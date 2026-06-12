Artritis ne oštećuje samo zglobove – hronična upala može da ugrozi srce, krvne sudove i poveća rizik od moždanog udara

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Iako mnogi smatraju da je artritis samo oboljenje zglobova, reumatoidni artritis i druge zapaljenske reumatske bolesti mogu da ostave posledice i na druge organe, posebno na srce i krvne sudove. Istraživanja pokazuju da osobe sa reumatoidnim artritisom imaju oko 70 odsto veći rizik od srčanog i oko 40 odsto veći rizik od moždanog udara. Zašto se to dešava, koje simptome ne treba zanemariti i kako smanjiti rizik od ozbiljnih komplikacija, za naš portal objašnjava dr Ivica Jeremić, reumatolog.

Zašto je rizik za srčane bolesti veći kod artritisa

Hronično zapaljenje koje postoji kod pacijenata sa reumatskim bolestima utiče na zidove krvnih sudova, dovodi do njihovih promena i ubrzava razvoj ateroskleroze u odnosu na osobe koje nemaju artritis, objašnjava dr Jeremić, dodajući da je posebno interesantno to što pacijenti sa zapaljenskim reumatskim bolestima često imaju niže vrednosti holesterola u krvi, ali uprkos tome nose povećan rizik od razvoja srčanih oboljenja.

Međutim, kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom takozvani loš i LDL holesterola je izmenjen pod uticajem zapaljenja i jetra ne može adekvatno da ga uklanja iz cirkulacije, već se on taloži u zidu krvnih sudova i pravi aterosklerozu.

- To znači da krvni sudovi kod pacijenta sa dugotrajnom aktivnom upalom mogu biološki da se ponašaju kao da su stariji nego što zaista jesu. Porast kardiovaskularnog rizika je naročito izražen kod pacijenata kod kojih artritis nije dobro kontrolisan i koje se ne leče adekvatno. Naime, pokazano je da metotreksat, lek koji se najčešće koristi za lečenje reumatoidnog artritisa, kao i biološki lekovi smanjuju rizik od nastanka srčanih bolesti.

Istraživanja pokazuju da osobe sa reumatoidnim artritisom imaju oko 70 odsto veći rizik od srčanog i oko 40 odsto veći rizik od moždanog udara Foto: Ahmet Misirligul/Shutterstock

Lekovi protiv bolove postaju rizični za srce

Zanimljivo je da lekovi protiv bolove koje pacijenti sa artritisom često koriste mogu doprineti oštećenju srca i krvnih sudova, objašnjava reumatolog, upozoravajući da je još jedna važna, ali često zanemarena činjenica da ovi lekovi mogu uticati i na krvni pritisak.

- Nesteroidni antiinflamatorni lekovi, kao što su ibuprofen, diklofenak, etorikoksib i slični lekovi, mogu dovesti do porasta krvnog pritiska i mogu oslabiti efekat pojedinih lekova za hipertenziju. Taj porast je često mali, u proseku nekoliko milimetara živinog stuba, ali kod pacijenata koji već imaju visok pritisak, bolest bubrega, srčanu slabost ili prethodni infarkt može biti klinički važan - objašnjava dr Jeremić.

Čak i mali porast krvnog pritiska može dugoročno oštetiti krvne sudove, pa dugotrajno i nekontrolisano uzimanje ovih lekova nije bezazleno. Povećavaju i rizik od tromboze, zbog čega se kod pacijenata sa infarktom, moždanim udarom ili dijabetesom moraju koristiti vrlo oprezno, u što kraćem trajanju i najmanjoj dozi.

Veza između zapaljenja zglobova i gojaznosti - Upala kod pacijenata sa artritisom utiče na metabolizam masti, povećava insulinsku rezistenciju i menja telesni sastav. Često je prisutna veća količina visceralne masti, koja nepovoljno utiče na zdravlje, dok bol i ukočenost smanjuju kretanje, pogoduju gojenju, lošijem snu i većem stresu, što dodatno povećava rizik od hipertenzije i srčanih bolesti.

