Do hipoglikemije može doći usled preskakanja obroka, nepravilne ishrane, prekomerne fizičke aktivnosti ili kao posledica određenih zdravstvenih stanja

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Hipoglikemija je stanje koje nastaje kada nivo šećera u krvi padne ispod normalnih vrednosti, što može dovesti do niza neprijatnih i ponekad ozbiljnih simptoma.

- Za razliku od hiperglikemije, koja podrazumeva povišen šećer u krvi, hipoglikemija je povezana sa njegovim naglim padom. Iako može imati različite uzroke, kod velikog broja ljudi ovo stanje se može ublažiti i uspešno kontrolisati pravilnom ishranom i odgovarajućim životnim navikama. U nastavku teksta saznaćete šta je zaista ovo stanje, koje vrste postoje i kako je razlikovati od sličnih metaboličkih poremećaja - kaže Tatjana Popović, sertifikovani health coach i holistički nutricionista.



Šta je hipoglikemija?

Hipoglikemija označava stanje u kojem je koncentracija glukoze u krvi niža od optimalnih vrednosti potrebnih za normalno funkcionisanje organizma.

- Glukoza je glavni izvor energije za mozak i mišiće, pa njen nedostatak može izazvati simptome poput slabosti, drhtavice, znojenja, vrtoglavice i problema sa koncentracijom. Do hipoglikemije može doći usled preskakanja obroka, nepravilne ishrane, prekomerne fizičke aktivnosti ili kao posledica određenih zdravstvenih stanja.

Koje vrste hipoglikemije postoje?

Ovo stanje se ne javlja uvek na isti način i može se podeliti u nekoliko oblika, u zavisnosti od uzroka i vremena pojave simptoma.

Reaktivna hipoglikemija

Reaktivna se javlja nekoliko sati nakon obroka, najčešće kao posledica naglog porasta i potom brzog pada nivoa šećera u krvi. Ovaj oblik hipoglikemije često je povezan sa ishranom bogatom jednostavnim ugljenim hidratima, koji izazivaju snažno lučenje insulina. Kao rezultat, šećer u krvi može naglo da opadne, što dovodi do pojave simptoma poput umora, nervoze i iznenadne gladi.

Hipoglikemija natašte

Hipoglikemija natašte nastaje kada organizam duže vreme ne dobija energiju putem hrane, najčešće nakon dužeg perioda bez obroka. Ovaj oblik se može javiti kod osoba koje preskaču obroke, drže restriktivne dijete ili imaju određene hormonske i metaboličke poremećaje. Simptomi su često izraženiji ujutru ili nakon dužeg gladovanja.

Kako razlikovati hipoglikemiju od sličnih stanja?

Simptomi hipoglikemije mogu ličiti na simptome drugih metaboličkih poremećaja, zbog čega je važno napraviti jasnu razliku kako bi se pristup lečenju i ishrani pravilno odredio.

Dijabetes

Kod dijabetesa dolazi do poremećaja u regulaciji šećera u krvi, ali se u ovom slučaju najčešće javlja kao posledica terapije insulinom ili određenim lekovima. Za razliku od osoba bez dijabetesa, kod osoba koje imaju dijabetes hipoglikemija može biti izazvana prevelikom dozom terapije, preskakanjem obroka ili pojačanom fizičkom aktivnošću.

Insulinska rezistencija

Insulinska rezistencijapodrazumeva smanjenu osetljivost ćelija na insulin, što dovodi do povišenog nivoa šećera u krvi. Ipak, kod nekih osoba sa insulinskom rezistencijom mogu se javiti epizode reaktivne hipoglikemije, naročito nakon obroka bogatih šećerima. Ključna razlika je u tome što je kod insulinske rezistencije osnovni problem hronično povišen insulin i šećer, dok je kod hipoglikemije dominantan njihov pad.

Kod dijabetesa dolazi do poremećaja u regulaciji šećera u krvi Foto: Shutterstock

Koji su uzroci nastanka hipoglikemije?

Hipoglikemija može nastati iz različitih razloga, a najčešće je posledica neravnoteže između unosa hrane, lučenja insulina i potrošnje energije.

- Jedan od najčešćih uzroka jeste preskakanje obroka ili dug period bez hrane, što dovodi do pada nivoa glukoze u krvi, posebno kod osoba koje imaju ubrzan metabolizam ili su sklone naglim oscilacijama šećera.

Nepravilna ishrana bogata rafinisanim ugljenim hidratima i šećerima takođe može doprineti razvoju hipoglikemije.

- Nakon takvih obroka dolazi do naglog porasta šećera u krvi, a zatim i do pojačanog lučenja insulina, što može rezultirati brzim padom glukoze i pojavom simptoma. Ovaj mehanizam je posebno izražen kod reaktivne hipoglikemije.

