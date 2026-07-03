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Ne uzimajte suplemente na svoju ruku niti na osnovu simptoma

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Poslednjih godina sve više ljudi samoinicijativno uzima suplemente za zdravlje štitaste žlezde, verujući da će jod, selen ili drugi minerali poboljšati njen rad. Međutim, endokrinolozi upozoravaju da kod većine ljudi takvi preparati nisu potrebni, a u većim dozama mogu čak da budu i štetni.

Endokrinolog prof. dr Biljana Nedeljković Belesin ističe da se pravilnom, raznovrsnom ishranom unose svi elementi neophodni za normalno funkcionisanje štitaste žlezde.

- Suplementacija, posebno u većim dozama, ne da nije korisna, nego može da napravi samo štetu. Kod osoba koje se uobičajeno hrane ti suplementi nisu neophodni. Za normalan rad štitaste žlezde najvažniji su jod, gvožđe i selen, ali se njihove potrebe kod većine ljudi mogu zadovoljiti ishranom - naglašava doktorka.

Jodirana kuhinjska so u Srbiji obezbeđuje dovoljno joda za najveći deo populacije, dok su povećane potrebe prisutne tokom trudnoće. Tada se, uz preporuku lekara, uvode suplementi sa jodom, a po potrebi i gvožđem i selenom.

U trudnoći je neophodno dodavati jod, a po potrebi se koriste i preparati koji sadrže selen i gvožđe Foto: Shutterstock

- U trudnoći je neophodno dodavati jod, a po potrebi se koriste i preparati koji sadrže selen i gvožđe. O tome ginekolozi vode računa. Van trudnoće, kod osoba koje se normalno hrane, suplementi nisu potrebni - kaže prof. dr Nedeljković Belesin.

Simptomi nisu dovoljni za dijagnozu

Doktorka upozorava da umor, pospanost, nervoza, ubrzan rad srca ili promene telesne težine mogu da pobude sumnju na poremećaj rada štitaste žlezde, ali sami po sebi nisu dovoljni za postavljanje dijagnoze.

Ako su hormoni u granicama normale, osoba nema poremećaj funkcije štitaste žlezde Foto: Shutterstock

- Dijagnoza se postavlja isključivo na osnovu laboratorijskih analiza, odnosno određivanja TSH (tirotropina, hormona hipofize) i tiroksina, bilo njegove slobodne forme (FT4) ili ukupne (T4). Ako su hormoni u granicama normale, osoba, bez obzira na prisutne simptome, nema poremećaj funkcije štitaste žlezde - objašnjava ona.