Lekovi protiv bolova koje pacijenti sa artritisom često koriste mogu oštetiti srce i krvne sudove i uticati na krvni pritisak Foto: Shutterstock

Simptomi koji nisu samo reuma

Reumatolog navodi da pacijenti često pitaju na koje simptome treba da obrate pažnju, ističući da osobe sa artritisom ne treba svaki umor ili bol u grudima automatski da pripisuju reumi.

- Bol ili pritisak u grudima, naročito ako se javlja pri naporu, širi u levu ruku, rame, vrat, vilicu ili leđa, zahteva hitnu posetu lekaru. Kratak dah, iznenadno gušenje, lupanje srca, nesvestica, oticanje nogu, naglo smanjenje tolerancije napora ili neobjašnjiv umor mogu biti znaci srčanoihproblema - navodi dr Jeremić.

Alarmantni simptoi moždanog udara Kod moždanog udara alarmantni simptomi su: iznenadna slabost jedne strane tela, spušten ugao usana, otežan govor, konfuzija, nagla jaka glavobolja, gubitak vida ili poremećaj ravnoteže, ističe dr Jeremić i napominje da se u takvim situacijama ne smete čekati da „prođe samo od sebe“, jer je vreme presudno i što se ranije reaguje, veća je šansa da se spreče trajne posledice.

Skriveni rizik nastaje kada bol postane "normalan"

Poseban problem je što pacijenti sa hroničnim bolom ponekad naviknu da trpe simptome.

- Pacijenti se naviknu se na nelagodnost, umor, pritisak u telu, ograničenja. Zbog toga mogu kasno da prepoznaju simptome koji nisu reumatološki, već kardiološki. Zato je edukacija veoma važna: pacijent treba da zna šta je uobičajeno za njegov artritis, a šta je novo, drugačije i potencijalno opasno.

Osobe sa artritisom ne treba svaki umor ili bol u grudima automatski da pripisuju reumi Foto: Shutterstock

Šta bi trebalo da uradite da smanjite rizik

Dobra kontrola zapaljenske bolesti kroz redovne reumatološke kontrole, praćenje aktivnosti i prilagođavanje terapije ključna je ne samo za zglobove, već i za zaštitu srca.

- Važno je i redovno praćenje faktora rizika poput krvnog pritiska, masnoća, šećera, telesne težine i životnih navika, uz po potrebi dodatne kardiološke preglede. Prestankom pušenja značajno se smanjuje rizik, kao i pravilno dozirana fizička aktivnost koja poboljšava pokretljivost i zdravlje srca, dok mediteranski tip ishrane doprinosi boljoj kontroli kardiometaboličkog rizika - ističe reumatolog.

Kontrola telesne težine dodatno smanjuje opterećenje na zglobove i rizik od pratećih bolesti, napominje dr Jeremić, dodajući da lekove protiv bolova treba koristiti oprezno i isključivo uz lekarski nadzor, posebno kod pacijenata sa srčanim i bubrežnim oboljenjima.

Saradnja više specijalista ključna, jer lečenje artritisa zahteva sveobuhvatan pristup koji povezuje zglobove, krvne sudove i celokupno zdravlje pacijenta.

Artritis nije samo bolest zglobova, već stanje koje zahteva brigu o celom organizmu

- Artritis ne treba posmatrati samo kao bolest zglobova, jer zapaljenska forma može uticati na ceo organizam, uključujući srce i krvne sudove. Dobra vest je da se na veliki deo rizika može uticati, a pravovremena dijagnoza, kontrola upale, praćenje pritiska, holesterola i šećera, prestanak pušenja, kretanje, regulacija težine i pravilna upotreba lekova mogu značajno smanjiti rizik od infarkta i moždanog udara - zaključuje dr Ivica Jeremić.

Artritis ne treba posmatrati samo kao bolest zglobova, jer zapaljenska forma može uticati na ceo organizam, uključujući srce i krvne sudove Foto: Shutterstock

Ističe da briga o srcu kod pacijenata sa artritisom nije dodatak terapiji, već sastavni deo savremenog lečenja, kao i da cilj nije samo smanjenje bolova, već duži, kvalitetniji i sigurniji život, uz poruku da reumatologija danas ne leči samo zglobove, već čoveka u celini.