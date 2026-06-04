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Pravilna ishrana predstavlja osnovu lečenja i kontrole masne jetre. Cilj je smanjiti opterećenje jetre, regulisati telesnu masu i poboljšati metaboličko zdravlje

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Masna jetra(steatoza jetre) predstavlja jedno od najčešćih oboljenja savremenog čoveka. Iako često ne izaziva bol niti izražene simptome, ova promena može vremenom dovesti do ozbiljnog oštećenja jetre i ugroziti opšte zdravstveno stanje.-

- Mnogi ljudi godinama ne znaju da imaju masnu jetru, jer se bolest najčešće otkriva slučajno, tokom laboratorijskih analiza ili ultrazvučnog pregleda abdomena. Posebno su ugrožene osobe sa viškom telesne mase, insulinskom rezistencijom, dijabetesom tipa 2, povišenim trigliceridima i holesterolom, kao i osobe koje se nepravilno hrane i vode sedentaran način života - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog.

Iako u početku može proći neprimećeno, nelečena masna jetra može napredovati ka upali, fibrozi, cirozi i drugim ozbiljnim komplikacijama. Zbog toga su rano prepoznavanje i pravovremena promena životnih navika od velikog značaja.

Kako prepoznati rizik?

Obratite pažnju ukoliko imate:

• višak kilograma, naročito u predelu stomaka

• povišen šećer u krvi ili insulinsku rezistenciju

• povišene trigliceride i holesterol

• osećaj umora i manjka energije

• neredovne obroke i prekomeran unos industrijski prerađene hrane

Redovne kontrole i odgovarajuće laboratorijske analize mogu pomoći u blagovremenom otkrivanju problema i sprečavanju njegovog napredovanja.

Masna jetra (steatoza jetre) predstavlja jedno od najčešćih oboljenja savremenog čoveka. Iako često ne izaziva bol niti izražene simptome Foto: Shutterstock

Koje laboratorijske analize treba uraditi kod sumnje na masnu jetru?

Jetreni enzimi:

• ALT (alanin aminotransferaza)

• AST (aspartat aminotransferaza)

• GGT (gama-glutamil transferaza)

• ALP (alkalna fosfataza)

Metabolizam šećera:

• Glukoza natašte

• Insulin natašte

• HOMA-IR indeks

• HbA1c (glikozilirani hemoglobin)

Lipidni status:

• Ukupan holesterol

• LDL holesterol

• HDL holesterol

• Trigliceridi

Ostali značajni parametri:

• CRP (C-reaktivni protein)

• Urea i kreatinin

• Mokraćna kiselina

• Vitamin D

Dijagnostičke metode:

• Ultrazvučni pregled abdomena

• Elastografija jetre (FibroScan), prema preporuci lekara

Ultrazvučni pregled abdomena otkriva masnu jetru Foto: Shutterstock

Preporuke za ishranu kod masne jetre

Pravilna ishrana predstavlja osnovu lečenja i kontrole masne jetre. Cilj je smanjiti opterećenje jetre, regulisati telesnu masu i poboljšati metaboličko zdravlje.

Preporučuje se:

• Povrće u svakodnevnoj ishrani

• Umeren unos voća, posebno bobičastog voća, jabuka i citrusa

• Integralne žitarice (ovas, integralni pirinač, heljda)

• Nemasni izvori proteina: riba, piletina bez kože, ćuretina, jaja i mahunarke

• Zdrave masnoće: maslinovo ulje, avokado, orašasti plodovi i semenke

• Dovoljan unos vode tokom dana

Pravilna ishrana je ključna u lečenju masne jetre Foto: Shutterstock

Potrebno je ograničiti:

• Gazirane i zaslađene napitke

• Slatkiše, peciva i proizvode od belog brašna

• Prženu i pohovanu hranu

• Industrijski prerađene proizvode i brzu hranu

• Prekomeran unos alkohola

Promena navika je ključ uspeha

Čak i umereno smanjenje telesne mase može značajno doprineti smanjenju masnoća u jetri i poboljšanju laboratorijskih nalaza. Redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana i stručni nadzor predstavljaju najvažnije korake ka oporavku.