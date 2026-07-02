Dr Klevernić navodi da redovno korišćenje naočara obezbeđuje pravilan i potpun razvoj vidne funkcije oka, ali i dodaje da nošenje naočara malo utiče na brzinu napredovanja miopije, odnosno na povećanje minusa.

Postoji i mogućnost laserskog korigovanja miopije. Dr Klevernić napominje da osobe zainteresovane za ovu proceduru moraju da prođu detaljne preglede i merenja pre nego što se postavi indikacija za hirurški zahvat.

Bezbednost oka je na prvom mestu. Ukoliko se pregledom ustanovi da je pacijent dobar kandidat za lasersko korigovanje dioptrije, metoda je bezbedna i efikasna, a dobijeni rezultati stabilni - kaže doktorka.