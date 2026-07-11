Proređivanje obrva može biti mnogo više od estetskog problema – stručnjaci upozoravaju da ponekad predstavlja prvi znak hormonskog disbalansa, bolesti štitaste žlezde ili drugih zdravstvenih poremećaja. 2.

Slušaj vest

Umor, osećaj hladnoće i neočekivano dobijanje na telesnoj težini najpoznatiji su simptomi usporenog rada štitaste žlezde.

Međutim, postoji još jedan znak koji mnogi ne povezuju sa zdravljem – proređivanje obrva. Stručnjaci upozoravaju da ovaj simptom ne smete zanemariti, jer može biti prvi pokazatelj hormonskog disbalansa, autoimunih bolesti ili drugih zdravstvenih problema.

Zašto dolazi do opadanja obrva i kada je potrebno potražiti pomoć lekara, objasnila je prim. dr Gorana Isailović, dermatovenerolog.

– Opadanje obrva najčešće je simptom autoimune bolesti alopecije areate. Najčešće dolazi do gubitka kose, ali kod pojedinih pacijenata mogu da opadnu i obrve, trepavice, pa čak i dlake na rukama i nogama. Ova autoimuna bolest često je povezana sa stresom – objašnjava dr Isailović.

Ona dodaje da proređivanje obrva može biti i znak Hašimoto tireoiditisa, autoimunog oboljenja štitaste žlezde kod kojeg je njena funkcija smanjena, a kod nekih pacijenata javlja se i gubitak pigmenta na koži.

– Prvi korak je da se proveri funkcija štitaste žlezde uz konsultaciju sa endokrinologom. Tek kada se utvrdi uzrok može da se započne odgovarajuće lečenje – kaže dr Isailović.

Opadanje obrva može biti prvi pokazatelj hormonskog disbalansa, autoimunih bolesti ili drugih zdravstvenih problema Foto: Profimedia

Nisu samo hormoni odgovorni za proređivanje obrva

Iako se gubitak obrva često povezuje sa poremećajem rada štitaste žlezde, uzroci mogu biti mnogo raznovrsniji. Opadanje obrva može da se javi i kod drugih autoimunih bolesti, poput alopecije areate i psorijaze, ali i kod ekcema, kontaktnog dermatitisa, seboroičnog dermatitisa ili gljivičnih infekcija kože.

Na rast obrva utiču i nedostatak važnih hranljivih materija, posebno gvožđa, cinka, vitamina D, vitamina B12, biotina, vitamina C i omega-3 masnih kiselina. Zbog toga lekari često preporučuju laboratorijske analize kada je gubitak obrva izražen ili traje duže vreme.

Pored bolesti, proređivanje obrva mogu izazvati hroničan stres, anksioznost, trudnoća i period nakon porođaja, prirodno starenje, ali i preterano čupanje obrva ili dugotrajna upotreba agresivne kozmetike.

Veoma je važno da se utvrdi uzrok proređivanja obrva kako se problem ne bi pogoršao i kako bi se omogućio njihov postepeni oporavak Foto: Profimedia

Kako se leči opadanje obrva?

Lečenje zavisi isključivo od uzroka.

Kada se otkrije osnovna bolest, često dolazi i do postepenog obnavljanja obrva. U zavisnosti od dijagnoze, lekar može preporučiti lokalne preparate za podsticanje rasta dlake, kortikosteroide kod upalnih i autoimunih oboljenja, terapiju za poremećaj rada štitaste žlezde ili korekciju nedostatka vitamina i minerala.

Kod pojedinih osoba pomaže i smanjenje nivoa stresa, dok se u slučajevima trajnog gubitka obrva mogu primeniti estetske metode poput mikroblejdinga ili transplantacije obrva.

Kada bi trebalo da se javite lekaru?

Ako primetite da vam se obrve naglo proređuju, opadaju u pečatima ili se uz to javljaju umor, promene telesne težine, ubrzan ili usporen rad srca, suva koža ili drugi neobični simptomi, važno je da se javite lekaru. Pravovremena dijagnoza može pomoći da se otkrije osnovni zdravstveni problem i spreči dalje opadanje obrva.