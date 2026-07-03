Naročito oprezne trebalo bi da budu žene starije od 35 godina, one koje puše ili imaju visok krvni pritisak, jer ti faktori mogu da povećaju rizik od krvnih ugrušaka, srčanog ili moždanog udara

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Mnoge žene žele da pomere menstrualni cikluskako im ne bi pokvario letovanje.

Iako se to danas može uraditi uz pomoć hormonskih preparata, takva odluka nije bez rizika i nikako ne bi trebalo da bude rutina. Ginekolog upozorava da postoje situacije kada odlaganje menstruacije može da bude opasno po zdravlje.

Ne sme da postane redovna praksa

Dolazak godišnjeg odmora često pokrene isto pitanje u ginekološkim ordinacijama – da li je moguće odložiti menstruaciju zbog mora, putovanja ili važnog događaja? Odgovor je da jeste, ali isključivo uz savet lekara, jer hormonski preparati koji se koriste za pomeranje ciklusa nisu bezazleni.

– Takva odluka svakako ne bi trebalo da bude redovna praksa, već da se koristi samo u iznimnim situacijama. Kada pacijentkinja ima redovne menstrualne cikluse, to je uglavnom jednostavno, dok je kod pacijentkinja koje imaju neredovne cikluse odlaganje menstruacije potrebno isplanirati. Te pacijentkinje bi ginekologu trebalo da se jave mesec-dva ranije kako bi pomeranje ciklusa moglo što preciznije da se isplanira – kaže dr Božana Stepanov, specijalista ginekologije i akušerstva.

Odlaganje menstrualnog ciklusa trebalo bi sprovoditi isključivo uz savet i nadzor lekara Foto: Shutterstock

Kako se odlaže menstruacija?

Najčešći način podrazumeva upotrebu kombinovanih kontraceptivnih pilula. Umesto uobičajene pauze između dva pakovanja, odmah se započinje novo, čime se odlaže menstrualno krvarenje.

Tablete iz drugog pakovanja uzimaju se do željenog datuma, a menstruacija se najčešće javlja dva do tri dana nakon prestanka terapije. Posle toga nastavlja se uobičajeni režim uzimanja.

Ipak, hormonska terapija zahteva oprez.

– S obzirom na to da se pomeranje ciklusa uvek radi uz hormonske tablete, za njihovu primenu važe iste kontraindikacije kao i kada ih prepisujemo iz nekih terapijskih razloga i iz tog razloga je obavezno da se pre njihove primene konsultujete sa ginekologom, da nikako sami ne pomerate šemu – naglašava doktorka Stepanov.

Postoji i druga mogućnost, ali nije bez rizika

Menstruacija može da se odloži i preparatima koji sadrže gestagene. Oni se uzimaju najmanje tri dana pre očekivanog ciklusa, dva puta dnevno, a terapija ne bi smela da traje duže od dve nedelje.

Nekoliko dana nakon prestanka uzimanja tableta menstruacija se obično javlja.

– Važno je napomenuti da te tablete nemaju kontraceptivno dejstvo i ne štite od neželjene trudnoće. Zbog kontraindikacija koje nosi, ni odlaganje menstruacije ovim preparatima nikako se ne preporučuje bez nadzora lekara – upozorava doktorka.

Najčešći način odlaganja ciklusa podrazumeva upotrebu kombinovanih kontraceptivnih pilula Foto: Shutterstock

Zašto odlaganje ciklusa ne bi trebalo često praktikovati?

Iako se hormonski preparati smatraju bezbednim kada se koriste pravilno i uz lekarski nadzor, njihova česta primena može dovesti do hormonskog disbalansa, neredovnih ili obilnijih krvarenja, kao i poremećaja menstrualnog ciklusa.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se odlaganje menstruacije koristi samo kada za to postoji opravdan razlog, a ne kao uobičajena praksa tokom svake sezone odmora.

Ko bi trebalo da bude posebno oprezan?

Kod žena koje prvi put koriste hormonsku terapiju mogu da se jave neželjene reakcije poput mučnine, krvarenja van ciklusa ili povećane osetljivosti kože na sunce.

– Kod zdravih pacijentkinja koje nemaju kontraindikacije nema negativnog uticaja na zdravlje, ali u slučaju neželjenih propratnih simptoma, uzimanje leka se prekida i tada očekujemo menstrualno krvarenje, što remeti naše prvobitne planove na letovanju.

Poseban oprez potreban je kod žena koje imaju faktore rizika za trombozu.