Povišen holesterol može ostaviti vidljive promene na očima koje ukazuju na potrebu za proverom zdravlja krvnih sudova

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Međutim, ističe da to uglavnom jeste tačno, iako u nekim slučajevima organizam može da pokaže vidljive znake na kapcima, rožnjači, pa čak i na krvnim sudovima u oku.

Promene na očima koje ukazuju na masnoće u krvi

Jedan od najpoznatijih znakova je takozvani starački prsten ili arcus senilis, beličasti ili sivkasti prsten koji se javlja na ivici rožnjače, providnog prednjeg dela oka, objašnjava doktor, i dodaje da nastaje usled taloženja masnih čestica u njenim perifernim slojevima, pri čemu je kod starijih osoba uglavnom bezopasan i česta pojava, dok kod mlađih, naročito pre pedesete godine, može ukazivati na potrebu za proverom nivoa holesterola i drugih masnoća u krvi.

Starački prsten je beličasto-sivkasta linija na ivici rožnjače koja se najčešće javlja sa godinama, ali kod mlađih može ukazivati na povišene masnoće u krvi Foto: Shutterstock

- Važno je naglasiti da ovaj prsten ne utiče na vid, već da njegov značaj nije u očima, već u celokupnom zdravstvenom stanju, jer može ukazivati na to da organizam duže vreme ima poremećen metabolizam masti.

Još jedan poznat znak su ksantelazme– meke, žućkaste naslage na koži očnih kapaka, najčešće u unutrašnjem uglu oka, objašnjava dr Babović, dodajući da ih pacijenti uglavnom doživljavaju kao estetski problem, iako one mogu biti spoljašnja manifestacija povišenih masnoća u krvi.

- Istovremeno, važno je naglasiti da svaka osoba sa ksantelazmama ne mora imati povišen holesterol, niti svaka osoba sa povišenim holesterolom razvija ove promene, ali njihovo prisustvo predstavlja dobar razlog za dodatnu laboratorijsku proveru - ističe on.

Drugim rečima, kapci ponekad otkrivaju ono što krvni sudovi godinama trpe u tišini.

Koji simptom može samo redovan pregled da otkrije

Prilikom pregleda očnog dna oftalmolog može direktno da posmatra krvne sudove mrežnjače. To je jedino mesto u organizmu gde lekar može da vidi arterije i vene bez operacije, kontrasta ili složenih dijagnostičkih procedura.

- Povišene masnoće u krvi retko deluju same, već se često javljaju zajedno sa povišenim krvnim pritiskom, dijabetesom, pušenjem i drugim faktorima rizika. Vremenom dolazi do oštećenja i zadebljanja zidova krvnih sudova, njihovog sužavanja, pa čak i potpunog zapušenja. Posledice mogu biti ozbiljne – od prolaznog zamućenja vida, do tromboze krvnih sudova mrežnjače i trajnog oštećenja vida.

Loš holesterol je poznat rizik za infarkt, ali postoje i drugi laboratorijski nalazi koji mogu ukazivati na ozbiljne probleme sa srcem Foto: Shuitterstock

Zato oftalmolog ponekad prvi posumnja da postoji problem sa kardiovaskularnim sistemom i pre nego što se pojave simptomi na srcu ili mozgu.

Oko kao prozor zdravlja

Pacijenti često pitaju da li se na osnovu promena na očima može sa sigurnošću zaključiti da neko ima povišen holesterol, kaže dr Babović, i ističe da odgovor nije uvek potvrdan, dodajući da ni starački prsten, ni ksantelazme, ni promene na krvnim sudovima same po sebi nisu dovoljne za postavljanje dijagnoze, ali da mogu predstavljati upozorenje koje ne treba zanemariti, dok se konačna potvrda dobija tek laboratorijskim analizama i pregledom kod izabranog lekara ili interniste.

- Povišen holesterol godinama može da ne daje nikakve simptome, zbog čega ga često nazivamo „tihim protivnikom zdravlja“, a ponekad se njegov trag može uočiti tamo gde ga najmanje očekujemo – na oku, pa ako primetite žućkaste promene na kapcima, beličasti prsten oko rožnjače ili vam oftalmolog ukaže na promene na krvnim sudovima oka, to ne treba posmatrati samo kao očni problem - navodi dr Siniša Babović.

Nekada vam oči ne govore samo kako vidite svet, već i kako funkcioniše ostatak našeg organizma.