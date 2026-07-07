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Sve više ljudi danas razvija ozbiljno oštećenje jetre iako uopšte ne piju alkohol. Jedan od najvećih razloga je svakodnevni unos tečnog šećera, opominje na svom Instagram nalogu Aleksandra Lišanin, nutricionista dijetolog i praktičar funkcionalne medicine, ističući da bolest može godinama da napreduje bez jasnih simptoma.

- Šta je tečni šećer? Kola pića, gazirani napici, industrijski voćni sokovi, ledeni čajevi, energetski napici, zaslađene vode sa voćnim ukusima, zaslađene kafe i gotovi napici od kafe su veliki izvor tečnog šećera. Tečni šećer predstavlja poseban problem zato što ne zahteva žvakanje, ne zasiti, veoma brzo se apsorbuje i u velikim količinama stiže direktno u jetru - naglašava nutricionista.

Problem je, međutim, što masna jetra godinama gotovo nikada ne boli. Zato mnogi ne znaju da je imaju, sve dok bolest ne uznapreduje.

- Promene ne nastaju preko noći. Najpre se razvija masna jetra, zatim dolazi do upale (steatohepatitisa), potom fibroze, odnosno stvaranja ožiljnog tkiva, a ako se ne leči, bolest može da napreduje do ciroze i raka jetre. Kod osoba koje razviju upalu masne jetre, u proseku je potrebno oko sedam godina do svakog narednog stadijuma oštećenja ovog organa. Ozbiljna bolest se razvija polako, ali često potpuno neprimetno - navodi Aleksandra Lišanin.

Tečni šećer mnogo brže ulazi u krvotok, što stvara veći pritisak na insulin i ceo sistem Foto: Shutterstock

Jetra je samo početak

Jetra je često samo početak problema. Redovan unos tečnog šećera povećava rizik od gojaznosti, insulinske rezistencije, dijabetesa tipa 2 i brojnih drugih metaboličkih bolesti, dodaje nutricionista.