava individualizovan pristup i bolje kontrolisanje bolesti.

Matične ćelije jesu nada, ali ne i čudesni lek

Ipak, kod najtežih oblika bolesti i dalje se istražuju dodatni terapijski pristupi. Poslednjih godina u svetu se razvija i primenjuje metoda intenzivne imunosupresije, nakon koje sledi autologna transplantacija matičnih ćelija (AHSCT), odnosno transplantacija matičnih ćelija samog pacijenta.