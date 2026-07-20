Na letovanju šećer može lako da oscilira, ali uz nekoliko pravila glukoza može ostati pod kontrolom

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Tokom odmora kod većine ljudi dolazi do promene dnevne rutine. Neki se odlučuju za smanjenje kretanja, pasivni oblik odmora, što samo po sebi dovodi i do manje energetske potrošnje pa samim tim i mogućih skokova šećera u krvi, navodi prof dr Dragana Tomić Naglić, a zatim dodaje:

- Sa druge strane, neki ljudi biraju aktivan odmor, posvećenost putovanjima ili upražnjavaju u većoj meri sportske aktivnosti (plivanje u moru, planinarenje), što osim povećane energetske potrošnje, dovodi i do promene ritma obroka i mogućnosti hipoglikemija. Ukoliko su u pitanju osobe koje se odlučuju za aktivni oblik odmora, izuzetno je važno da, bar nekoliko dana, unapred imaju isplanirane aktivnosti, kako bi shodno tome mogli obezbediti i obroke i tečnost, koje bi poneli sa sobom.

Najbolji izbor hrane za stabilan šećer tokom leta

Na putovanjima i odmoru leti je važno birati namirnice koje nisu lako kvarljie, a koje se lako vare. U ovom periodu godine, ljudi se više opredeljuju sa sveže voće i povrće, ribu, mahunarke, leguminoze, odnosno sve ono što bi mogli svrstati u mediteransku ishranu.

Mediteranska ishrana zasniva se na svežem povrću i voću, ribi, mahunarkama, integralnim žitaricama i zdravim mastima, a smatra se dobrim izborom za očuvanje zdravlja i stabilniji nivo šećera u krvi Foto: Shutterstock

Zbog probiotskog efekta, preporučuje se unos grčkog jogurta ili kefira, navodi prof. dr Naglić. Takođe, savetuje upotrebu nezaslađenih biljnih napitaka, dok kao vredne izvore proteina izdvaja obrane sireve, jaja i ribu, a za vegane i vegetarijance humus.

- Hrana treba da je lako svarljiva pa često ljudi tokom leta jedu pirinač, koji može da se zameni kinoom zbog manjeg glikemijskog indeksa, te samim tim i manjeg skoka šećera u krvi. Upotreba voća treba da bude umerena, u dve odvojene užine tokom dana. Posebno se preporučuje bobičasto voće. Lubenica, dinja, grožđe, kruške i šljive nisu zabranjeni za osobe sa dijabetesom ili insulinskom rezistencijom, ali ih treba jesti umereno. Ne preporučuje se njihova svakodnevni unos, a porcija bi trebalo da bude veličine male činijice za salatu. Takođe, najbolje je izbegavati da se ovo voće jede na prazan stomak.

Kako održati zdrav ritam ishrane leti?

Navodi se da je doručak oduvek bio izuzetno važan i da ga ne bi trebalo preskakati. Može se samo odložiti pola sata do sat nakon buđenja, nakon što se popije čaša vode sobne temperature, kojoj se može dodati i limunov sok.

- Doručak bi trebalo da bude bogat proteinima, jer je to preduslov da dalje, tokom dana, budete siti, bez oscilacija šećera u krvi. Bez obzira na doba godine, kasne večere se ne preporučuju, ali leti večera može da se odloži na 20-21 h, jer su tada temperature niže. Između doručka i večere se savetujem još 2-3 manja obroka, koja bi prvenstveno bila bazirana na svežem povrću i voću uz mali dodatak nemasne ribe ili obranog sira.

Doručak bi trebalo da bude bogat proteinima, jer je to preduslov da dalje, tokom dana, budete siti, bez oscilacija šećera u krvi Foto: Shutterstock

Važne smernice za putovanje sa dijabetesom

Osobe koje koriste insulin trebalo bi da vode računa o pravilnom čuvanju penova – ne smeju biti izloženi visokim temperaturama, ali ih ne treba držati ni u frižideru, navodi prof. dr Naglić, a zatim ističe da ih je najbolje čuvati u klimatizovanim prostorijama, a tokom putovanja koristiti posebne torbice koje održavaju odgovarajuću temperaturu, koje su dostupne i po pristupačnim cenama. Takođe, važno je sa sobom uvek imati dekstrozu za slučaj pojave hipoglikemije.

- Tokom puta voditi računa da obroci budu manji, pa samim tim i nešto smanjiti dozu insulina pred obroke, ali bez preskakanja insulinske terapije. Bazalni, dugodelujući, insulin koristiti na 24 h, bez obzira na promenu vremenske zone. na primer, ukoliko bazalni insulin dajete u 8 h ujutro, a promenili ste vremensku zonu za +/- 12 h davaćete ga u 20 h. Ukoliko je promena vremenske zove veća ili manja, kod kuće dati bazalni insulin, a sledeću dozu na putovanju pomeriti do 36 h, pa u toj drugoj vremenskoj zoni nastaviti sa primenom na 24 h.

Kako uživati leti bez naglih skokova šećera

Alkohol nije potpuno zabranjen, ali ga treba konzumirati umereno. Tokom leta se preporučuje najviše 1–2 jedinice belog vina. Pivo takođe, kako navodi dr Naglić, može da se pije, ali treba voditi računa o kalorijama, pola litre sadrži oko 250 kalorija. Ako se popije pivo, preporuka je da se preskoči jedna užina kako bi se izbegao višak kalorija.

- Žestoka pića se ne preporučuju, jer dovode do izrazite vazodilatacije i moguće dehidratacije organizma i pada krvnog pritiska, kao ni alkoholni kokteli, jer su bogati šećerima. Postoje komercijalni sladoledi namenjeni osobama sa dijabetesom, ali takođe u mnoge bolje snabdevenim poslatičarnice kod nas i u svetu nude ovu vrstu sladoleda. Gazirana, zaslađena pića se svakako ne preporučuju, jedina alternativa bi svakodnevno bila nezaslađena limunada i samo povremeno sok od ceđenog voća - objašnjava naša sagovornica.

Sladoled nije nužno potpuno zabranjen osobama sa dijabetesom, ali je važno birati odgovarajuće vrste i konzumirati ga umereno, uz kontrolu količine šećera i kalorija Foto: Shutterstock

Kako fizička aktivnost utiče na glukozu?

Fizička aktivnost je kod osoba koje boluje od šećerne bolesti, gojaznosti ili imaju insulinski rezstenciju, svakako dobrodošla, jer mišići koriste šećer iz krvi bez posredstva insulina. Profesorka navodi da, svaka fizička aktivnost, koja nije uobičajena za ostatak godine, zahteva strogo planiranje, jer će gotovo sigurno dovesti do hipoglikemija, smanjenog nivoa šećera u krvi.

- Nekada se to desi neposredno posle fizičke aktivnosti, nekada 1-2 h nakon aktivnosti, a ponekad čak i 24 h nakon fizičke aktivnosti. Iz tih razlona, potrebno je 1-2 h nakon svake fizičke aktivnosti, uneti obrok bogat složenim ugljenim hidratima, u vidu sendviča, obroka sa rižom, kinoom, testeninom ili tortiljama, krompirom - ističe prof. dr Dragana Tomić Naglić.

Ove namirnice služe za obnavljanje glikogena u mišićima i sprečavaju dalje varijacije krvnog pritiska. Tokom fizičke aktivnosti obavezno je, na dohvat ruke imati tablete dekstroze, ili zalađene napitke. Ukoliko bi se nivo šećera u krvi snizio tokom fizičke aktivnosti, ovim namirnicama moguće je povratiti ih na normalne vrednosti odmah.