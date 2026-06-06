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Pitanje da li je poželjno unositi ugljene hidrate u jutarnjim satima često izaziva nedoumice, iako savremene nutricionističke preporuke ukazuju da odgovor zavisi prvenstveno od njihove vrste i kvaliteta.

Nakon noćnog perioda gladovanja, koji može trajati između 10 i 12 sati, organizam ulazi u fazu u kojoj su mu potrebni energija i nutritivna podrška za optimalno funkcionisanje tokom dana.

- U tom kontekstu, složeni ugljeni hidrati imaju značajnu ulogu jer se sporije razgrađuju, obezbeđuju stabilniji nivo glukoze u krvi i doprinose dužem osećaju sitosti. Namirnice poput integralnih žitarica, heljde, ovsa, raži i kukuruza predstavljaju kvalitetan izbor za jutarnji obrok, za razliku od rafinisanih ugljenih hidrata koji mogu izazvati brze oscilacije šećera u krvi - kaže prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.

Stručnjaci ističu da doručak treba posmatrati kao obrok koji pokreće metabolizam i obezbeđuje stabilan energetski nivo, pri čemu se individualne potrebe razlikuju u zavisnosti od fizičke aktivnosti i životnog stila. Pravilno izbalansiran jutarnji obrok, zasnovan na složenim ugljenim hidratima, može doprineti boljoj koncentraciji, stabilnijem apetitu i ravnomernijem energetskom balansu tokom dana.

Postoje tri glavne vrste ugljenih hidrata: Prosti ugljeni hidrati – brzo se vare i daju brzu energiju (šećer, med, slatkiši, voće). Složeni ugljeni hidrati – sporije se vare i daju stabilniju energiju (integralne žitarice, pirinač, ovsene pahuljice, krompir). Vlakna – posebna vrsta ugljenih hidrata koje telo ne vari, ali su važna za varenje i zdravlje creva (povrće, voće, integralne žitarice).

Pravilno izbalansiran jutarnji obrok, zasnovan na složenim ugljenim hidratima, može doprineti boljoj koncentraciji, stabilnijem apetitu i ravnomernijem energetskom balansu tokom dana Foto: Shutterstock

Da li smemo ujutru ugljene hidrate? Da – ali uz pravi izbor.

Jutro je trenutak kada organizam izlazi iz noćnog „posta“ koji često traje 10–12 sati.

Tada ćelijama treba gorivo kako bismo započeli dan sa energijom, fokusom i stabilnim metabolizmom. Upravo zato ugljeni hidrati ujutru nisu problem – problem je njihov kvalitet.

Preporuka su složeni ugljeni hidrati, koji se sporije vare i ne dovode do naglog skoka šećera u krvi. To su ugljeni hidrati poreklom iz celovitog zrna:

* hleb od integralnog brašna (celo zrno samleveno, ne belo brašno)

* heljda, ovas, raž

* palenta i proizvodi od kukuruznog brašna

* druge glutenske i bezglutenske žitarice od celog zrna

Prema mišljenju dijetetičara, proklijali integralni hleb predstavlja najbolji izbor za osobe koje žele da podrže zdrav krvni pritisak Foto: Shutterstock

Jedno parče kvalitetnog integralnog hleba ili porcija žitarica sasvim je dovoljna kao osnova doručka. Važno je naglasiti da ujutru nema potrebe za opsesivnim brojanjem kalorija. U tom periodu dana metabolizam je aktivniji, a posebno kod osoba sa većom mišićnom masom – energija se brže koristi i sagoreva.

Prema rečima dr Vešovića to bi trebalo da izgleda ovako - ako smo večerali oko 20 sati, organizam je ujutru gladan s razlogom. Ne treba ignorisati taj signal. Doručak hrani ćelije, hormone i nervni sistem, i omogućava nam da dan započnemo stabilno, bez naglih padova energije i želje za slatkim.