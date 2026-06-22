Jednostavne navike i blagi pokreti mogu da pomognu da dan započnete bez bola

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Bol u donjem delu leđa, trnjenje u nogama, osećaj težine pri hodu i potreba da se često zastaneb sve to mogu biti znaci lumbalne spinalne stenoze. Reč je o stanju kod kojeg dolazi do suženja kičmenog kanala ili otvora kroz koje prolaze nervi. Kada se taj prostor smanji, nervne strukture trpe pritisak, a tegobe se najčešće osećaju u donjem delu leđa, zadnjici i nogama. Iako dijagnoza često izaziva strah od operacije, ona nije neizbežna za svakog pacijenta. Kada mogu da pomognu vežbe, fizikalna terapija i promene svakodnevnih navika, za naš portal otkriva fizioterapeut specijalista i diplomirani osteopata Srđan Anđelkov.

- Ovaj problem se najčešće javlja kod osoba starijih od 50 ili 60 godina. Obično nastaje postepeno, kao posledica degenerativnih promena na kičmi: diskusi se vremenom stanjuju, mali zglobovi kičme postaju artrotični, ligamenti mogu da zadebljaju, a oko pršljenova se stvaraju koštane izrasline. Sve te promene zajedno mogu da smanje prostor kroz koji prolaze nervi - sugeriše naš sagovornik.

Lumbalna kičma nosi veliki deo telesne težine i svakodnevno trpi opterećenje pri hodu, sedenju, savijanju i podizanju tereta. Kada dođe do suženja kičmenog kanala, nervi postaju osetljiviji na pritisak, naročito u položajima kada je kičma ispravljena ili blago zabačena unazad.

Sedenje ili blago savijanje napred donosi olakšanje, dok su stajanje ili hodanje nizbrdo najbolniji Foto: Shutterstock

- Zato pacijenti često kažu da im je teže kada stoje ili hodaju nizbrdo, dok im sedenje ili blago savijanje napred donosi olakšanje. Mnogi primete da lakše hodaju kada se oslone na kolica u prodavnici ili kada naprave kratku pauzu u sedećem položaju. Razlog je jednostavan: savijanje napred blago povećava prostor u kičmenom kanalu i smanjuje pritisak na nervne strukture - objašnjava fizioterapeut.

Snimak MR nije isto što i tegobe Važno je znati da snimak magnetne rezonance nije uvek isto što i tegobe pacijenta, kaže Anđelkov. Neko može imati izraženo suženje na snimku, a malo simptoma. Kod drugog pacijenta nalaz može izgledati blaže, ali su tegobe znatne. Zbog toga se ne leči samo snimak, već pacijent, njegovi simptomi, hod, snaga, funkcija i kvalitet života.

Najčešći simptomi

Jedan od najtipičnijih znakova lumbalne spinalne stenoze jeste takozvana neurogena klaudikacija.

- Osoba može da hoda određenu udaljenost, a zatim se javljaju bol, trnjenje, težina ili slabost u jednoj ili obe noge. Nakon odmora, posebno u sedećem položaju, tegobe se smanjuju i pacijent ponovo može da nastavi hod - ističe naš sagovornik i dodaje da simptomi mogu biti različiti.

Neko oseća samo bol u donjem delu leđa, dok drugi imaju bol koji se širi u zadnjicu, kukove ili niz noge Foto: Shutterstock

- Neko oseća samo bol u donjem delu leđa, dok drugi imaju bol koji se širi u zadnjicu, kukove ili niz noge. Česti su trnjenje, peckanje, osećaj mravinjanja, slabost nogu, nesigurnost pri hodu i smanjena distanca koju osoba može da pređe bez pauze.

Kada se treba hitno javiti lekaru? Iako se lumbalna spinalna stenoza najčešće razvija postepeno, postoje situacije koje zahtevaju hitan pregled. - To su nagla ili progresivna slabost nogu, gubitak kontrole mokrenja ili stolice, utrnulost u predelu prepona, kao i naglo pogoršanje neuroloških simptoma. Takvi znaci mogu ukazivati na ozbiljnu kompresiju nervnih struktura - opominje Anđelkov.

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza se ne postavlja samo na osnovu magnetne rezonance. Potreban je razgovor sa pacijentom, klinički pregled, procena hoda, snage, refleksa, senzibiliteta i svakodnevne funkcije.

- Magnetna rezonanca je najvažnija dijagnostička metoda jer dobro prikazuje diskuse, ligamente, zglobove i nervne strukture. U pojedinim slučajevima koriste se i CT, CT mijelografija ili elektrodijagnostički testovi.

Najvažnije je povezati nalaz sa stvarnim tegobama. Tek tada može da se napravi dobar plan lečenja, dodaje naš sagovornik.

Promene navika

Kod velikog broja pacijenata operacija nije prvi izbor. Ako nema progresivne slabosti, teškog neurološkog ispada ili hitnih simptoma, lečenje obično počinje konzervativno. Cilj nije samo da se smanji bol, već da osoba može duže da hoda, sigurnije da se kreće, bolje spava i lakše obavlja svakodnevne aktivnosti.

