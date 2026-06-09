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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Nije svaka Omega-3 ista – pravi efekat zavisi od koncentracije EPA i DHA masnih kiselina

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Omega-3 masne kiseline su esencijalne, „dobre“ masti koje su neophodne za normalno funkcionisanje organizma, ali ih telo ne može samo proizvesti, pa ih je potrebno unositi ishranom ili suplementima. One imaju važnu ulogu u zdravlju srca i krvnih sudova, jer mogu doprineti smanjenju triglicerida i podržati normalan krvni pritisak.

Takođe su značajne za rad mozga i kognitivne funkcije, pa se povezuju sa boljom koncentracijom i pamćenjem, kao i sa smanjenjem rizika od nekih neuroloških poremećaja.

Pored toga, Omega-3 masne kiseline imaju protivupalna svojstva, zbog čega mogu pomoći u ublažavanju hroničnih upalnih procesa u organizmu, uključujući i one koji se javljaju kod zglobova i određenih hroničnih bolesti. Smatra se da su posebno važne i u ishrani tokom trudnoće, jer doprinose pravilnom razvoju mozga i vida kod beba.

- Kada birate Omega-3 suplement, važno je da znate jednu stvar: nije svaki „Omega-3“ preparat zaista bogat Omega-3 masnim kiselinama - kaže prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.

Omega-3 1000 mg ne znači ono što mislite

Vrlo često na pakovanju stoji oznaka „Omega-3 1000 mg“, ali to, kako ističe prof. dr Vešović, ne znači da kapsula sadrži 1000 mg čistih Omega-3 masnih kiselina, već 1000 mg ribljeg ulja.

Vrlo često oznaka „Omega-3 1000 mg“ ne znači 1000 mg Omega-3, već ribljeg ulja Foto: Shutterstock

- U praksi, veliki broj preparata sadrži svega oko 30 odsto Omega-3, što najčešće znači:

180 mg EPA

120 mg DHA

To su dve najvažnije Omega-3 masne kiseline koje imaju značajnu ulogu u organizmu – od zdravlja srca i mozga, do smanjenja upalnih procesa.

Šta zaista treba proveriti na deklaraciji? Prema rečima prof. dr Vešovića nije dovoljno gledati samo broj „1000 mg“, već: koliko preparat zaista sadrži EPA i DHA, koliki je procenat ukupne Omega-3, da li proizvod poseduje potrebne ateste i sertifikate kvaliteta.

Kvalitetniji preparati često imaju 55–65 odsto Omega-3 u sastavu, što znači veću koncentraciju aktivnih supstanci i bolji efekat.

- Dakle, birajte pametno – ne po marketingu, već po sastavu.