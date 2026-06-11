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Iako može da nas uplaši i deluje ozbiljno, udarac u glavu ne mora obavezno da bude trauma koja zahteva lekarski pregled. Moguće je da se sve umiri hladnim oblogama. Kod ozbiljnijih povreda, ipak, postoji opasnost od razvoja hroničnog subduralnog hematoma - krvarenja između mozga i moždane opne. Prve tegobe nekada se ne jave nakon 24 do 48 sati. Posebno osetljive kategorije su stariji pacijenti i deca. Stariji pacijent može da dospe u bolnicu i posle blaže povrede glave, koje se čak i ne seća. Lekari kažu da je i naoko mala truma nekad veliki problem. Dešava se da dođe i do razvoja psihijatrijskih simptoma, pa da pacijent umesto kod neurologa prvo dođe kod psihijatra.

Šta ako se jave mučnina, povraćanje?

Prim. dr sci. med. Miljan Mihajlović, načelnik neurohirurgije Kliničko-bolničkog centra Zemun za portal Zdravlje Kurir, potvrđuje da ne zahtevaju sve povrede glave lekarski pregled, ali i dodaje da postoje i traume kod kojih je neophodna stručna opservacija.

- Ozbiljne povrede glave su one kod kojih dođe do gubitka svesti, mučnine, povraćanja, do nekog neurološkog ispada. Ozbiljne povrede glave su i obimno krvarenje koje mora da se zbrine, na primer rana koja krvari ili kada imamo curenje beličaste tečnosti iz nosa ili uva. Sve navedeno može da ukaže da je u pitanju ozbiljna povreda glave i tada se treba što pre javiti lekaru. I kratkotrajan gubitak svesti, od nekoliko trenutaka pa sve do desetak minuta, svaki put ukazuje da je u pitanju ozbiljnija povreda glave - precizira dr Mihajlović.

Mučnina, naročito povraćanje u mlazu, takođe su tegobe ali i alarmi, kada je potrebno odmah da se javimo lekaru.

- Što se tiče curenja tečnosti iz uva ili nosa, ta beličasta tečnost može da ukaže na prelom poda lobanje. Tada dolazi do isticanja moždane tečnosti, odnosno likvora, kroz neki rascep na duri, moždanom omotaču. U ovoj situaciji zaista je neophodan hitan pregled lekara i adekvatno zbrinjavanje - naglašava dr Mihajlović.

Ozbiljne povrede glave su one kod kojih dođe do gubitka svesti, mučnine, povraćanja, do nekog neurološkog ispada. Foto: Shutterstock

Simptomi sa zakašnjenjem

Dr Miljan Mihajlović napominje da je potrebno da obratimo pažnju i na intenzivne glavobolje posle povrede glave.

- Ako se glavobolje pojačavaju, onda odmah treba otići kod lekara - jasan je dr Mihajlović.

Pitali smo dr Mihajlovića i da li je moguće da se posle povrede glave prvi simptomi, kao što su glavobolja i povraćanje, jave sa zakašnjenjem, posle 24 do 48 sati.

- Apsolutno je moguće. Zato je opservacija veoma važna. Posle povrede glave kod dece jako je bitno da roditelji budu uz decu i tokom noći, da na svaki sat vremena proveravaju kako dete reaguje i kako se budi. Ukoliko je buđenje otežano, znači da se nešto ozbiljno dešava - kaže doktor.

I kratkotrajan gubitak svesti, od nekoliko trenutaka pa sve do desetak minuta, svaki put ukazuje da je u pitanju ozbiljnija povreda glave Foto: Shutterstock

Mogu li glavobolje posle povrede glave da se leče lekovima protiv bolova? - One treba da se saniraju analgeticima, ali ne analgeticima koji mogu da izazovu krvarenje ili pojačaju krvarenje. Ne smeju da se piju aspirini, ne smeju da se piju brufeni i lekovi tog tipa. Mogu da uzmu kafetin, analgin. To su neki od boljih lekova za glavobolju, a koji ne pojačavaju krvarenje, naglašava dr Mihajlović i dodaje da je najbolje da se u ovakvim situacijama javimo lekaru koji će da nam propiše odgovarajuće lekove. Najbolja prevencija bila bi sprečavanje povreda, na primer da pre vožnje bicikla i trotineta detetu kupimo kacigu za glavu.

Stariji pacijenti nekada se ne sećaju povrede glave

Dr Miljan Mihajlović skreće pažnju da je moguće da kod starijih osoba, naročito onih koji su na antikoagulantnoj terapiji ili kod kardioloških bolesnika koji imaju ugrađen stent ili bajpas, dođe do razvoja takozvanog hroničnog subduralnog hematoma.

- Kod starijih pacijenata kod kojih su faktori koagulacije poremećeni i mala trauma može da izazove veliki problem. Moguće je da se sve uoči i posle mesec dana od povrede. Najčešće je to bezazlena povreda koju obično stariji bolesnici i previde, oni se čak nekad i ne sećaju da su imali povredu glave - objašnjava nam dr Mihajlović.

Opasnost - hronični subduralni hematom

Hronični subduralni hematom je krvarenje koje nastaje između mozga i moždane opne. Doktor kaže da je u početku ovo krvarenje oskudno, jako malo i da ne pravi nikakve probleme.

- Vremenom, međutim, dolazi do stalnog novog krvarenja i razvoja kapsule oko tog hematoma. Kada se stvori kapsula, onda i kapsula sama sekretira tečnost i sve se to nakuplja subduralno, između dure (spoljašnja, najdeblja i najčvršća moždana opna) i mozga, i vrši kompresiju na mozak. U zavisnosti od lokalizacije subduralnog hematoma imamo i simptome. Neki su opšti, kao glavobolja, povraćanje, mučnina, ali mogu da budu i neurološki ispadi. Ako je pogođen centar za govor, onda su prisutni problemi sa govorom, ukoliko je hematom iznad nekog centra za ruku i nogu, onda imamo slabost ruke i noge. Nekad može da bude i nestabilnost u hodu. Ne znamo da li će doći do hroničnog subduralnog hematoma, tako da je uvek potrebna opservacija - objašnjava doktor Mihajlović.

U ređim slučajevima usled hroničnog subduralnog hematoma može da dođe do konfuzije i promene ponašanja.

- Nekad porodica primeti da se pacijent psihički izmenio i onda ga prvo dovedu kod psihijatra - navodi dr Mihajlović

Hronični subduralni hematom je nakupljanje krvi i tečnosti između tvrde i meke moždane ovojnice. Često nastaje nedeljama ili mesecima posle blage, često povrede glave koje se pacijenti i ne sećaju. Najčešće pogađa starije osobe, leči se konzervativno ili jednostavnom hirurškom drenažom.

Kod blažih povreda glave dovoljno je da se stavi hladna obloga na neku čvorugu, naročito kod dece, to je sasvim dobar lek. Foto: Shutterstock

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