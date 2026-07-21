Visoke temperature ne utiču na hormonsku kontracepciju, ali promene rutine, pojedini lekovi i nepravilna zaštita mogu povećati rizik od neželjene trudnoće, dok leto pogoduje i vaginalnim infekcijama

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Toplo vreme menja svakodnevne navike, pa se tokom putovanja i odmora češće prave propusti u redovnoj primeni kontracepcije.

Iako visoke temperature ne utiču na efikasnost hormonskih kontraceptiva, upravo promena rutine može povećati i rizik od neželjene trudnoće.

- Za razliku od pilula, kondomi mogu biti osetljivi na uslove čuvanja. Visoke temperature mogu oštetiti materijal od kojeg su napravljeni, zbog čega se smanjuje njihova pouzdanost. Najčešća greška je ostavljanje kondoma u automobilu, na plaži, u torbi izloženoj suncu ili na drugim mestima gde temperatura može biti veoma visoka. Zbog toga ih treba čuvati na suvom mestu, zaštićene od direktnog sunca i izvora toplote - objašnjava dr Kostić.

Za razliku od pilula, kondomi mogu biti osetljivi na uslove čuvanja Foto: Shutterstock

Antibiotici mogu da smanje efikasnost pilule

Na efikasnost oralne hormonske kontracepcije mogu da utiču i pojedini lekovi, posebno određene vrste antibiotika.

- Zbog toga se savetuje da žene koje tokom korišćenja pilula započnu terapiju antibioticima privremeno koriste i dodatnu zaštitu, odnosno kondom. Kada se koristi bilo koja dodatna terapija, preporuka je da se, radi veće sigurnosti, koristi i kondom. Postoje lekovi koji mogu da smanje efikasnost pilula, pa je bolje biti dodatno zaštićen.

Pre početka bilo koje nove terapije, dobro je konsultovati lekara ili farmaceuta kako bi se proverilo da li lek može da utiče na hormonsku kontracepciju.

Zašto su intimne infekcije češće leti?

Pored kontracepcije, leto donosi i povećan rizik od vaginalnih i mokraćnih infekcija. Dr Kostić objašnjava da visoke temperature, vlaga i boravak na bazenima stvaraju povoljne uslove za razmnožavanje bakterija.



- Bakterije se mogu zadržavati na mokrim peškirima, kupaćim kostimima i drugim vlažnim površinama, dok dug boravak u hladnoj vodi može dodatno povećati rizik od razvoja infekcija. Iz tog razloga doktorka savetuju da se mokar kupaći kostim presvuče odmah po izlasku iz vode, da se ne sedi u mokrom kupaćem i da se uvek koristi sopstveni, suv peškir.

Bakterije se mogu zadržavati na mokrim peškirima, kupaćim kostimima i drugim vlažnim površinama, dok dug boravak u hladnoj vodi može dodatno povećati rizik od razvoja infekcija Foto: Shutterstock

Prevencija i simptomi koje ne smete da ignorišete?

Kao vid prevencije mogu se koristiti gelovi na bazi D-manoze, prirodnog šećera koji se nanosi na spoljašnje genitalije. Oni stvaraju dodatnu zaštitu i mogu da pomognu u sprečavanju razvoja infekcija.

- Preparati poput ovog gela mogu da se koriste i kada se jave prvi simptomi, poput svraba, peckanja ili osećaja nelagodnosti u intimnoj regiji, a dostupni su bez recepta. Na vaginalnu infekciju najčešće ukazuju pojačan vaginalni sekret, svrab, peckanje, bol tokom seksualnog odnosa, kao i bol ili pečenje prilikom mokrenja.

Ukoliko se bilo koji od ovih simptoma pojavi ili traje nekoliko dana, ne treba da lečite na svoju ruku, već je potrebno javiti se ginekologu kako bi se utvrdio uzrok tegoba i odredila odgovarajuća terapija.