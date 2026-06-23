Slušaj vest

Tokom letnjih dana najbolji način da zaštitimo kožu jeste da kombinujemo više mera zaštite. Boravak u hladu, lagana odeća dugih rukava, šešir širokog oboda i naočare sa UV zaštitom jednako su važni kao i redovna upotreba kreme za sunčanje širokog spektra sa SPF 30 ili višim.

Ipak, mnogi prave greške pri upotrebi ovih preparata i zbog toga ne dobijaju zaštitu kakvu očekuju.

Ne čitamo deklaraciju

- Na tržištu postoji veliki broj preparata za zaštitu od sunca, ali nisu svi isti. Prilikom izbora treba tražiti preparat sa SPF 30 ili višim koji pruža zaštitu i od UVA i od UVB zračenja, odnosno preparat sa oznakom „široki spektar zaštite“. SPF, odnosno Sun Protection Factor, predstavlja meru zaštite od UVB zračenja, koje je glavni uzrok opekotina od sunca i značajan faktor rizika za nastanak raka kože. Što je SPF viši, veća je i zaštita, ali razlike nisu proporcionalne. SPF 15 blokira oko 93 odsto UVB zraka, SPF 30 oko 97 odsto, a SPF 50 oko 98 odsto. Zbog toga se SPF 30 smatra dovoljnim za većinu ljudi ukoliko se pravilno nanosi, dok SPF 50 može biti dobar izbor za osobe svetle puti, decu ili one koji dugo borave na jakom suncu – objašnjava spec.farm Kristina Kovačević, farmaceutkinja Farmaceutske komore Srbije.

Međutim, SPF nije jedino na šta treba obratiti pažnju. Preparat treba da pruža i UVA zaštitu.

- UVA zraci prodiru dublje u kožu i doprinose njenom prevremenom starenju i nastanku pigmentacija, a zajedno sa UVB zračenjem učestvuju u razvoju raka kože. Mnogi štetni efekti UVA zračenja, poput prevremenog starenja kože i određenih promena koje mogu doprineti nastanku raka kože, često postaju vidljivi tek nakon više godina izlaganja. Zato je za potpunu zaštitu potrebno birati preparate koji imaju i odgovarajući SPF i jasno označenu UVA zaštitu.

Foto: Shutterstock

Nanosimo premalo kreme

- Jedna od najčešćih grešaka je nanošenje nedovoljne količine preparata.Za lice se preporučuje približno četvrtina do polovine čajne kašičice preparata, u zavisnosti od veličine lica i teksture proizvoda. Ako želimo da zaštitimo i vrat i uši, preporučuje se oko jedne pune čajne kašičice za ove regije zajedno. Ne treba zaboraviti ni usne, jer se rak kože može razviti i na njima, pa je preporučljivo koristiti balzam ili ruž za usne sa SPF 30 ili višim – ističe Kovačević.

Za celo telo prosečnoj odrasloj osobi potrebno je oko 30 ml preparata, odnosno približno dve supene kašike. - Ako nanesemo manje od preporučene količine, zaštita će biti znatno slabija od one koja je navedena na pakovanju.

Kremu nanosimo samo na plaži

Preparat bi trebalo naneti na sve delove tela koji će biti izloženi suncu, najbolje 15 do 30 minuta pre izlaska napolje, kako bi se ravnomerno rasporedio po koži. Zaštitu je potrebno obnavljati najmanje svaka dva sata, a obavezno i nakon kupanja, brisanja peškirom ili intenzivnog znojenja, čak i kada na proizvodu piše da je vodootporan.

Mislimo da nam SPF nije potreban kada nije leto

- Sunce emituje UV zrake tokom cele godine, a značajan deo UV zračenja prolazi i kroz oblake. Zato se krema za sunčanje preporučuje ne samo na plaži, već i tokom svakodnevnih aktivnosti na otvorenom, kao što su šetnja, vožnja bicikla, planinarenje ili rad u bašti. Redovna zaštita od sunca smanjuje rizik od opekotina, prevremenog starenja kože i raka kože – kaže Kovačević.

Preparat bi trebalo naneti na sve delove tela koji će biti izloženi suncu, najbolje 15 do 30 minuta pre izlaska napolje Foto: Profimedia

Koristimo kremu kojoj je istekao rok trajanja

Kreme za sunčanje uglavnom zadržavaju deklarisanu efikasnost do isteka roka trajanja navedenog na pakovanju, pod uslovom da su pravilno čuvane i korišćene u skladu sa uputstvom proizvođača.

- Pored roka trajanja, važno je obratiti pažnju i na simbol otvorene teglice koji se nalazi na pakovanju. Uz ovaj simbol stoji broj, na primer 6M, 12M ili 24M, koji označava preporučeni period upotrebe proizvoda nakon otvaranja. Tako krema sa oznakom 12M treba da se upotrebi u roku od 12 meseci od prvog otvaranja. Ako je preparat promenio boju, miris ili teksturu, ili niste sigurni koliko dugo je otvoren, najbolje je zameniti ga novim. Dobra navika je da na pakovanju zabeležite datum prvog otvaranja, kako biste lakše pratili koliko dugo proizvod koristite – savetuje Kovačević.

Na kraju, važno je naglasiti da se ne smemo oslanjati isključivo na kremu za sunčanje.