Intenzivna fizička aktivnost bez adekvatnog unosa hrane predstavlja još jedan čest uzrok.

- Tokom vežbanja organizam troši zalihe glukoze, a ukoliko se one ne nadoknade, može doći do hipoglikemije. Ovo se često dešava kod osoba koje vežbaju na prazan stomak ili ne prilagode ishranu nivou fizičkog napora. Pored toga, hipoglikemija može biti povezana sa hormonskim disbalansom, naročito poremećajima u radu nadbubrežnih žlezda ili štitaste žlezde, kao i sa određenim bolestima jetre. Kod osoba sa dijabetesom, uzrok hipoglikemije često je neadekvatno doziranje insulina ili oralnih antidijabetika. Konzumacija alkohola, posebno na prazan stomak, takođe može dovesti do naglog pada šećera u krvi jer ometa normalno oslobađanje glukoze iz jetre.

Koji su simptomi hipoglikemije?

Reakcija organizma na nizak nivo šećera u krvi može se razlikovati od osobe do osobe, ali postoje simptomi koji se javljaju veoma često i predstavljaju jasan signal da je došlo do hipoglikemije.

- Vrtoglavica i osećaj nestabilnosti jedan su od prvih znakova, a u težim slučajevima može doći i do nesvestice.

Ekstreman osećaj gladi je čest simptom, jer organizam pokušava da signalizira potrebu za energijom.

- Ovaj osećaj gladi često se javlja iznenada i može biti praćen nervozom ili razdražljivošću. Glavobolja i konfuzija takođe su česti, naročito kada mozak ne dobija dovoljno glukoze za normalno funkcionisanje.

Nemogućnost koncentracije i osećaj mentalne magle mogu otežati obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

- Znojenje i tremor, odnosno drhtanje ruku ili tela, javljaju se kao posledica aktivacije stresnih hormona koji pokušavaju da podignu nivo šećera u krvi. Kod nekih osoba može se pojaviti i zamagljen vid, kao i izražena pospanost i osećaj iscrpljenosti.

Važno je napomenuti da se simptomi mogu postepeno pojačavati ukoliko se hipoglikemija ne prepozna i ne reaguje na vreme, zbog čega je pravovremeno prepoznavanje i adekvatna ishrana od ključnog značaja za prevenciju ozbiljnijih posledica.

Vrtoglavica i osećaj nestabilnosti jedan su od prvih znakova hipoglikemije, a u težim slučajevima može doći i do nesvestice Foto: Shutterstock

Ko je pod rizikom od hipoglikemije?

Hipoglikemija se može javiti kod različitih grupa ljudi, ali određene osobe imaju znatno veći rizik od pojave niskog nivoa šećera u krvi zbog specifičnih zdravstvenih stanja, životnih navika ili fizičkih zahteva kojima su izložene.

Osobe sa dijabetesom

Osobe koje imaju dijabetes spadaju u grupu sa najvećim rizikom od hipoglikemije. Kod njih se pad šećera u krvi najčešće javlja kao posledica neadekvatnog doziranja insulina ili oralnih antidijabetika, preskakanja obroka ili povećane fizičke aktivnosti bez prilagođavanja terapije i ishrane.

Starije osobe

Kod starijih osoba hipoglikemija može biti teže prepoznatljiva jer su simptomi često blaži ili se pripisuju drugim zdravstvenim problemima. Promene u metabolizmu, smanjen apetit, uzimanje više lekova istovremeno i hronična oboljenja dodatno povećavaju rizik od naglih padova šećera u krvi.

Ljudi sa nepravilnom ishranom ili poremećajem u ishrani

Osobe koje preskaču obroke, drže restriktivne dijete ili imaju poremećaje u ishrani podložnije su hipoglikemiji. Neujednačen unos hrane i dugotrajni periodi gladovanja mogu dovesti do iscrpljivanja energetskih rezervi i destabilizacije nivoa glukoze u krvi.

Sportisti i osobe sa intenzivnom fizičkom aktivnošću

Sportisti i osobe koje se bave intenzivnom fizičkom aktivnošću troše velike količine energije tokom treninga. Ukoliko se ishrana ne prilagodi nivou fizičkog napora, može doći do pada šećera u krvi, naročito ako se vežba na prazan stomak ili bez adekvatnog obroka nakon aktivnosti.

Osobe koje preskaču obroke, drže restriktivne dijete ili imaju poremećaje u ishrani podložnije su hipoglikemiji Foto: Shutterstock

Koji su načini lečenja hipoglikemije?

