Na šta bi trebalo da obratite pažnju ako uzimate Omega-3: Prof. dr Vešović otkriva ključnu razliku u sastavu
Omega-3 masne kiseline su esencijalne, „dobre“ masti koje su neophodne za normalno funkcionisanje organizma, ali ih telo ne može samo proizvesti, pa ih je potrebno unositi ishranom ili suplementima. One imaju važnu ulogu u zdravlju srca i krvnih sudova, jer mogu doprineti smanjenju triglicerida i podržati normalan krvni pritisak.
Takođe su značajne za rad mozga i kognitivne funkcije, pa se povezuju sa boljom koncentracijom i pamćenjem, kao i sa smanjenjem rizika od nekih neuroloških poremećaja.
Pored toga, Omega-3 masne kiseline imaju protivupalna svojstva, zbog čega mogu pomoći u ublažavanju hroničnih upalnih procesa u organizmu, uključujući i one koji se javljaju kod zglobova i određenih hroničnih bolesti. Smatra se da su posebno važne i u ishrani tokom trudnoće, jer doprinose pravilnom razvoju mozga i vida kod beba.
- Kada birate Omega-3 suplement, važno je da znate jednu stvar: nije svaki „Omega-3“ preparat zaista bogat Omega-3 masnim kiselinama - kaže prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.
Omega-3 1000 mg ne znači ono što mislite
Vrlo često na pakovanju stoji oznaka „Omega-3 1000 mg“, ali to, kako ističe prof. dr Vešović, ne znači da kapsula sadrži 1000 mg čistih Omega-3 masnih kiselina, već 1000 mg ribljeg ulja.
- U praksi, veliki broj preparata sadrži svega oko 30 odsto Omega-3, što najčešće znači:
- 180 mg EPA
- 120 mg DHA
To su dve najvažnije Omega-3 masne kiseline koje imaju značajnu ulogu u organizmu – od zdravlja srca i mozga, do smanjenja upalnih procesa.
Prema rečima prof. dr Vešovića nije dovoljno gledati samo broj „1000 mg“, već: koliko preparat zaista sadrži EPA i DHA, koliki je procenat ukupne Omega-3, da li proizvod poseduje potrebne ateste i sertifikate kvaliteta.
Kvalitetniji preparati često imaju 55–65 odsto Omega-3 u sastavu, što znači veću koncentraciju aktivnih supstanci i bolji efekat.
- Dakle, birajte pametno – ne po marketingu, već po sastavu.
Jer nije dovoljno samo uzimati suplement, ističe prof. dr Vešović, već odabrati onaj koji ima proveren kvalitet i odgovarajuću koncentraciju aktivnih sastojaka.
Izvor: formulazdravlja/Zdravlje.Kurir.rs