Jodiranje soli je jedina javnozdravstvena intervencija koja je dovela do povećanja koeficijenta inteligencije u populaciji

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Štitna žlezda se nalazi u osnovi vrata, teži manje od 30 grama, ali reguliše neke od najvažnijih funkcija tela - otkucaje srca, metabolizam, san, reproduktivno zdravlje. Kada ne radi kako treba, posledice se odražavaju na ceo organizam. Povodom nedavno obeleženog Svetskog i Nacionalnog dana štitaste žlezde u organizaciji Srpskog tiroidnog društva, prof. dr Miloš Žarković govorio je o rasprostranjenosti bolesti ovog organa, značaju pravovremenog lečenja i ulozi ishrane u očuvanju njegovog zdravlja.

U svetu oko350 miliona ljudi ima probleme sa štitnom žlezdom, a u Srbiji svaka deseta osoba. Češće su problemi sa štitnom žlezdom karakteristični za žene.

- Bolesti štitaste žlezde spadaju u najčešće bolesti u ljudskoj populaciji. Hašimoto tireoiditis zahvata oko 30 odsto žena, dok je kod muškaraca nešto ređi. Sa druge strane, nodusi štitaste žlezde prisutni su kod svake druge osobe. Dakle, 50 odsto populacije ima noduse štitaste žlezde, mada je to, u stvari, način na koji štitasta žlezda stari - navodi prof. dr Žarković.

Prema rečima profesora, veliki broj ljudi ima poremećaj funkcije štitaste žlezde. Reč o značajnim hroničnim nezaraznim bolestima i važno je da budemo svesni razmera ovog problema, koji je i dalje potcenjen.

Poremećaji štitne žlezde utiču na metabolizam i celo telo, a najčešće se ispoljavaju kao hipotireoza ili hipertireoza sa različitim, često neupadljivim simptomima Foto: Shutterstock

- Hipotireoza, kao i svaki drugi poremećaj funkcije štitaste žlezde, može biti opasna ako se ne leči. Zato postoji levotiroksin, jedna mala tableta koja vas spasava od sigurne smrti. To je jedan od trijumfa medicine na koji smo svi zaboravili - ističe prof. dr Žarković i dodaje da je osim toga važno i pitanje ishrane i njenog odnosa sa bolestima štitaste žlezde.

- Jodiranje soli je jedina javnozdravstvena intervencija koja je dovela do povećanja koeficijenta inteligencije u populaciji. To je jedina intervencija koja to zaista radi. Količina joda koja se kroz so unosi u Srbiji adekvatna je za većinu populacije, osim u trudnoći. Nemoguće je postići da i trudnice i ostatak populacije imaju adekvatnu jodizaciju istim pristupom. Zato u trudnoći treba uzimati dodatni jod, i zbog majke i zbog deteta - savetuje endokrinolog.

Zaboravljeno gvožđe

Druga značajna stvar za štitastu žlezdu, koja se vrlo često zaboravlja, jeste gvožđe, opominje prof. dr Žarković. On objašnjava da osnovni enzimi za sintezu tiroidnih hormona, takozvane hem-peroksidaze, u svom sastavu sadrže gvožđe. Tokom trudnoće rezerve gvožđa koriste se za formiranje tiroidnih hormona.

okom trudnoće rezerve gvožđa koriste se za formiranje tiroidnih hormona Foto: Shutterstock

- Pored toga, značajan je i selen. To su tri glavna igrača za zdravlje štitaste žlezde: jod, gvožđe i selen. Što se tiče drugih stvari u ishrani, trebalo bi biti potpuno opušten. Ništa neće promeniti situaciju u vezi sa štitastom žlezdom. Ne treba se time opterećivati - poručuje predsednik Srpskog tiroidnog društva.