- Lečenje hipoglikemije zavisi od težine simptoma i trenutnog nivoa šećera u krvi. Cilj je da se nivo glukoze brzo i bezbedno dovede u normalan raspon, a zatim stabilizuje kako bi se sprečile nove epizode. U akutnim situacijama najčešće se koriste brzo delujući izvori glukoze.

Međutim, savremeni naučni pristup hipoglikemiji ne posmatra problem isključivo kao „nizak šećer u krvi“, već kao znak poremećene regulacije glukoze i insulina.

- Cilj lečenja nije samo kratkoročno podizanje glukoze, već pre svega sprečavanje naglih padova kroz stabilizaciju metabolizma. U tom kontekstu, važno je razlikovati akutnu hipoglikemiju od učestalih ili reaktivnih epizoda, koje zahtevaju drugačiji terapijski okvir.

Akutna hipoglikemija – kada je brza intervencija neophodna

U situacijama izraženih simptoma, privremeni unos male količine brzodelujuće glukoze može biti opravdan kako bi se bezbedno povratio nivo šećera u krvi. Međutim, ovaj korak se smatra hitnom merom, a ne terapijom.

Ključno je da se nakon inicijalnog podizanja glukoze uvek uvede obrok koji sadrži kvalitetan izvor proteina, vlakna i zdrave masti. Na taj način se smanjuje rizik od ponovnog, još izraženijeg pada šećera.

Zašto rutinsko oslanjanje na šećere nije rešenje?

Česta upotreba voćnih sokova, bombona ili čistog šećera može kratkoročno ublažiti simptome, ali istovremeno podstiče nove oscilacije glukoze i insulina, čime se problem dugoročno produbljuje. Kod osoba koje imaju čestu hipoglikemiju, ovakav pristup često začarani krug naglih skokova i padova šećera u krvi.

Dugoročna strategija – stabilnost pre brzine

Kod ponavljanih hipoglikemijskih epizoda, fokus terapije pomera se na:

* adekvatan unos proteina u svakom obroku

* smanjenje rafinisanih ugljenih hidrata

* pravilnu strukturu obroka (bez obroka koji sadrže samo ugljene hidrate)

* očuvanje mišićne mase kroz trening snage

* regulaciju sna i stresa, koji snažno utiču na glukoznu kontrolu

- U tom smislu, ovo stanje se ne tretira kao izolovan problem, već kao signal da je potrebna dublja metabolička korekcija.

Kod ponavljanih hipoglikemijskih epizoda savetuje se adekvatan unos proteina u svakom obroku Foto: Shutterstock

Koje su posledice hipoglikemije na organizam?

Dugotrajna ili često ponavljajuća može imati ozbiljne posledice po organizam. Mozak je posebno osetljiv na nedostatak glukoze, što može dovesti do problema sa koncentracijom, pamćenjem i opštim kognitivnim funkcijama.

- U težim slučajevima, učestale epizode niskog šećera u krvi mogu doprineti oštećenju nervnog sistema. Ovo stanje može uticati i na rad srca, izazivajući poremećaje srčanog ritma i dodatno opterećenje kardiovaskularnog sistema. U ekstremnim situacijama, nagli i duboki pad šećera u krvi može dovesti do gubitka svesti i razvoja hipoglikemijske kome, koja predstavlja stanje opasno po život. Upravo zbog toga su redovno praćenje nivoa šećera u krvi, pravovremena reakcija i pravilna ishrana ključni u sprečavanju ovih ozbiljnih posledica.

Kako prevenirati pojavu hipoglikemije?

Prevencija hipoglikemije zasniva se na usvajanju stabilnih i održivih životnih navika.

- Redovna ishrana sa dovoljno kalorija i ravnomerno raspoređenim obrocima tokom dana jedan je od najvažnijih faktora u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi. Preskakanje obroka bi trebalo izbegavati, naročito kod osoba koje su sklone naglim oscilacijama glukoze. Takođe, savetujem vam i upotrebu kontrinuiranog glukoznog monitora, gde uređaj nakačen na nadlakticu omogućava kontinuirano, 24-časovno praćenje glikemije tokom 14 dana. Podaci se automatski prenose na mobilni telefon putem bluetooth veze, kroz namensku mobilnu aplikaciju, u intervalima od 5 minuta. Sistem ne zahteva kalibraciju i pruža stabilne i pouzdane rezultate tokom celog perioda nošenja, uz minimalnu potrebu za intervencijom korisnika. Uz ovakav pregled kretanja glukoze tačno se može ustanoviti u kom periodu dana se najčešće dešavaju padovi šećera u krvi.

Kontrola unosa ugljenih hidrata i njihovo pravilno kombinovanje sa proteinima i mastima doprinosi sporijem i stabilnijem oslobađanju energije.