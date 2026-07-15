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Krpelji su paraziti koji mogu da prenesu na ljude određene zarazne bolesti, kao što je Lajmska. Iako neprijatan, susret između čoveka i krpelja uglavnom je bezopasan. Nisu svi krpelji zaraženi mikroorganizmima koji izazivaju bolesti. Desi se ipak da u strahu i želji da se što pre oslobodimo ovog parazita pogrešno reagujemo, na primer tako što krpelja premazujemo benzinom, lakom ili alkoholom.

Neće svaki ubod dovesti do infekcije

Leto je doba kada su krpelji najaktivniji, sam ubod je po pravilu bezbolan, bez svraba. Upravo zbog toga mnoge osobe po povratku iz prirode ne pregledaju telo i kosmati deo glave, garderobu i kućne ljubimce.

Krpelj je sitan parazit koji se zabode u kožu i hrani krvlju. Može da bude zaražen bakterijom Borrelia burgdorferi, to jest borelijom koja je uzročnik Lajmske bolesti. Prema pojedinim epidemiološkim podacima, značajan procenat krpelja na području Beograda može biti zaražen bakterijom Borrelia burgdorferi. Rizik od prenosa bakterije raste ukoliko krpelj duže ostane pričvršćen za kožu, posebno nakon 24 do 48 sati.

- Krpelja ima na vrhovima visokih trava, žbunja, može se desiti da ga ima i na drveću. Kad dođe u susret sa čovekom, krpelj puzi po našem telu i traži vlažno i toplo mesto, kao što su grudi, ispod pazuha, prepone. Zakači se i sisa. Ipak, osnovna stvar jeste da po povratku iz prirode uočimo krpelja na vreme i izvadimo ga što pre. Ako krpelj opstane na koži duže od 48 sati, onda je najveća verovatnoća da je izbacio iz svog tela sadržaj. Određeni procenat krpelja može biti zaražen bakterijom Borrelia burgdorferi, ali neće svaki ubod dovesti do infekcije. Bitno je naglasiti da nas neće zaraziti svaki krpelj i da većina osoba neće imati nikakve zdravstvene posledice - kaže za Zdravlje, Kurir.rs. specijalista opšte medicine prim. dr Biserka Obradović.

Stručnjaci ipak naglašavaju da nisu svi krpelji zaraženi. Rizik je veći ako krpelj ostane u koži duže od 24 časa Foto: Shutterstock

Gde najviše grešimo?

Krpelja je neophodno na pravilan način što pre izvaditi, a dr Obradović naglašava da ga ne smemo ničim premazivati.

- Ljudi uvek imaju razna mišljenja pa veruju da se mesto uboda krpelja mora premazati lakom, benzinom. Sve je ovo pogrešno, čula sam milion predloga. Međutim, ni slučajno ne bi trebalo to da radimo! Ničim ga ne treba premazivati jer će on u tom slučaju možda da povrati sadržaj svojih creva i bakteriju Borelija. Ne premazuje se ni alkoholom - upozorava dr Obradović.

Bez povlačenja

Doktorka naglašava da je najosnovnije da što pre primetimo krpelja i da ga hitno izvadimo sterilnom pincetom, ali ne povlačenjem.

- Krpelja treba ukloniti finom pincetom tako što se uhvati što bliže koži i lagano povuče nagore. U protivnom, ako smo ga pokidali, onda nismo ništa uradili i onda moramo da se javimo lekaru koji će odstraniti sve delove krpelja. Ako smo ga iskidali, opet postoje šanse da je on izbacio Boreliju u naš organizam - navodi dr Obradović.

Bitno je da znamo da krpelji napadaju i naše kućne ljubimce. Foto: Shutterstock

Kako primetiti moguću infekciju?