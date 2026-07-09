Uvećan limfni čvor najčešće je odgovor organizma na infekciju ili upalu, ali postoje promene koje zahtevaju pažnju i pregled lekara

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Limfni čvorovi su deo limfnog sistema i predstavljaju važan deo odbrambenog sistema organizma. Najveći broj limfnih čvorova nalazi se u predelu vrata, pazušnih jama i prepona.

- Njihova osnovna uloga je filtriranje limfe i učestvovanje u imunskom odgovoru organizma. Limfa je bistra tkivna tečnost koja cirkuliše kroz limfni sistem i prenosi različite materije iz tkiva, uključujući proteine, ćelijske ostatke i mikroorganizme. U limfnim čvorovima dolazi do filtriranja limfe i aktivacije imunskog odgovora kada se prepoznaju potencijalne pretnje za organizam - navodi dr Sanja Kekić, dermatolog.

Veza između depilacije i uvećanih limfnih čvorova

Tokom depilacije mogu nastati sitna oštećenja kože koja često nisu vidljiva golim okom, objašnjava dr Kekić, a zatim dodaje da ona mogu predstavljati ulazno mesto za mikroorganizme i doprineti razvoju lokalnog zapaljenskog procesa.

Sitna oštećenja kože nastala tokom brijanja mogu izazvati lokalnu upalu, zbog čega limfni čvorovi u toj regiji ponekad privremeno reaguju uvećanjem Foto: Shutterstock

- Pored toga, jedna od čestih komplikacija depilacije i brijanja jesu urasle dlake. Kada dlaka ne izbije pravilno na površinu kože, već nastavi da raste unutar kože, dolazi do lokalne zapaljenske reakcije praćene crvenilom, otokom i bolom. Ukoliko se razvije bakterijska infekcija, može nastati infekcija folikula dlake.

Kada se ovakav proces razvije u genitalnoj regiji i preponama, limfni čvorovi koji dreniraju tu regiju mogu reagovati uvećanjem.

Kako prepoznati uvećan limfni čvor?

Dr Kekić objašnjava da se uvećan limfni čvor u preponskoj regiji najčešće može napipati kao jedna ili više kvržica ispod kože. Reaktivno uvećani limfni čvorovi obično su ovalnog oblika, pokretljivi u odnosu na okolno tkivo, mekše ili elastične konzistencije, a mogu biti bolni ili osetljivi na dodir. Njihova veličina može varirati od nekoliko milimetara do dva ili više centimetara, u zavisnosti od intenziteta zapaljenskog procesa.

Istovremeno mogu biti prisutni znaci lokalne infekcije kože, kao što su crvenilo, otok, bol ili gnojanice. Nakon saniranja infekcije ili upale, limfni čvor se najčešće postepeno vraća na prethodnu veličinu, što može potrajati nekoliko nedelja.

Znaci koji zahtevaju pregled lekara

Doktorka preporučuje pregled ukoliko uvećan limfni čvor traje duže od nekoliko nedelja, nastavlja da raste, postane tvrd ili nepokretan, ili se pojavi više uvećanih limfnih čvorova. Lekaru se treba obratiti i ukoliko postoje izraženo crvenilo, otok, gnojanice ili pogoršanje lokalnih simptoma.

Oprez - Posebnu pažnju zahtevaju čvorovi koji su tvrdi, nepokretni, bezbolni i povećavaju se bez jasnog razloga, jer tada treba isključiti druge uzroke koji nisu povezani sa depilacijom.

Limfni čvor Foto: Shutterstock

Da li uvećan limfni čvor može postati maligni? Jedno od čestih pitanja pacijenata jeste da li reaktivno uvećan limfni čvor može postati malign. Dr Kekić objašnjava da odgovor glasi – ne, jer se limfni čvor koji je uvećan kao odgovor na infekciju ili zapaljenski proces ne pretvara u maligno oboljenje.

- Međutim, važno je razlikovati reaktivno uvećanje od limfnih čvorova koji su uvećani zbog drugih bolesti. Maligna oboljenja mogu izazvati povećanje limfnih čvorova, ali limfni čvor koji je uvećan kao odgovor na infekciju ne prelazi u malignu promenu.

Lečenje

Nakon depilacije kožna barijera je narušena, zbog čega koža postaje osetljivija na iritaciju i prodor mikroorganizama. U prvih 24–48 sati preporučuje se primena blagih antiseptika, poput preparata sa hipohlorastom kiselinom, kao i blagih reparativnih i umirujućih preparata za obnovu kožne barijere.

Ovi preparati često sadrže sastojke kao što su pantenol, madekasozid, cink i bakar, koji doprinose smirivanju iritirane kože i njenoj obnovi.

- Nakon što se koža potpuno umiri, nekoliko dana nakon depilacije, kod osoba sklonih urastanju dlaka mogu se koristiti blagi preparati sa keratolitičkim dejstvom, poput onih sa niskim koncentracijama salicilne kiseline (0,5–1%) ili uree (5–10%). Oni pomažu u omekšavanju površinskog sloja kože i smanjenju nakupljanja rožnatih ćelija koje mogu doprineti urastanju dlaka - savetuje dr Kekić.

Nakon depilacije preporučuje se primena umirujućih i hidratantnih krema koje pomažu obnovu kožne barijere i smanjuju iritaciju Foto: Shutterstock

Ukoliko postoji bakterijska infekcija, terapija zavisi od kliničke slike i može uključivati lokalne antiseptike, preparate sa benzoilperoksidom ili antibiotsku terapiju, lokalnu ili sistemsku. Kod formiranog apscesa nekada je neophodna incizija i drenaža.

Ne preporučuje se manipulacija, ceđenje ili istiskivanje promena, jer se na taj način infekcija može proširiti i pogoršati lokalno stanje.

Kako sprečiti komplikacije nakon depilacije?

Prevencija podrazumeva pravilnu pripremu kože, kaže dr Kekić, a zatim objašnjava da koža mora biti čista i suva, bez ostataka krema i ulja. Kod brijanja preporučuje se omekšavanje kože mlakom vodom, korišćenje pene ili gela i uklanjanje dlaka u smeru njihovog rasta. Osobama sklonim urastanju dlaka može pomoći blag piling nekoliko dana pre depilacije.

Nakon depilacije važno je izbegavati usku odeću, intenzivno znojenje, bazene, more, saune i đakuzije tokom prvih 24 do 48 sati kako bi se smanjila iritacija kože.

- Ukoliko se upalne promene često ponavljaju, dugo traju ili su praćene bolnim čvorovima, gnojanicama ili ožiljcima, potrebno je javiti se dermatologu. Iako je uvećanje limfnih čvorova nakon depilacije najčešće prolazno i bezopasno, svaka promena koja traje, povećava se ili je praćena izraženim simptomima zahteva pregled lekara - upozorava dr Sanja Kekić.