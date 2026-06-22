Holesterol je supstanca koja je u optimalnim vrednostima neophodna za pravilno funkcionisanje organizma, ali njegova povišena koncentracija može dovesti do srčanih oboljenja

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Holesterol je supstanca koja je u optimalnim vrednostima neophodna za pravilno funkcionisanje organizma, ali njegova povišena koncentracija može dovesti do srčanih oboljenja.

- U modernom načinu života, gde stres, brza ishrana i nedostatak fizičke aktivnosti postaju sve učestaliji, povišen holesterol predstavlja ozbiljan zdravstveni problem - kaže Tatjana Popović, sertifikovani health coach i holistički nutricionista i otkriva ključne korake za smanjenje holesterola i unapređenje opšteg zdravlja.

Smanjite unos zasićenih masti

Zasićene masti, koje se najčešće nalaze u crvenom mesu, punomasnim mlečnim proizvodima i prerađenoj hrani, mogu povisiti nivo LDL holesterola. Smanjenje unosa ovih masti i njihova zamena zdravim alternativama, poput ekstradevičanskog maslinovog ulja ili avokada, može značajno doprineti snižavanju holesterola.

Striktno izbegavajte transmasti

Transmasti, koje se često nalaze u prerađenim namirnicama i brzim hranama, su posebno štetne za zdravlje. One ne samo da podižu LDL holesterol, već i smanjuju HDL. U potpunosti izbacivanje ovih masti iz ishrane ključno je za očuvanje kardiovaskularnog zdravlja.

Povećajte unos omega-3 masnih kiselina

Omega-3 masne kiseline, prisutne u ribama poput lososa, skuše i sardina, poznate su po svom povoljnom delovanju na srce. One pomažu u smanjenju zapaljenskih procesa u telu i mogu doprineti snižavanju nivoa triglycerida, što dodatno utiče na zdravlje holesterola.

Povećajte fizičku aktivnost i održavanje telesne mase

Redovno vežbanje, čak i u obliku brze šetnje, može pomoći u podizanju HDL holesterola i smanjenju LDL. Pored toga, održavanje zdrave telesne mase ključno je za prevenciju raznih zdravstvenih problema, uključujući i povišen holesterol.

Smanjite unos alkohola i ostavite cigarete

Prekomerni unos alkohola može negativno uticati na nivo holesterola. Smanjenje ili potpuno izbegavanje alkohola, zajedno sa prestankom pušenja, može poboljšati profil holesterola i smanjiti rizik od srčanih oboljenja.

Konzumirajte namirnice bogate sterolima i stanolima

Steroli i stanoli su prirodne supstance koje se nalaze u biljkama i pomažu u smanjenju apsorpcije holesterola u crevima. Dodavanje ovih supstanci u ishranu, kroz proizvode obogaćene biljnim sterolima, može značajno doprineti snižavanju holesterola.

Izbegavajte stresne aktivnosti

Hronični stres može uticati na nivo holesterola. Primenjivanje tehnika opuštanja, poput meditacije ili joge, može pomoći u smanjenju stresa i poboljšanju opšteg zdravlja.

Povećajte unos biljnih vlakana

Biljna vlakna, koja se nalaze u voću, povrću, integralnim žitaricama imahunarkama, pomažu u smanjenju nivoa holesterola. Ova vlakna vežu holesterol u crevima i pomažu u njegovom izbacivanju iz organizma.

Nedovoljno unosa vlakana može povećati rizik od dijabetesa, gojaznosti, raka debelog creva, kardiovaskularnih bolesti i sindroma iritabilnog creva. Foto: Shutterstock

Ubacite u ishranu vegetarijanske obroke

Vegetarijanska ishrana često je bogata vlaknima, vitaminima i mineralima, dok je niska u zasićenim mastima. Uključivanje više biljnih obroka može značajno doprineti smanjenju nivoa holesterola.

Redovno proveravajte nivo holesterola

Redovne provere nivoa holesterola omogućavaju pravovremeno reagovanje i preduzimanje potrebnih mera. Preporučuje se da odrasli proveravaju nivoe holesterola svake 4 do 6 godina, a češće ukoliko su izloženi riziku.

