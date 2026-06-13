U menopauzi je važno da promenimo kako živimo, kako spavamo i koliko smo redovni u ishrani

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Menopauza donosi brojne promene koje mnoge žene doživljavaju kao problem, od valunga i oticanja do manjka energije i promena telesne težine. Međutim, prema rečima prof. dr sc. Dejana Čubrila, profesora medicinske fiziologije i specijaliste sportske medicine, ključ nije u restriktivnim dijetama i pokušajima da organizam funkcioniše kao ranije, već u prilagođavanju novom životnom periodu i signalima koje telo šalje.

- Menopauza je nova faza života i donosi neku novu draž. Ideja je da u tom novom periodu naučimo da živimo drugačije, da damo našem telu ono što mu je potrebno, da naučimo da slušamo njegove signale i da shvatimo da ono što je važilo ranije ne može biti ista formula i sada - sugeriše prof. dr Čubrilo.

Naše telo ovo novo stanje tumači kao adaptaciju, dodaje doktor. Ako ga i dalje tumačimo na isti način kao pre, ono će nas voditi u još veću štednju, a velika štednja jednako je akumulacija, nagomilavanje kilograma i sve ono što je vezano za famoznu menopauzu.

Menopauza traži drugačiji pristup i pažljivije osluškivanje potreba organizma Foto: Shutterstock

- Dakle, sada imate privilegiju da imate više vremena. Iskoristite ga da svom telu pošaljete drugačije signale, pa će vam ono, verujte mi, vratiti višestruko. Bićete divne, bolje, zadovoljne, bez oticanja, bez valunga, bez manjka energije, bez problema sa varenjem. Sve ono što nas sada muči, a na šta se nekako nismo adaptirali - navodi prof. dr Čubrilo.

Šta je najvažnije da promenimo?

Najvažnije je da promenimo stav, a to znači kako živimo, kako spavamo i koliko smo redovni u ishrani. Ne smemo imati restrikcije. To je jako bitna stvar, a istovremeno i strašno zanemarena, naglašva prof. dr Čubrilo.

- Takođe je važno koliko aktiviramo svoje mišiće. Oni su veoma bitni. Vežbe snage su veoma važne. Mišić je taj koji se u menopauzi gubi. Nema signal, nema stimulus. Estrogen je bio stimulator, a sada ga više nema. Hajde da stimulišemo mišić da traži i da i dalje stvara energiju. Verujte mi, nije neophodan fitnes centar niti skupa teretana. Dovoljno je dva puta sedmično uraditi 15 do 20 čučnjeva, vežbe sa malim tegovima ili lagane sklekove, ali mišić morate da stimulišete - ističe prof. dr Dejan Čubrilo i poručuje:

Snaga mišića često govori više o zdravlju nego što mislimo Foto: Shutterstock