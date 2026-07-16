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Ljudi nisu stvoreni da putuju stotinama kilometara u jednom danu, i svako putovanje predstavlja ogroman šok za organizam. Svakako je dobro da putna apoteka sadrži lekove za bolove ili melem za opečenu kožu, ali probiotici su u praksi potrebni češće od svih drugih lekova zajedno.

Zašto je stomak kod kuće miran, a na putu ne? Ovo je pitanje koje često postavljaju i osobe koje su otporne na digestivne probleme. Odgovor je jednostavan: hrana kod kuće je dobro poznata našem mikrobiomu, odnosno dobrim bakterijama koje žive u digestivnom traktu. Bakterije imaju veliki katalog svega što je poznato, uključujući ne samo razne vrste hrane i začina, već i detaljno poznavanje loših bakterija na domaćem terenu. Međutim, na putu se mikrobiom suočava sa velikim brojem nepoznatih signala, i zato stomak sve nove signale tretira kao potencijalnu opasnost. Svaka nepoznata materija tretira se kao antigen, nešto što nije prirodno, iako je obično reč o potpuno ispravnoj hrani.

Stomak tada reaguje na dva moguća načina. Organizam može odlučiti da je ono što je uneseno potencijalno opasno i da sve treba što pre izbaciti, što se manifestuje kao česta i retka stolica. U drugom slučaju rad creva zastaje i stvara se zatvor. Stres je koban za imunitet Mozak konstantno prati šta se dešava u stomaku‚ i ako je sve u redu, mozak je šalje signal zadovoljstva. Oko 95% serotonina (hormona sreće) proizvodi se upravo u digestivnom traktu, i zato kada smo siti i hrana koju smo pojeli nam prija, osećamo se prijatno. Mozak suštinski ima dva moda: ili smo u modu odmora i varenja, ili smo u modu fizičke aktivnosti i opreza. Ono što zovemo stres je taj drugi mod, a ljudi koji su često pod stresom imaju probleme upravo jer se pod stresom menja kompletna biohemija organizma. Fokus je tada na brzim reakcijama, snazi i pripremi za povrede. Kada idemo na put, uvek smo pod stresom i zato nam pada imunitet, jer hormon kortizol, koji se luči pod stresom, blokira rad GALT tkiva u stomaku, koje filtrira hranu. Čovek ne može i jedno i drugo u isto vreme – da ima jak fokus i da mirno vari, takva je naša priroda. Razlog zašto se neko razboli na odmoru je pad imuniteta, a budući da je 70% imunog sistema u crevima, logično je da sistem preopterećen nepoznatim telima i stresom može lako da pogreši i propusti bakterije u krvotok.

Probiotik rešava više problema odjednom

Kaltex putna apoteka Foto: Promo

Zdravlje tokom odmora najčešće se narušava jer digestivni imuni sistem ne vrši svoj zadatak kao što očekujemo, delom zbog nepoznatih materija, delom zbog stresa, delom zbog poremećaja sna i dnevnog ritma.Magija probiotika leži upravo u tome što rešava sve potencijalne probleme, uz određene razlike u odnosu na vrstu probiotika i njihov konkretan efekat. Kada unosite probiotik nekoliko dana zaredom, pred put i prvih dana na putu, vi ćete potpuno naseliti sluzokožu creva dobrim bakterijama, tako da neće biti mesta da mikrobi prođu kroz zid creva do krvotoka. Takođe, u probiotiku su bakterije koje imaju sopstvene enzime za varenje hrane i neutrališu potencijalno iritirajuće materije. Bakterije iz probiotika šalju signale nervnom sistemu creva da ne paniči i ne aktivira nepotrebno reakcije brzog pražnjenja ili zaustavljanja pražnjenja stomaka.

Koji su probiotici najbolji za put? Svaki probiotik može da pomogne, ali nisu svi probiotici isti po sastavu i po dopunskim materijama koje telo dobija sa probiotikom. Pred put i na putu se preporučuju snažniji probiotici, kao što su Kaltex probiotici, sa x3-x10 većim koncentracijama korisnih bakterija od standardnih probiotika. Pri uzimanju probiotika nema prevelike doze, jer je broj mesta na sluzokoži creva ograničen, i ako uzmete previše, organizam će izbaciti višak. Prebiotik pred put i za brzu regeneraciju Obični probiotici nisu dovoljni za putovanja, posebno ako se uzimaju direktno pred put, bez višednevne pripreme organizma. Sa standardnim probiotikom, kada stomak oseti nepoznatu hranu, nema vremena da se dobre bakterije razmnože, već postoji opasnost da će biti odmah izbačene sa hranom (ili usred stresa). Zato je najbolje za put spremiti se uzimanjem sinbiotika (2-u-1), kao što jeKaltex PROBIOTIC + PREBIOTIC. Prebiotici sadrže vlakna koja hrane dobre bakterije, što omogućava da one uspešno nasele digestivni trakt i da se zadrže, a Kaltex PROBIOTIC + PREBIOTIC sadrži čičoku, koja pruža inulin, omiljenu hranu dobrih bakterija. Drugi tip prebiotika su formule sa pojačanom koncentracijom korisnih bakterija, konkretno Lacto miks sedam sojeva bakterija. Kao najsnažniji probiotik sa prebiotikom izdvaja seKaltex PROBIOTIC + PREBIOTIC FORTE, sa tri puta većom koncentracijom Lacto miks bakterija u odnosu na Kaltex PROBIOTIC + PREBIOTIC. Snažnija, FORTE verzija, preporučuje se pre putovanja na lokacije na kojima se stomačni problemi češće javljaju (npr. Egipat), kao dodatna mera osiguranja, kao i osobama koje imaju istoriju stomačnih problema na putovanjima. Probiotici za saniranje problema na odmoru