Preporučuje se da odrasli proveravaju nivoe holesterola svake 4 do 6 godina, a češće ukoliko su izloženi riziku Foto: Shutterstock

Koje namirnice su najbolje za snižavanje holesterola?

Smanjenje nivoa holesterola može se postići pravilnom ishranom bogatom određenim hranljivim materijama.

Masna riba

Masna riba, kao što su losos, skuša, sardine i haringa, bogata je omega-3 masnim kiselinama. Ove zdrave masti pomažu u snižavanju nivoa triglicerida, smanjuju upalu i mogu pomoći u povećanju nivoa HDL (dobrog) holesterola. Preporučuje se konzumiranje masne ribe barem dva puta nedeljno.

Orašasti plodovi

Orašasti plodovi, uključujući bademe, lešnike, obične i brazilske orahe, bogati su nezasićenim mastima, proteinima, vlaknima i antioksidansima. Redovno konzumiranje orašastih plodova može pomoći u smanjenju LDL (lošeg) holesterola, a jedna porcija (oko 30 grama) dnevno može biti dovoljna.

Semenke lana i čia semenke

Semenke lana i čia semenke su posebno bogate alfa-linolenskom kiselinom (ALA), vrstom omega-3 masne kiseline. Takođe su dobar izvor vlakana, koja pomažu u snižavanju nivoa holesterola. Uključite ove namirnice u smutije, ovsene kaše ili salate.

Foto: Profimedia

Ovsene pahuljice

Ovsene pahuljice sadrže beta-glukan, vrstu rastvorljivih vlakana koja pomaže u smanjenju apsorpcije holesterola u crevima. Konzumiranje ovsenih pahuljica za doručak ili dodavanje ovsenog brašna u jela može biti koristan način za smanjenje nivoa holesterola.

Mahunarke

Mahunarke, poput pasulja, sočiva, graška i leblebije, bogate su vlaknima, proteinima i drugim hranljivim materijama. Uključivanje mahunarki u obroke može pomoći u smanjenju nivoa LDL holesterola i poboljšanju opšteg zdravlja srca.

Avokado

Avokado je bogat mononezasićenim mastima i vlaknima. Ove hranljive materije pomažu u smanjenju LDL holesterola i povećavaju nivo HDL holesterola. Možete ga dodati u salate, smutije ili jednostavno pripremiti gvakamole umak, kao dodatak nekom jelu.

Avokado je bogat mononezasićenim mastima i vlaknima Foto: Shutterstock

Ekstradevičansko maslinovo ulje

Ekstradevičansko maslinovo ulje je izvor mononezasićenih masti koje mogu pomoći u snižavanju LDL holesterola. Korišćenje maslinovog ulja umesto zasićenih masti, kao što su puter ili margarin, može biti korisno za zdravlje srca.

Voće

Voće, posebno jabuke, kruške, bobičasto voće (kao što su borovnice i maline) i citrusno voće, bogato je vlaknima i antioksidansima. Vlakna pomažu u smanjenju holesterola, dok antioksidansi smanjuju upalu u telu. Uključivanje raznog voća u ishranu, osim ove, može doneti i druge brojne zdravstvene prednosti.

Zeleni čaj

Zeleni čaj sadrži antioksidanse poznate kao katehini, koji mogu pomoći u smanjenju holesterola i poboljšanju zdravlja srca.

Proizvodi obogaćeni sterolima i stanolima

Steroli i stanoli su biljne supstance koje pomažu u smanjenju apsorpcije holesterola u crevima. Proizvodi obogaćeni ovim sastojcima, poput jogurta i prirodnih sokova, mogu biti korisni za snižavanje holesterola.

Zeleni čaj sadrži antioksidanse poznate kao katehini, koji mogu pomoći u smanjenju holesterola i poboljšanju zdravlja srca Foto: Shutterstock

Uključivanje ovih namirnica u svakodnevnu ishranu može pomoći u smanjenju nivoa holesterola i poboljšanju opšteg zdravlja. Uvek je važno konsultovati se sa zdravstvenim stručnjakom pre nego što napravite značajne promene u ishrani, posebno ako imate postojeće zdravstvene probleme ili uzimate lekove.

Šta je holesterol i zašto je važno držati ga pod kontrolom?

Holesterol je lipidna supstanca koja se prirodno nalazi u svim ćelijama ljudskog tela.