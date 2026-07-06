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Srce ponekad ubrza ili "preskoči" i kod potpuno zdravih ljudi, ali isti osećaj može da bude i prvi znak poremećaja srčanog ritma. Kako razlikovati bezazlenu reakciju organizma od aritmije koja zahteva pregled i šta sve može da izazove nepravilan rad srca, objašnjava prof. dr Siniša Pavlović, kardiolog.

- Aritmije mogu biti provocirane velikim brojem faktora. Uostalom, ko od nas nije bio u takvoj situaciji? Jedna od njih je nagla zvonjava telefona, stres i osećaj da će vam srce iskočiti. To je, kako da kažem, fiziološki odgovor, a drugi je malo simpatičniji od toga - to je zanos zaljubljenosti, kada naiđe osoba koja je predmet vašeg interesovanja, pa takođe možete osetiti ubrzan rad srca. To možemo nazvati aritmijom samo uslovno, ali pravi faktori koji mogu dovesti do aritmija jesu preterano opterećenje, velika iscrpljenost i intoksikacija. Kada kažem intoksikacija, mislim na ljude koji puše cigarete i nekada u tome preteraju - navodi prof. dr Pavlović i nastavlja:

- Uvek pamtim moju koleginicu koja me je pozvala da mi kaže kako ima apsolutnu aritmiju. To je bilo pre dvadeset pet ili dvadeset šest godina. Pitao sam je da li je imala neki stres, a ona je rekla: "Ne, bila sam u jako prijatnom društvu, ali, istine radi, popušila sam celu kutiju cigareta." Dali su joj samo infuziju, stvar se završila bez ikakvih posledica, naravno, ali takve stvari se dešavaju.

Atrijalna fibrilacija je najčešća aritmija Foto: Shutterstock

Poslednjih godina veliki provokator aritmija kod mlađe populacije jeste konzumacija energetskih pića u kombinaciji sa alkoholom. Naravno, tu su i psihoaktivne supstance, koje takođe mogu biti od velikog značaja.

- Mi čak znamo da neke aritmije izazivaju i pojedini lekovi koje psihijatrijski pacijenti koriste. Dakle, provokacija aritmija može biti veoma široka, ali najčešće su ipak u pitanju srčana oboljenja povezana sa slabijom cirkulacijom krvi - naglašava prof. dr Pavlović.

Kada preskakanje srca zahteva pregled?