Jetra ne boli, ali ako se ne leči, u najtežim slučajevima može da izazove komplikacije poput ciroze

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Masna jetra je sve zastupljeniji problem savremenog čoveka. Nepravilna ishrana sa dosta nezdravih masti i šećera, kao i nedostatak fizičke aktivnosti, često vode ka ovoj bolesti. Jetra ne boli, ali ako se ne leči, u najtežim slučajevima može da izazove komplikacije poput ciroze i otkazivanja rada organa.

Šta je dobra vest?

Masna jetra (steatoza) je stanje u kojem više od 5 do 10 odsto jetre čine masti. Nije bezazlen problem, ali dobra vest je što je u ranoj fazi često reverzibilna, kaže nutricionista Mirjana Ljutić Jezdimirović.

Masna jetra je podmukao zdravstveni problem. Često se uoči tek na rutinskom pregledu. Ako se razvije u upalni oblik, mogu da se jave simptomi poput umora, jake i dugotrajne iscrpljenosti, tupog bola ili pritiska ispod desnog rebra. Kod nekih osoba dolazi do gubitka apetita i telesne težine. Ukoliko je u pitanju ozbiljnije oštećenje jetre, pojavljuje se žutica, zbog nakupljanja bilirubina u krvi.

– Masna jetra je tihi signal koji ne treba ignorisati. Nije bezazlena. Jetra se prirodno sama detoksikuje, ali joj je potrebna podrška kroz zdrav stil života. Ne radi se o „čarobnom čišćenju“, već o pametnim, dugoročnim navikama koje vraćaju jetru u ravnotežu. Masna jetra se ne leči „brzim čišćenjem“, već zahteva promenu navika – naglašava Ljutić Jezdimirović.

Masna jetra je tihi signal koji ne treba ignorisati. Foto: Shutterstock

Jedan od najboljih načina podrške zdravlju jetre jeste pravilna i dobro izbalansirana ishrana. Nutricionista nam zato daje dva recepta i poziva nas da iskoristimo ovo doba godine maksimalno i pomognemo jetri konzumacijom sveže cvekle, jabuke, paprike i šargarepe.

Moć cvekle

Cvekla sadrži betain, biljna jedinjenja (betalain), vlakna i antioksidanse koji doprinose normalnom metabolizmu i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Veruje se da cvekla podržava prirodne procese detoksikacije jetre, iako jetra sama obavlja detoksikaciju. Crvena cvekla, zahvaljujući antioksidansima, može doprineti smanjenju oksidativnog stresa, pomoći varenju i povoljno uticati na metabolizam masti.

Đumbir sadrži aktivna jedinjenja, posebno gingerol, koja imaju antioksidativna i protivupalna svojstva Foto: Shutterstock

Moć đumbira

Đumbir sadrži aktivna jedinjenja, posebno gingerol, koja imaju antioksidativna i protivupalna svojstva. Ovaj začin može doprineti boljem metabolizmu masti, što je važno kod masne jetre.

Sokići za masnu jetru prema receptu Mirjane Ljutić Jezdimirović

Prvi sok:

2 šargarepe

1 jabuka

2 crvene paprike

1 kafena kašičica sveže rendanog đumbira

Drugi sok

3 manje oljuštene cvekle

3 jabuke

2 kašičice rendanog đumbira

sok od 1 limuna

prstohvat organskog cimeta