Učestalost masnog pankreasa u populaciji je u opsegu od 16 do čak 35%

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Godinama se masni pankreas smatrao slučajnim nalazom koji ne zahteva posebnu pažnju. Danas se o njemu govori sasvim drugačije, jer istraživanja pokazuju da može da bude važan pokazatelj metaboličkog zdravlja i da se dovodi u vezu sa ozbiljnim komplikacijama. Šta je do sada poznato o rizicima koje nosi masni pankreas i zbog čega stručnjaci upozoravaju da ovaj nalaz ne bi trebalo zanemariti, objašnjava za naš portal specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine prof. dr Dušan Vešović.

- Nakon urađenog ultrazvučnog pregleda stomaka, u poslednje vreme se često može čuti da osoba ima masni pankreas. Stručno se ova promena naziva i pankreasna steatoza ili lipomatoza pankreasa. Takođe, u stručnoj lieteraturi se često sreće i termin "masni pankreas koji nije izazvan alkoholom" (engl.: non-alcoholic fatty pancreas disease - NAFPD). Ovo je zapravo posledica nakupljanja masti u tkivu pankreasa koje ne nastaje "preko noći". Važno je razumeti da se mast može taložiti kao masno tkivo koje se nakuplja između pojedinih delova pankreasa, ali i unutar samih ćelija, uključujući čak i Langerhansova ostrvca - endokrini deo pankreasa zadužen za produkciju hormona - opominje naš sagovornik.

Masno tkivo unutar Langerhansovih ostrvca direktno utiče na regulaciji šećera Foto: Shuterstock

Endokrini deo pankreasa direktno učestvuje u regulaciji šećera putem hormona insulina i glukagna, pa se steatoza pankreasa često posmtra i kao marker šireg pankreasno-metaboličkog stresa, dodaje prof.dr Vešović.

Od insulinske rezistencije do kancera

Iako se masni pankreas ne smatra bolešću, sve je više dokaza da ovaj nalaz nije bez kliničkog značaja. Dosadašnja istraživanja dovode ga u vezu sa nekoliko važnih metaboličkih i zdravstvenih rizika.

Koliko je steatoza pankreasa česta? Procenjuje se da masni pankreas ima između 16 i 35 odsto opšte populacije, mada učestalost zavisi od metode kojom se postavlja dijagnoza i podataka iz različitih studija. Nisu svi podjednako izloženi riziku - mnogo je češći kod osoba sa prekomernom telesnom masom, posebno izraženom visceralnom gojaznošću, kao i kod onih koji imaju druge elemente metaboličkog sindroma.

- Masni pankreas nam ukazuje da je metabolizam "pod opterećenjem". Najčešće se viđa kod osoba sa viškom kilograma, posebno u predelu stomaka, i dovodi se u vezu sa insulinskom rezistencijom, stanjem o kome se danas sve više prča i piše, a zapravo podrazumeva stanje kada insulin slabije “radi”, pa organizam teže reguliše šećer u krvi. Zato steatoza često javlja zajedno sa masnom jetrom i drugim elementima metaboličkog sindroma kao što su povišen šećer, trigliceridi, visok krvni pritisak - navodi profesor.

Ovo stanje dovodi se u vezu sa većom sklonosti pankreasa ka upalnim procesima i potencijalnim funkcionalnim komplikacijama/posledicama, iako je u praksi uvek potrebno individualno tumačenje uz simptome, laboratoriju i snimanja, dodaje.

Masni pankreas povezuje se sa većim rizikom od karcinoma pankreasa Foto: Shutterstock

- Značajno je spomenuti i nalaz jedne velike sistemske analize više studija (meta-analiza) koja je objavljena u časopisu Cancers. Ova analiza je pokazala da je masni pankreas u posmatračkim studijama češće viđen kod osoba sa većim rizikom od karcinoma pankreasa. Međutuim, važno je naglasiti i to da ovo ne ukazuje uzročno-posledičnu vezu između nakupljanja masti u pankreasu i pojave karcinoma istog iz razloga što je kod ovih osoba prisutna, najčešće, i gojaznost, dijabetes, hronična upala, kao i drugi faktori. Zato bi ovaj nalaz trebalo da posmatramo kao neku vrstu alarma i podsećanje da treba ozbiljnije da procenimo metaboličko zdravlje.

Može li masni pankreas da se povuče?

Iako ne postoji lek kojim se masni pankreas može "izlečiti", prof. dr Vešović ističe da je cilj lečenja otklanjanje metaboličkih poremećaja koji su doveli do njegovog nastanka.

Cilj lečenja je smanjenje visceralne masnoće koja opterećuje unutrašnje organe Foto: staras/Shutterstock

- Ako nismo na vreme preduzeli mere kojima bismo sprečili zamašćenje pankreasa i ovo stanje se razvilo, ne treba tražiti "čarobnu tabletu" koja će odmah rešiti problem. Praksa je pokazala da je saniranje metaboličkog opterećenja put i ka rešavanju masnog pankreasa, i to pod nadzorom lekara. To podrazumeva ciljano smanjenje visceralnih masti, ishranu koja stabilizuje glikemiju i smanjuje inflamaciju, redovnu fizičku aktivnost, naročito kombinaciju treninga snage i aerobnih vežbi, kao i kvalitetan san. Ne treba zaboraviti ni redovnu kontrolu glukoze, masnoća u krvi i krvnog pritiska, dok suplemente treba uzimati isključivo po preporuci lekara i na osnovu utvrđenih potreba organizma - savetuje prof. dr Vešović.