- Pacijent bi trebalo da razume šta mu pogoršava tegobe, a šta mu donosi olakšanje. Umesto dugih šetnji bez pauze, bolje je krenuti sa kraćim šetnjama, uz odmor kada se simptomi pojave. Hod po ravnom terenu obično se bolje podnosi nego nizbrdica. Nekim pacijentima više prijaju blagi usponi, jer tada trup prirodno ide u manji pretklon - sugeriše fizioterapeut.

Višak kilograma povećava opterećenje lumbalne kičme i može pogoršati tegobe, dodaje. Redovna fizička aktivnost, kontrola telesne težine, regulacija šećera u krvi, prestanak pušenja i bolja kondicija mogu značajno uticati na funkciju pacijenta.

Fizikalna terapija i vežbe

Fizikalna terapija ima veoma važnu ulogu, ali mora biti prilagođena svakom pacijentu. Ne postoji jedan isti program za sve. U obzir se uzimaju godine, težina simptoma, opšte zdravstveno stanje, kondicija, neurološki nalaz, telesna težina, kao i pridruženi problemi kao što su artroza kuka, osteoporoza ili dijabetes.

- Kod lumbalne spinalne stenoze često prijaju vežbe koje se izvode u blagom savijanju. To mogu biti privlačenje kolena ka grudima, blago podvlačenje karlice, položaji rasterećenja i kontrolisane vežbe koje ne izazivaju bol u nogama. Sobni bicikl je čest izbor jer se izvodi u položaju koji mnogim pacijentima odgovara - otkriva fizioterapeut.

Kod lumbalne spinalne stenoze često prijaju vežbe koje se izvode u blagom savijanju Foto: Shutterstock

Pored toga, važan deo programa čine vežbe za jačanje trupa i kukova. Kako objašnjava Anđelkov, slabost dubokih stabilizatora kičme, glutealne muskulature i mišića trupa može dodatno da optereti lumbalni deo, zbog čega se postepeno uvode vežbe za stabilnost koje ne provociraju simptome.

Manuelna terapija Manuelna terapija može biti korisna kada se radi pažljivo, stručno i u skladu sa stanjem pacijenta. Kod spinalne stenoze cilj nije "nameštanje kičme" po svaku cenu, već smanjenje bola, poboljšanje pokretljivosti i rasterećenje delova tela koji dodatno opterećuju lumbalnu regiju. - Najbolji rezultati se obično postižu kada se manuelna terapija kombinuje sa vežbama, edukacijom i postepenim vraćanjem aktivnosti. Pasivne procedure same po sebi retko su dovoljne - naglašava fizioterapeut.

- Radi se i na pokretljivosti kukova, zadnje lože, fleksora kuka i grudnog dela kičme. Cilj nije agresivno istezanje, već bolja raspodela pokreta kroz telo. Kada kukovi i grudni deo kičme ne rade dovoljno dobro, donji deo leđa često preuzima preveliko opterećenje.

Kod starijih pacijenata posebno su važne vežbe ravnoteže, sigurnosti pri hodu, ustajanja sa stolice, penjanja uz stepenice i kontrole pokreta u svakodnevnim situacijama. Rehabilitacija mora da bude praktična, jer pacijentu nije važno samo da uradi vežbu u sali, već da lakše funkcioniše u realnom životu.

Lekovi, injekcije i pomagala Lekovi mogu da pomognu u kontroli bola kod lumbalne spinalne stenoze, ali ne uklanjaju suženje kičmenog kanala. Kod pojedinih pacijenata epiduralne steroidne injekcije privremeno smanjuju bol i iritaciju nerva, ali njihov efekat nije jednak kod svih, pa se o njihovoj primeni odlučuje nakon pregleda i procene lekara, navodi naš sagovornik. - Lumbalni pojas, štap ili hodalica nekim osobama mogu da olakšaju kretanje i smanje tegobe, naročito tokom dužeg stajanja ili hoda. Ipak, pomagala ne bi trebalo da budu zamena za aktivnu rehabilitaciju, čiji je cilj da pacijent što duže zadrži samostalnost i sigurnost u kretanju.

Kada se razmatra operacija?

Operacija se najčešće razmatra kada pacijent ima jak bol, ozbiljno ograničen hod, progresivnu slabost ili loš kvalitet života uprkos dobro sprovedenom konzervativnom lečenju.

Cilj je da se osoba postepeno vrati sigurnijem kretanju Foto: Shutterstock

- Najčešća operativna procedura je dekompresija, odnosno oslobađanje prostora za nervne strukture. Kod pacijenata kod kojih postoji nestabilnost kičme, ponekad se razmatra i stabilizacija, odnosno fuzija. Odluka o operaciji donosi se individualno, na osnovu simptoma, pregleda, snimaka i opšteg stanja pacijenta - sugeriše Srđan Anđelkov i poručuje:

- Degenerativne promene se ne mogu u potpunosti zaustaviti, ali se njihov uticaj na svakodnevni život može smanjiti. Najvažnije je da se terapija ne svede samo na aparate i pasivne procedure. Pacijent treba da razume svoje stanje, da zna koji položaji mu prijaju, šta mu pogoršava simptome i kako da se postepeno vrati sigurnijem kretanju.