Akupunktura i druge terapeutske tehnike Tradicionalne kineske medicine pružaju podršku ženama na nekoliko nivoa, koji zajedno čine celovit sistem preventivne i kurativne nege

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Kada govorimo o bilo kojoj bolesti – lečenju i prevenciji – sa stanovišta komplementarne medicine, najvažnije je shvatiti da uvek moramo raditi na otkrivanju korena nastalog poremećaja.

- Tretman uvek mora da bude namenjen pacijentu i njegovoj jedinstvenoj konstituciji, a ne samo na otklanjanje simptoma. U kontekstu zdravlja grlića materice, integrativni pristup donosi najbolje rezultate. Dok konvencionalni ginekološki pregledi i redovni pregledi imaju nezamenljivu ulogu u ranoj dijagnostici, Tradicionalna kineska medicina pruža dubinsku podršku organizmu i jača njegove odbrambene snage - kaže Miriam Gordana Petrović, akupunkturolog Tradicionalne kineske medicine i specijalista holističke i reproduktivne medicine.

Celovit sistem podrške ženskom zdravlju

Akupunktura i druge terapeutske tehnike Tradicionalne kineske medicine pružaju podršku ženama na nekoliko nivoa, koji zajedno čine celovit sistem preventivne i kurativne nege:

• Životni stil: Unapređenje svakodnevnih navika i ishrane.

• Emocionalni nivo: Rad na odnosu prema svom ženskom principu, samoj sebi i svojoj ulozi u porodici.

• Fiziološki nivo: Razrešavanje konkretnih fizičkih simptoma i ginekoloških tegoba. Širok dijapazon terapeutskih tehnika osmišljen je da olakša simptome. Iako inicijalno tegobe mogu delovati slično kod svake žene, one često nemaju isti koren. Zbog toga je pristup terapiji uvek strogo individualan.

Kako stres blokira energiju karlične regije

Iz ugla Tradicionalne kineske medicine, hronični stres i potisnute emocije imaju direktan, fizički uticaj na zdravlje reproduktivnih organa. Stres primarno blokira slobodan protok energije kroz meridijan jetre, koji je zadužen za cirkulaciju krvi i energije u donjem stomaku.

- Kada je energija jetre blokirana, dolazi do takozvane "stagnacije ćija i krvi" u karličnoj regiji. Donji stomak postaje energetski hladan i slab, što direktno narušava lokalni imunitet tkiva i grlića materice. Zbog ovog zastoja, ćelije ne dobijaju dovoljno hranljivih materija i kiseonika, a organizam teže eliminiše toksine i patogene. Akupunktura u ovom slučaju deluje tako što uklanja blokade, "vraća" toplinu i pokreće cirkulaciju, čime ponovo podiže prirodni imunitet karlične regije.

Iz ugla Tradicionalne kineske medicine, hronični stres i potisnute emocije imaju direktan, fizički uticaj na zdravlje reproduktivnih organa Foto: Profimedia

Energetski zastoj i važnost dijagnostike

Kada se radi o kancerogenim promenama, Tradicionalna kineska medicina to sagledava najčešće kao krajnji rezultat ove dugotrajne stagnacije i otežanog protoka životne energije.

- Uz pomoć specifičnih dijagnostičkih alatki i nakon detaljne anamneze, lekar otkriva uzrok – ili uzroke – nastanka problema. To vodi pravilnom određivanju terapije, kao i njenog trajanja i učestalosti.

- Upotreba integrativne medicine u stalnom je porastu u svetu. U zemljama kao što su Kina, Indija, Australija, Novi Zeland i Izrael, komplementarna medicina se rutinski koristi u kombinaciji sa konvencionalnom u državnim i privatnim zdravstvenim sektorima. Obe medicine pomažu, svaka na svoj način, bržem oporavku pacijenta.

Moksibustija: Moćna podrška tokom oporavka

Moksibustija je metoda koja podrazumeva grejanje određenih akupunkturnih tačaka toplim pelinom (Lat. Artemisia vulgaris).

- Ona daje izuzetne rezultate tokom oporavka nakon završene hemio ili radio terapije. Ovo je blaga, prijatna i potpuno bezbolna metoda. Uz pravilne instrukcije lekara, članovi porodice je mogu bezbedno primenjivati i u kućnim uslovima. Potpuno je sigurna, ne kosi se sa medikamentoznom terapijom i doprinosi:

• Jačanju imuniteta nakon invazivnih medicinskih procedura

• Obnavljanju životne energije na dubokom, energetskom nivou

• Jačanju funkcije tretiranih organa

• Smanjenju stresa uz snažne opuštajuće efekte

• Poboljšanju apetita i kvalitetnijem snu

Moksibustija je metoda koja podrazumeva grejanje određenih akupunkturnih tačaka toplim pelinom Foto: Shutterstock



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