Gastro-Biotic smanjuje osećaj nadutosti i mučnine Foto: Promo

Nije retkost da neko ima veoma stabilno varenje i dobar imunitet kod kuće, ali zapada u probleme na odmoru, posebno tokom letovanja. U tim situacijama probiotik može značajno da pomogne, bilo da je reč o formulama za rešavanje stomačnih problema, bilo da su to probiotici koji se uzimaju uz antibiotike. Za osobe koje loše reaguju na promenu ishrane i vode preporučuju se probiotici za širu podršku organima za varenje, kao što jeKaltex GASTRO-BIOTIC. Reč je o dodatno obogaćenom probiotiku, namenjenom svima koji loše podnose nepoznatu hranu i na odmoru su često naduti, imaju usporeno varenje i osećaj mučnine. Kaltex GASTRO-BIOTIC, pored korisnih bakterija, sadrži đumbir, čičak, seme komorača i artičoku, odnosno predstavlja potpuno prirodnu formulu pogodnu za svakodnevno uzimanje. I dok probiotici skoro 100% sprečavaju infekcije koje dolaze preko stomaka, bakterije koje ulaze preko nosa i grla (često zbog toplo-hladno šokova) oni ne mogu da zaustave. Tada se koristi antibiotik širokog spektra, uz koji se obavezno koristi probiotik, jer će antibiotik neminovno smanjiti populaciju korisnih bakterija u stomaku. Međutim, običan probiotik tada ima ograničen efekat, jer i njegove bakterije mogu stradati od antibiotika, već je potrebno uzimatiKaltex S. BOULARDII + PREBIOTIC, sa probiotskim kvascem koji momentalno skuplja toksine i rešava problem retke stolice uzrokovane uzimanjem antibiotika.

Probiotici za kvalitetniji odmor

Onabiotic podiže otpornost na urogenitalne infekcije Foto: Promo

Čak i osobe koje nemaju stomačne probleme na moru, mogu imati velike koristi od probiotika, i tada se preporučuju specifični probiotici:

Kaltex IMUNO - BIOTIC. Mnoge osobe razvijaju respiratorne probleme na moru, a to su uglavnom osobe koje kod kuće ne koriste klima uređaje i loše reaguju na klimu. Kod njih sušenje sluznice brzo dovodi do virusnih i bakterijskih infekcija, što se može efikasno sprečiti Kaltex IMUNO - BIOTIC preparatom. IMUNO - BIOTIC sadrži bakterije koje štite respiratorni sistem, vitamine E i C, selen, cink i druge sastojke za jači respiratorni imunitet. Kaltex ONABIOTIC, probiotik za žene. ONABIOTIC je spoj sastojaka koje Kaltex koristi u drugim probioticima i preparatima, u srazmeri prilagođenoj ženskom metabolizmu i imunološkim potrebama. ONABIOTIC sadrži čak 13 sojeva bakterija, uključujući bakterije koje štite sluzokožu, za zaštitu od uro-vaginalnih infekcija, kao i D-manozu, najefikasniju u zaštiti od bakterija koje napadaju genitalije.

Kaltex PROBIOTIC MD. Obično provodimo mesece spremajući se za more, pokušavajući da smršamo koji kilogram, i zato je veliko razočaranje ako za desetak dana na moru vratimo deo te težine. PROBIOTIC MD je kompletan probiotik sa dodatkom materija koje ubrzavaju probavu i smanjuju apsorpciju masti, za one koji ne vole težak osećaj posle obilnih obroka, kao i za sve koji imaju dosta fizičke aktivnosti na odmoru. Kada se i vama približi dan putovanja, ne propustite da pogledate šta nudi Kaltex putna apoteka. Nabavka putne apoteke je najbolji način da se cela porodica osigura na odmoru, jer po ceni dva ili tri standardna probiotika dobijate čak pet preparata!

Foto: Promo

Po ceni od 1.947RSD na kućnu adresu dobićetekompletnu putnu apoteku, koju čine:

PROBIOTIC + PREBIOTIC: Uzima se tri dana pre putovanja i barem tokom prve polovine odmora. · S. BOULARDII + PREBIOTIC: U slučaju da su članu porodice potrebni antibiotici.

· GASTRO-BIOTIC: Za članove porodice koji teže podnose promene u ishrani, brzu hranu i velike obroke.

· IMUNO - BIOTIC: Za decu i druge članove porodice koji su u riziku od respiratornih infekcija tokom odmora.

· BioSan: Preparat koji reguliše san u noći pred put, tokom puta i prvih dana na odmoru. Eliminiše stres i jet lag.

Kaltex pruža i popust za naručivanje više setova kućnih apoteka, pri čemu nepotrošene probiotike možete čuvati za druga putovanja i zimski odmor, jer izazovi su isti na svakom putu.