Masna jetra ne boli, ali može da ugrozi zdravlje: Dijetolog otkriva kako ishrana pravi razliku
Masna jetra(steatoza jetre) predstavlja jedno od najčešćih oboljenja savremenog čoveka. Iako često ne izaziva bol niti izražene simptome, ova promena može vremenom dovesti do ozbiljnog oštećenja jetre i ugroziti opšte zdravstveno stanje.-
- Mnogi ljudi godinama ne znaju da imaju masnu jetru, jer se bolest najčešće otkriva slučajno, tokom laboratorijskih analiza ili ultrazvučnog pregleda abdomena. Posebno su ugrožene osobe sa viškom telesne mase, insulinskom rezistencijom, dijabetesom tipa 2, povišenim trigliceridima i holesterolom, kao i osobe koje se nepravilno hrane i vode sedentaran način života - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog.
Iako u početku može proći neprimećeno, nelečena masna jetra može napredovati ka upali, fibrozi, cirozi i drugim ozbiljnim komplikacijama. Zbog toga su rano prepoznavanje i pravovremena promena životnih navika od velikog značaja.
Kako prepoznati rizik?
Obratite pažnju ukoliko imate:
• višak kilograma, naročito u predelu stomaka
• povišen šećer u krvi ili insulinsku rezistenciju
• povišene trigliceride i holesterol
• osećaj umora i manjka energije
• neredovne obroke i prekomeran unos industrijski prerađene hrane
Redovne kontrole i odgovarajuće laboratorijske analize mogu pomoći u blagovremenom otkrivanju problema i sprečavanju njegovog napredovanja.
Koje laboratorijske analize treba uraditi kod sumnje na masnu jetru?
Jetreni enzimi:
• ALT (alanin aminotransferaza)
• AST (aspartat aminotransferaza)
• GGT (gama-glutamil transferaza)
• ALP (alkalna fosfataza)
Metabolizam šećera:
• Glukoza natašte
• Insulin natašte
• HOMA-IR indeks
• HbA1c (glikozilirani hemoglobin)
Lipidni status:
• Ukupan holesterol
• LDL holesterol
• HDL holesterol
• Trigliceridi
Ostali značajni parametri:
Dijagnostičke metode:
• Ultrazvučni pregled abdomena
• Elastografija jetre (FibroScan), prema preporuci lekara
Preporuke za ishranu kod masne jetre
Pravilna ishrana predstavlja osnovu lečenja i kontrole masne jetre. Cilj je smanjiti opterećenje jetre, regulisati telesnu masu i poboljšati metaboličko zdravlje.
Preporučuje se:
• Povrće u svakodnevnoj ishrani
• Umeren unos voća, posebno bobičastog voća, jabuka i citrusa
• Integralne žitarice (ovas, integralni pirinač, heljda)
• Nemasni izvori proteina: riba, piletina bez kože, ćuretina, jaja i mahunarke
• Zdrave masnoće: maslinovo ulje, avokado, orašasti plodovi i semenke
• Dovoljan unos vode tokom dana
Potrebno je ograničiti:
• Gazirane i zaslađene napitke
• Slatkiše, peciva i proizvode od belog brašna
• Prženu i pohovanu hranu
• Industrijski prerađene proizvode i brzu hranu
• Prekomeran unos alkohola
Promena navika je ključ uspeha
Čak i umereno smanjenje telesne mase može značajno doprineti smanjenju masnoća u jetri i poboljšanju laboratorijskih nalaza. Redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana i stručni nadzor predstavljaju najvažnije korake ka oporavku.
Ukoliko sumnjate da imate problem sa masnom jetrom ili pripadate rizičnoj grupi, ne odlažite pregled. Pravovremena dijagnostika i individualno prilagođen plan ishrane mogu pomoći da se stanje drži pod kontrolom i spreče ozbiljne komplikacije.